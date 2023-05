Magia, aventura y diversión, con Disney Destination

Walt Disney World Resort, Disney Cruise Line y Disneyland Resort, compartieron con sus agentes de sueños sus novedades y celebraron los 100 años de la compañía.

Disney Destinations trajo a la Argentina su gira de celebración. El encuentro tuvo lugar en el Alvear Icon Hotel. Allí el salón Onyx se iluminó para la ocasión con colores vibrantes contagiándose del espíritu de la compañía en la que “las maravillas cobran vida”.

Al ingresar a la sala, como manera de ingresar a un mundo de magia, los invitados recibieron las características orejas de Mickey, que en esta oportunidad evocan al aniversario número 100. Ante un salón llenó, a las 10 de la mañana comenzó el show con animadores que simulaban estar en un matutino en vivo llamado “Buen día, Disney”, para contar las novedades que Disney ofrece en este año tan especial. Goofy fue el encargado de dirigir el público indicando cuando debían aplaudir y cuando hacer silencio, siempre con un simpático sentido del humor, y Donald ofició como presentador del clima en el matutino.

ARGENTINA, UN PÚBLICO FIEL PARA DISNEY

Luego, los animadores les dieron la bienvenida a Julieta De Grazia, Senior Sales Manger para Argentina, Chile y Perú de Disney Destinations; y a Elena Outlan, Marketing Manager Latin America de Disney Destinations, quienes mostraron su agradecimiento a los agentes de viajes: “Ustedes, agentes de sueños, son los invitados de honor y estamos superagradecidos”, dijo De Grazia. También, Outlan destacó la “energía de mantenerse al tanto de la evolución de nuestros productos, no solamente en tierra sino también en el mar”.

En el marco de una entrevista de “Buen día, Disney”, las ejecutivas dieron a conocer la importancia del mercado argentino, porque, detalló De Grazia, genera un gran número de visitas, volumen y frecuencia en nuestros tres destinos Disney.

“Las familias argentinas son lo que nosotros llamamos ‘Disney lovers’. El 55 % de estos grupos que viajan a Walt Disney World Resort visitan los cuatro parques y el 61 % tiene una estadía promedio de nueve días”, añadió.

En tanto, Outlan mencionó que a los argentinos les encanta viajar con Disney Cruise Line, porque van en busca de una experiencia más cercana con las historias Disney y con los personajes. Un alto porcentaje de las familias que navegan con Disney Cruise Line ya han visitado los parques temáticos, ya sea en Florida o California.

A su vez, animó a los agentes a que inviten a disfrutar del crucero a los viajeros que ya conocen los parques. Además, destacó las tres principales motivaciones por las que los pasajeros eligen Disney para sus vacaciones: Las nuevas atracciones, disfrutar de la “experiencia Disney” y crear recuerdos inolvidables.

Por último, invitaron a visitar la página de Instagram Disney Destinations Latam en la que se encuentran los itinerarios sugeridos, un checklist con los imperdibles de cada parque y mucha más información de utilidad para los “agentes de sueños”.

Novedades de Walt Disney World Resort, Disney Cruise Line y Disneyland Resort

Los parques de Orlando esperan la próxima apertura de Journey of Water, inspirada en Moana, en Epcot para finales de este año. También, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, la atracción que recorre los cortos animados clásicos de Disney.

El espectáculo nocturno Wondrous Journeys y World of Color-One, fueron los destacados de Disneyland Resort California. En cuanto a Disney Cruise Line, ofrece la posibilidad de compartir un día con los personajes de Pixar en el Pixar Day at Sea. También disfrutar de shows al estilo Broadway, como el musical de Aladdin. Un nuevo destino de playa en Bahamas y entretenimiento con Lighthouse Point. Y para los fans de Marvel, podrán interactuar con los superhéroes gracias al Marvel Day at Sea.

Luego de musicales, videos interactivos e interacciones con el público, Minnie y Mickey Mouse se hicieron presentes con un atuendo muy especial por el centenario de la creación de Disney para bailar junto a Goofy, Donald y los animadores del evento. Al finalizar, los “agentes de sueños” se llevaron el recuerdo de una foto junto a Mickey y Minnie.