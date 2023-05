Cómo impacta la big data en el sector turístico

El MinTurDep brindó una disertación en la que explicó cuáles son las ventajas de los avances tecnológicos para analizar el turismo interno y el receptivo.

Hoy por la mañana, en el marco del Congreso de Agentes de Viajes que organiza todos los años la Faevyt, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación encabezó la presentación Big Data: análisis de flujo de turismo interno y receptivo. Juan Pablo Ruiz Nicolini, director nacional de Mercado y Estadística del MinTurDep, estuvo a cargo de la disertación y resaltó lo importante que es el hecho de darle valor a los datos.

Una de las herramientas destacadas por el funcionario fue el Sistema de Información Turístico de la Argentina (SINTA). El SINTA es el resultado de un trabajo de procesamiento y puesta en valor de fuentes de datos y el desarrollo de herramientas y plataformas para su consulta. Está integrado por una serie de espacio que facilitan el acceso a información turística de diversas formas.

Esos espacios incluyen una sección de Informes, que contiene documentos técnicos, de seguimiento y metodológicos, y un Portal de Datos Abiertos, en el que se disponibilidad conjuntos de datos y recursos de turismo interno, turismo internacional, sector hotelero, turismo de naturaleza, entre otros.

También cuenta con una plataforma de Tableros y Reportes -para consulta interactiva de información-, una Bitácora -creada como espacio donde compartir avances de investigaciones y nuevos desarrollos- y un sitio que condensa definiciones, proyectos y acceso a recursos del proyecto de Armonización, área de colaboración entre el Ministerio y los organismos encargados de las estadísticas de turismo a nivel federal.

En diálogo con Mensajero, Ruiz Nicolini reconoció que la charla fue muy interactiva. “Básicamente contamos los desafíos que estamos haciendo en el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. En particular, desde la Dirección de Mercado de Estadística que me toca conducir buscamos avanzar con el desarrollo de nuevas herramientas”.

Otro de los puntos resaltados por el funcionario fueron las técnicas que aplicaron respecto al big data para potenciar el turismo de naturaleza en el marco del programa La Ruta Natural: “Hubo muchas consultas, intercambios, muchas observaciones que me parecían muy pertinentes y creo que estuvo bueno para seguir avanzando con todo esto”.

Además, comentó que es fundamental la formación para entender mejor los mercados, el comportamiento de los viajeros, el turismo receptivo y la toma de decisiones, tanto las empresariales como las que repercuten en las agencias.

Sobre el cierre de la entrevista, Ruiz Nicolini explicó cuáles serían los mejores métodos para que las agencias de viajes se puedan ver beneficiadas a raíz de herramientas como la big data, por ejemplo: “Básicamente hay indicadores del sector que son muy relevantes, como la longitud de las estadías. Cuanto más prolongado sea es mejor, porque hay mayor gasto y hay mayor movimiento de la maquinaria económica ligada al sector. Incluso, el turismo de naturaleza, comparado con el turismo total, que tiene una estadía más larga, con más gatos y demás”.

“En el marco de la Ruta Natural, la estrategia de reutilización de big data a partir de señales de dispositivos móviles nos permite a nosotros y a las agencias poder tener información que hasta ahora no tienen. En realidad, no existen por otros tipos de registro sobre los mercados. La intención es perfilar mercados y poder entender mejor cuáles son los potenciales productos que se pueden vender y de esa manera delinear estrategias comerciales que puedan maximizar un mercado que no tenían en el radar”, concluyó al respecto.