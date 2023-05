Tucano Tours ultima detalles para su 10° Workshop de Aéreos

Carlos Alonso, socio gerente de la compañía, habló con Mensajero sobre los preparativos para el evento que se hará el 17 de mayo en el Buenos Aires Marriott.

El miércoles 17 de mayo, en el Buenos Aires Marriott, entre las 10 y las 16, Tucano Tours celebrará la décima edición de su histórico Workshop de Aéreos. En medio de los preparativos para este particular evento, Carlos Alonso, socio gerente de la compañía, dialogó con Mensajero y remarcó que este encuentro será muy especial.

“Quisimos dar un paso adelante y hacer algo distinto. Seguimos en el Buenos Aires Marriott, pero vamos a hacer este evento en los salones más grandes que dan a la 9 de Julio. Ahí lanzamos el SCI y además tuvimos la fiesta de nuestros 25 años en 2012. Es un espacio que nos trae lindos recuerdos“, explicó el ejecutivo.

LA AGENDA DEL 10.° WORKSHOP DE AÉREOS DE TUCANO

Por su parte, Melina Bello, responsable de Tucano Eventos & Marketing, explicó que uno de los principales cambios que habrá en el workshop será el formato de las charlas: “Vamos a tener entrevistas one to one, en las cuales Nicolás Duarte, nuestro gerente de Promoción y Ventas, oficiará de moderador”.

En paralelo, la ejecutiva profundizó en que era necesario cambiar el formato de las entrevistas para que las charlas sean más amenas, con una mayor participación de parte de los agentes de viajes. “Si bien hacemos capacitaciones permanentemente, queríamos evitar la habitual presentación o diapositiva que se ponen en las pantallas. Es muy común eso, por eso buscamos hablar con los ejecutivos de cada aerolínea, con preguntas que los agentes de viajes formularon semanas antes a través de nuestras redes sociales y correo electrónico”, sumó Bello.

LAS EXPECTATIVAS DE TUCANO TOURS

Al ser consultado acerca de la cantidad de inscriptos que tienen hasta ahora, Alonso comentó que en la pre-acreditación que inició hace tres días, en menos de 24 horas tuvieron 500 anotados. Incluso, reveló que buscarán superar la cifra de 1300 profesionales alcanzada en 2022. “Hasta ahora ya tenemos más de 700 profesionales que irán al Workshop de Aéreos“, agregó.

En torno a los principales temas que se abordarán en esta cita, el socio gerente de Tucano Tours profundizó en las tres nuevas unidades de negocio (Tucano Eventos, Tucano Lujo y Tucano Training), los diez años que cumple este encuentro y la charla que darán para los profesionales que asistan al Hotel Buenos Aires Marriott.

“Se realizaron más de siete charlas de Tucano Lujo y en cada una tuvimos alrededor de 20 agencias de viajes. En Tucano Training tuvimos dos encuentros: en el primero hubo más de 32 empresas, en el segundo más de 30. Le estamos enseñando a la gente a emitir, ya sea con un formato manual o automático”, comentó Alonso.

Por último, Alonso dejó en claro que las principales inquietudes que seguramente tendrán los agentes de viajes en el workshop girarán alrededor de las tarifas y las promociones de las compañías aéreas: “Hay entre un 28 y un 30 % menos de frecuencias que en prepandemia. Es lógico que todo se analice desde la oferta y la demanda. Los vuelos van llenos, incluso con tarifas que son entre un 70 y un 80 % más caras que antes”.

LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN EL WORKSHOP DE AÉREOS DE TUCANO

Aerolíneas Argentinas

Aeromexico

Air Canada

Air Europa

Air France

American Airlines

Avianca

Aviareps

BOA

Copa Airlines

Delta Airlines

Emirates

Ethiopian

Flg Aviation

Gol

Ibera

ITA Airways

JetSmart

LATAM

Lufthansa

Qatar Airways

Sky Airline

Turkish Airlines

United Airlines

