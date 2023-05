El balance aerocomercial del primer trimestre

De acuerdo al Informe Mensual de abril 2023 que publicó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el transporte aéreo sigue recuperándose en Argentina. A lo largo del mes pasado, más de 2,1 millones de viajeros utilizaron el transporte aéreo del país. Es decir, 1.316.707 fueron pasajeros de cabotaje, mientras que 867.279 fueron internacionales.

Por otra parte, los pasajeros domésticos del mes en cuestión superaron en un 9 % las estadísticas alcanzadas en el mismo período de 2019, al pasar de 1.207.284 a 1.316.707. En la Semana Santa de 2023, se transportaron un 15 % más de pasajeros en comparación al mismo período previo a la pandemia.

Otro de los puntos interesantes de este informe es el nuevo récord que se estableció en Aeroparque. En el primer cuatrimestre de este año se alcanzaron los 5 millones de pasajeros y se superó en un 11 % los del mismo período de 2019.

En torno al ranking de aeropuertos más visitados de abril de 2023, tanto en cabotaje como en el internacional, Aeroparque se ubicó en el primer puesto, con 1.240.265 pasajeros. En segundo lugar se situó Ezeiza, con 725.383 viajeros y el podio lo completó Córdoba, con 235.377 pasajeros. En la cuarta ubicación se posicionó Mendoza, con 192.652 pasajeros, mientras que el quinto lugar fue para Bariloche, con 150.786 pasajeros.

Respecto a los aeropuertos con mayor crecimiento en vuelos de cabotaje si se traza una comparación con marzo de 2023, Paraná obtuvo un 25 %; Formosa un 11 %; y San Luis, Posadas y Comodoro Rivadavia tuvieron un 9 %.

Las rutas que registraron un mayor crecimiento respecto a marzo de 2023 fueron Córdoba / Comodoro Rivadavia, con un 68 % (5457 pasajeros vs. 3241); Córdoba / Iguazú, con un 68 % (8804 pasajeros vs. 5249); Córdoba / Tucumán, con un 61 % (6462 pasajeros vs. 4018); Córdoba / Salta, con un 32 % (27.998 pasajeros vs. 21251); y Mendoza / Salta, con un 26 % (14.362 pasajeros vs. 11.385).

A su vez, las rutas internacionales que no pasaron por Buenos Aires y que más crecimiento alcanzaron fueron Córdoba / Lima, con un 41 % (7719 pasajeros vs. 5497); Mendoza / Panamá, con un 25 % (6212 pasajeros vs. 4963); y Córdoba / Asunción, con un 21 % (9104 pasajeros vs. 7541).

Por último, los que destinos internacionales que más aumentaron su volumen de pasajeros respecto a marzo de 2023 fueron Alemania, que registró 18.095 pasajeros y que antes tuvo 15.729 viajeros; Paraguay, que tuvo 23.711 pasajeros y había sumado 21.660 turistas; y República Dominicana, que pasó de 7629 a 8077 viajeros.

De acuerdo al informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a través de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), más de 990 mil visitantes extranjeros ingresaron en marzo a Argentina, mientras que las salidas hacia el exterior alcanzaron una cifra superior a los 960 mil pasajeros.

Este informe detalla que 991.300 visitantes no residentes llegaron al país mediante todas las vías de acceso; de los cuales 498.300 fueron turistas y 493 mil fueron excursionistas. Los principales lugares de los cuales arribaron los turistas no residentes fueron Chile, con un 20,3 %; Europa, con un 15,9 %; y Uruguay, con un 15,2 %. Si se tienen en cuenta estas tres plazas, alcanzaron un 51,4 % del total.

Es importante remarcar que, de acuerdo al reporte, el 45,9 % arribó a la Argentina por vía aérea; el 40,7 % utilizó la vía terrestre; y el 13,5 % restante llegó por vía fluvial/marítima. Otro dato para tener en cuenta es que los datos relevados por la ETI representan el 54,9 % del turismo receptivo.

Asimismo, las salidas al exterior alcanzaron a 960.900 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 677.800 fueron turistas y 283.100 turistas fueron excursionistas.

Los principales destinos elegidos por los turistas que viajaron al exterior fueron Brasil, con un 32,8 %; Uruguay, con un 17,1 %; y Chile, con un 13,4 %. Entre los tres países representan el 63,2 % del total.

Otro dato para tener en cuenta es que el 50,7 % salió del país por la vía terrestre; el 37,3 % por vía aérea y el 11,9 % mediante la vía fluvial/marítima. En este sentido, los datos relevados por la ETI representan el 44,8 % del turismo emisivo.

A partir de estos datos, en marzo, se registró un saldo positivo de 30.400 turistas internacionales por todas las vías de acceso al país y, de acuerdo a este reporte, el resultado se debe a un saldo positivo de 210 mil excursionistas y un saldo negativo de 179.500 viajeros. En marzo, los visitantes no residentes hicieron 1.066.900 viajes y los residentes hicieron 960.900 viajes.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery registraron en marzo un total de 208.700 llegadas de turistas no residentes, una cifra que representa un aumento interanual del 89 %. Las salidas al exterior abarcaron a 225.400 viajeros residentes, lo que determinó un incremento del 44,2 % con respecto al mismo mes del 2022. En ese sentido, el saldo, desafortunadamente, fue negativo con 16.700 turistas internacionales.

En relación al turismo receptivo, los viajeros no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provenientes, en su mayoría de Europa, fueron 56.200; de Estados Unidos y Canadá hubo 46.400, mientras que de los países que integran el Resto de América fueron 31.600. Incluso, de Brasil hubo 31.300.

En torno a las pernoctaciones de turistas no residentes, la estadía promedio fue de 17,3 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los bloques de países que integran el Resto del Mundo, con 29,5 noches; y Europa, con 28,5 noches.

Referente al turismo emisivo, los viajeros residentes que partieron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery optaron principalmente como destino a Brasil (73.800); Estados Unidos y Canadá (48.500) y Resto de América (47.200).

Por último, se registraron 4.953.500 pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 22 noches. En ese aspecto, vale remarcar que las mayores estadías promedio se presentaron en los países que conforman el bloque Resto del mundo, con 34.3 noches; y en Europa, con 27.9 noches.

En marzo de 2023, América Latina y El Caribe (LAC) superó por tercera vez la cantidad de pasajeros transportados de 2019, un hito que alcanzó la región anteriormente en septiembre y en diciembre de 2022. En este contexto, vale aclarar que el informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) estableció que en marzo de 2023 fueron transportados 30,9 millones de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe. Este número indica que fue un 0,6 % superior respecto al mismo período de 2019.

“El mes de marzo mostró una leve recuperación comparativamente con enero y febrero, pero las previsiones económicas para América Latina y El Caribe para este año reflejan una desaceleración que tendrá un impacto negativo en la demanda de pasajeros aéreo en la región. Las más recientes estimaciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fueron publicadas a fines de abril de 2023, muestran que la región crecerá un 1,6% este año. Esta cifra representa una desaceleración de 0,2 puntos frente a sus previsiones de enero”, explicó José Ricardo Botelho, director ejecutivo y CEO de ALTA, quien explica que esta desaceleración económica traerá como consecuencia una menor demanda del servicio de transporte aéreo.

Posteriormente, el ejecutivo detalló que este año terminará con una inflación del 13 % en Latinoamérica y el Caribe. Esta posibilidad, además de afectar las políticas monetarias de los países de la región, podría impactar negativamente en la demanda de parte de los servicios del sector. Incluso, las monedas de la región ya vienen demostrando una suerte de devaluación si se realiza una comparación con 2019. “En general, las tasas de cambio afectan negativamente a las aerolíneas debido a que el 75% de su estructura de costos está dolarizada”, afirmó Botelho.

Respecto al tráfico de pasajeros domésticos, algunos países se destacaron, como por ejemplo Colombia, que superó en un 14 % sus niveles registrados en marzo de 2019. Si bien este número fue muy positivo, en simultáneo es inferior a febrero, cuando alcanzó un 127 %. En esa misma línea, México registró una suba del 21 % en sus niveles pre pandemia.

Otro punto para tener en cuenta es que este mes también fue muy positivo tanto para Argentina como para Chile. Por tercera vez consecutiva, el territorio nacional superó sus niveles de 2019 y el país vecino, por primera vez, prácticamente alcanzó sus niveles anteriores a la llegada del COVID-19. Por otro lado, Brasil se acerca cada vez más, luego de haber alcanzado un 96 %.

En relación al tráfico de pasajeros internacionales, en marzo de 2023, varios países de la región continúan sobresaliendo con crecimientos muy positivos, Colombia y México crecieron un 19% y un 10%, respectivamente, frente a sus niveles de 2019, sin embargo México mostró una leve desaceleración respecto a febrero.

Por su parte, República Dominicana alcanzó el 109% de sus niveles de 2019, mientras que Brasil, Chile y Argentina se encontraron con el 79%, 78% y 71%, respectivamente. Incluso, el más afectado fue Cuba, que sufrió una reducción de 34 % frente a sus niveles de 2019.