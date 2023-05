Disney Cruise Line: “Para el verano de 2024 vamos a inaugurar otra isla”

Julieta De Grazia, gerente de Ventas Senior para Argentina, Chile y Perú de The Walt Disney Company, dialogó con Mensajero sobre los proyectos para este año.

Buenos Aires hago mañana para Chile que tenemos el evento allá. Para mí sí, es la última, pero después tenemos San Pablo mañana, y después nos queda una fecha más en Río, o Río, en Brasil tenemos otra más. Sí, bueno, la idea justamente fue volver a estar cerca de los agentes de Latinoamérica, que es un mercado tan importante para los tres destinos Disney, que son Walt Disney World Resort, Disney Land Resort en California y Disney Cruise Line.

Hemos hecho esta recorrida que abarcó México con tres ciudades, hicimos Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, hicimos Bogotá y Colombia, después Buenos Aires la semana pasada, ahora estamos yendo a Chile y dos fechas en Brasil que son San Pablo y Río.

Obviamente la idea es acercarles la magia y que conozcan todas las novedades de los distintos destinos. Sí, sí, claro. Nosotros estamos siempre tratando de estar cerca de los agentes de sueños, que para nosotros son esas personas que nos ayudan a hacer realidad los sueños de quienes quieren tener esta experiencia Disney, así que así es como lo llamamos. Siempre las mantenemos cerca a través de nuestras herramientas, más allá de los eventos que hay en cada mercado, como hemos estado por ejemplo presentes en las ferias de turismo de los distintos mercados, o en capacitaciones, como mencionaba vos, a veces presenciales, a veces virtuales. Tenemos también las herramientas para estar más cerca de ellos como Disneyagentesdeviajes.com donde nosotros además de capacitaciones les damos herramientas de marketing para que puedan siempre también estar actualizados y actualizar también sus signos y sus comunicaciones,

Tenemos un newsletter mensual donde les vamos contando también todas las novedades que hemos tenido en los destinos y también tenemos nuestro Instagram que es Disney Destinations, donde también les vamos contando todas las noticias. Así que tratamos siempre de estar cerca y de mantenerlos informados de todo lo que va sucediendo.

Bueno, en cuanto a Walt Disney World Resort, nosotros seguimos comunicando la transformación de Epcot, que empezó con la inauguración de Remnant of the Twin Adventures, después se le sumó Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que fue la primera montaña rusa dentro de Epcot, y que va a seguir este año con la novedad también de Journey of Water, que está inspirado en Moana y que cuenta el ciclo del agua, es inspirado en la relación que tiene Moana con el agua, así que obviamente en parte tiene que ver con esta expansión que está teniendo Epcot a lo largo del tiempo.

Después también tenemos en Magic Kingdom la novedad de la reciente inauguración de Thronelight Cycle Run, que Ahí trae mucha adrenalina, o sea, estamos encantados con esta nueva atracción, que es una de las más rápidas que tenemos en los parques, así que súper interesante también para ir a conocerla y a experimentarla. Y bueno, también la novedad de los nuevos personajes que están llegando a nuestros parques como Moana en Disney’s Animal Kingdom, Mirabel que va a estar también en Magic Kingdom Park y que también nos habla de justamente la importancia que tiene el mercado latinoamericano con un personaje que estaba inspirado en una película basada en Colombia, una película de Walt Disney Studios, la película Encanto. La película Encanto.

Walt Disney World Resort y a través me habías preguntado los tres destinos y querés que me cuente un poquitito de… Sí, porque vale la pena saber también que dentro de lo que es el Disney 100, el aniversario de la compañía, tenemos también más novedades llegando a Epcot, donde vamos a tener un show más para fin de año, además también en Disneyland, que se lanzó el 27 de enero la El aniversario de la compañía con algunas atracciones que también han regresado y con shows específicos, o sea hay dos shows espectaculares que están durante la noche que es World of Color 1 en Disney California Adventure Park y Wondrous Journeys en Disneyland Park, que son dos shows que van a estar de manera temporaria, no, no, por la celebración de los 100 años.

También tenemos recientemente reabierta la zona de Mickey’s Toontown, que fue reimaginada, donde además se inauguró la nueva atracción Mickey and Minnie’s Runaway Railway. Así que, bueno, por ese lado también con novedades de Disneyland Resort y en cuanto a Disney Cruise Line, contarles que además estamos celebrando el 25 aniversario este año así que también se suma a los festejos, vamos a tener algunas fechas especiales que van a salir celebrando este aniversario con entretenimiento especial, van a tener una línea de merchandising dedicada al 25 aniversario, así como algunos ítems gastronómicos y experiencias de esta celebración. Además, también les hemos contado durante el evento que ya tenemos confirmación para el verano de 2024, vamos a estar inaugurando una nueva isla además de Castaway Cay, que es la isla privada de Disney que tenemos en Bahamas, vamos a tener una nueva isla que es Lighthouse Point, que está ubicada en una isla que se llama Eleuthera, en las Bahamas. Fue creada en colaboración con artistas locales y con asesores y con artistas locales porque la idea fue darle ese toque local para celebrar la cultura de las Bahamas, ¿no? Así que, bueno, obviamente combinado con todo lo que es el servicio y con las vacaciones Disney, que bueno, que sabemos que es la magia llevada al Tamar, Pero bueno, vamos a sumar entonces este destino en las navegaciones a partir del verano americano, o sea, verano invierno nuestro 2024. Perdóname ahí, ahora sí, no sé si querés seguir con la pregunta que me habías hecho antes o algo más con la escena del sistema. No tengo información específica de los recorridos, si querés después igualmente podemos buscar más y específicamente publicarlo, pero en principio sí son los recorridos que van a Bahamas, pero no sé si todos los recorridos tendría que preguntar bien después. Gratamente, te puedo contar que estamos cada vez recibiendo más visitantes de Argentina, la verdad es que es un producto que así como está creciendo el número de barcos, porque hemos inaugurado el quinto barco el año pasado, el Disney Vision, a mediados de año y bueno tenemos también la novedad de que vamos a tener un nuevo barco en 2024, el Disney Treasure, tenemos además dos barcos más viniendo, o sea la flota se va a duplicar con respecto a lo que era el número de barcos que teníamos antes de la pandemia, así que bueno la idea es seguir creciendo y seguir posicionándonos en toda la región y sobre todo con las salidas de Florida, que bueno sabemos que para los argentinos son muy cómodos porque a los argentinos les gusta mucho viajar a distintos puntos de… O viajar a Florida, y poder combinar con estas salidas de los cruceros que es muy práctico poder tomarse estos recorridos de 3, 4, 5 y hasta 7 noches recorriendo Bahamas principalmente, o sea como dato te cuento que a los argentinos les gusta mucho el recorrido de Bahamas pero también eligen Caribe Occidental y Caribe Oriental. Sigue siendo más elegido igual, sigue siendo más elegido el circuito de las Bahamas. Nosotros tenemos el Disney Wish que está saliendo del Cabo Cañaveral y tiene recorridos de tres y cuatro noches desde ahí, haciendo el recorrido por las Bahamas, pasando por Castaway Key y tenemos también, como te decía, las salidas al Caribe, que en menor medida, pero también son de las más elegidas. Te cuento esto porque después tenemos otras salidas también tenemos México, tenemos Alaska, entonces obviamente hay muchos destinos, hay gran variedad de recorrido pero estos son como los más fuertes dentro de lo que es el mercado latino, más que argentino te diría el mercado latino, en Bahamas y los dos de Caribe, Caribe occidental y Caribe oriental. Sí, sí, sí, sí, para lo que es el mercado latino, o sea, son los más elegidos. Y en general lo que más eligen son circuitos de cuatro noches. Eso solo de crucero, además obviamente nosotros ofrecemos las, promocionamos también lo que es la salida de Lanzansí, entonces la combinación de parques y recomendamos después terminar en un crucero como para relajarse y volver descansados. No, a veces hacemos… Nosotros trabajamos siempre de la mano de los operadores electos. Tenemos operadores electos en los países, en este caso tenemos operadores electos en Argentina y tenemos operadores receptivos en Florida. Entonces a través de ellos, de nuestros operadores electos, nosotros trabajamos las capacitaciones y hacemos las convocatorias y en base a eso también vemos los destinos. Pero bueno, obviamente tratamos de incluir los destinos que nos piden y sin duda que cada vez hay más interés también por Disney Cruise Line, así que estamos siempre dispuestos a brindarles toda la información para que lo puedan ofrecer de la mejor forma, que conozcan todas las ventajas, los beneficios que tienen, qué está incluido, cuáles son los circuitos. La verdad es que, bueno, como sabes, Es un producto que tiene el gran atractivo de lo que es el servicio en sí mismo, o sea, la calidad y el servicio de Disney sumado a toda la parte de entretenimiento con obras…

La gastronomía, que es un punto súper importante también, con restaurantes temáticos y donde además tenemos distintos tipos de restaurantes y los clientes van rotando cada noche en un restaurante distinto para poder conocer todas estas experiencias. Dentro de lo que es el entretenimiento a bordo, los espacios de entretenimiento para chicos y según las edades, además, sectorizado, entonces tenemos para cada edad un espacio diferente. Y la ventaja también de tener espacios exclusivos para adultos, porque a veces nos pasa que relacionan el crucero Disney, piensan que es únicamente para familias y por suerte cada vez más están conociendo estas ventajas que tienen también viajar solo adultos que tienen esos espacios desde la piscina, el spa, bares que son exclusivos para adultos, hasta un espacio en nuestra isla privada, Casa Huayquí, que es una playa solo también dedicada para adultos, donde no entran los menores, ¿no? Entonces, digo, la posibilidad de encontrar entretenimiento para todas las edades, para todos los gustos, y bueno, y en esta isla paradisíaca también donde las actividades del crucero se extienden a la isla y uno puede tener desde entretenimiento también, o sea, hacer actividades o simplemente quedarse descansando y aprovechando de la playa, que es realmente el paraíso. Sí, se puede, por ejemplo, andar en bicicletas, se pueden alquilar bicicletas para recorrer, se puede correr una carrera de 5 kilómetros, se puede alquilar el norkel, se pueden también alquilar los inflables para flotar ahí en el agua y además tenemos actividades que son gratuitas, tenemos abogadas de agua, todo lo que tiene que ver con las repoceras y toallas, o sea, todo eso está incluido, al igual que las comidas, porque bueno, como te decía, el servicio es una extensión del barco, entonces tenemos unos barbecues donde todo el servicio, todo el almuerzo, digo, estará incluido ahí en la plaza. Empezaría por decirles que planifiquen mínimo un día en cada parque. O sea, que realmente tienen que dedicarle el tiempo. Cada parque es único y hay que descubrir esas atracciones y ese recorrido que uno quiere hacer, de qué manera quiere experimentarlo, los personajes con los que va a poder encontrarse. Nosotros hablamos de lo que son Disney Thrills, ¿no? O sea, qué es lo que a cada uno lo emociona, lo entusiasma, qué es lo que lo hace realmente emocionarse, ¿no? Entonces, el punto es ver qué le gusta a cada uno y que pueda armar su recorrido en cada parque a partir de eso. Nosotros, incluso para los agentes de sueños, recomendamos un itinerario de cinco días donde les marcamos qué es lo que… tienen un checklist donde indica qué es lo que no pueden perderse en cada parte con todas las recomendaciones y el tema es poder dedicarse el tiempo como para conocer y para recorrer y para disfrutar realmente las vacaciones en Disney con todo, ¿no? O sea, con todo lo que implica, como te decía antes también, ¿no? Poder encontrar esos rincones con los personajes, las comidas que quieren probar o que puedan sacarse las ganas de descubrir y de vivir la magia en cada uno de los parques al mismo tiempo que quedándose en uno de los resorts, que creo que también es un muy buen tip porque, como sabemos, hay ventajas también quedándose dentro de los resorts. Además de que uno vive la magia 24 horas cuando está dentro de uno de nuestros resorts, tienen transportes incluidos a los parques, tienen transporte incluido a Disney Springs, quienes están alojados en nuestros hoteles tienen media hora más de ingresar, media hora más de parques porque pueden ingresar media hora antes, entonces son muchas las ventajas quedándose en uno de nuestros hoteles. Otros hoteles. Siempre, siempre buena fecha, siempre es Siempre es buena idea ir a Disney, así que siempre hay novedades, siempre hay distintas celebraciones, creo que va también en función de los gustos que cada uno tenga o también los momentos que quieran celebrar, si quieren celebrar un cumpleaños, un aniversario, entonces también aprovechar esas situaciones que tal vez son más personales y que los van a ayudar a crear estas experiencias memorables, estos momentos que les van a quedar guardados para siempre, que los van a atesorar y bueno, creo que siempre es un buen momento para animarse a vivirlos. Bueno, creo que aprendí muchísimo y creo que todavía me falta seguir aprendiendo un montón, porque además lo bueno es que siempre tenemos novedades, entonces siempre está buenísimo poder volver a experimentar y volver a contarles qué otras cosas hay para que puedan seguir viajando, visitándonos y renovando esas experiencias. Reafirmo, creo lo que hablábamos hace unas notas, cuando me preguntaba si es esto de conectar permanentemente con la magia, o sea, poder tener la oportunidad de conectar permanentemente con la magia y poder estar cerca de los agentes para también ayudarlos a seguir transmitiéndolo. No, no, en general, o sea, no… A ver, bueno, hemos venido a Buenos Aires por el gran volumen también, pero nos encantaría poder seguir llegando a distintos destinos y de hecho bueno este año nos hemos enfocado en hacer también capacitaciones en Córdoba, estuvimos de manera presencial en Córdoba, así que la idea es poder ir llegando más allá de lo virtual que nos permite estar presentes en todos lados, si la idea es poder seguir acercándonos a distintos mercados. No, creo que no. Solamente eso, que los esperamos, que vengan con tiempo de visitarnos, de visitarnos Cuatro Parques, de quedarse unos días en nuestros hoteles y obviamente de sumar un crucerito. Totalmente. Bueno, Lu, muchas gracias a vos. Igualmente, chao, chao.