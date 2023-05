Previaje, 50 Destinos y vuelos, los ejes de Lammens en Salta

El ministro provincial, Mario Peña, resaltó que el jefe de la cartera turística nacional encara una gestión con una mirada federal.

La semana pasada, los ministros de Turismo y Deportes de Nación y de Salta, Matías Lammens y Mario Peña, respectivamente, acompañados por el presidente de la Cámara de Turismo provincial, Gustavo Di Mecola, presentaron un balance de la actividad turística en el destino.

Puntualmente, los funcionarios y dirigentes hicieron hincapié en la circulación de turistas. En este sentido, Peña resaltó que hay una decisión política del Gobierno en lo que respecta a las iniciativas y que el sector privado acompaña siempre.

“Quiero agradecerle a Matías (Lammens), no tan sólo el estar hoy, sino también la confianza dedicada en forma permanente a Salta. Si bien es porteño, porque ha nacido en la capital, pero tiene la cabeza de la Argentina, del federalismo, y que no importa a veces dónde nacemos sino la mirada que tenemos”, agregó Peña.

En este sentido, reconoció que hubiese sido imposible tener los resultados actuales sin el apoyo de Nación: “Por ejemplo, con el mercado brasilero que hace dos años o tres años atrás, previo a la pandemia, estaban en el puesto número 8 y hoy están primeros”.

LOS ANUNCIOS DE LAMMENS EN SALTA

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación destacó que era un día histórico para el turismo de Salta por la vuelta del vuelo entre Lima y Salta. “Es un servicio que conecta a la provincia con el mundo, como ya lo hicimos también con Aerolíneas Argentinas con el vuelo de San Pablo”, resaltó Lammens.

A su vez, agregó: “Cuando pensamos en venir a Salta para anunciarles la vuelta de este vuelo que era tan ansiada y cuando dijimos de venir a firmar los convenios por las obras, no esperábamos tener la gran noticia que vamos a dar ahora, que es que Salta es el destino más elegido de Previaje 4. Por primera vez es el destino número uno de la Argentina. No es ninguna casualidad, es fruto de un trabajo enorme que ha hecho este equipo, que lidera el gobernador Gustavo Sáenz y Mario Peña también”.

Al respecto, agregó que van a esperar los números finales, pero quizás estos sean los mejores mayo y junio de la historia: “En Salta, el Previaje va a tener un impacto de compras directas de más de 6000 millones de pesos y si sumamos las indirectas van a estar arriba de los 10 mil millones de pesos. Más de 75 mil turistas van a estar visitando la provincia en temporada baja con el programa, así que me parece que es una enorme noticia”.

Por su parte, Di Mécola, ponderó la articulación público-privado: “El sector privado está orgulloso y como empresario que también sé que sos, Matías, un orgullo también, porque supiste ver todo lo que necesitábamos y la premura que teníamos para eso, y te lo agradezco, y el sector te lo agradece. Y articulándolo, por supuesto, con Mario, que sin duda el vuelo de San Pablo también fue el primer gran éxito”,

LA EXPECTATIVA POR LO QUE VENDRÁ

Por otro lado, Peña y Lammens celebraron el retorno de la ruta entre Lima y Salta. “Es un gran desafío también, porque nosotros queríamos conectar, no solamente Salta, sino los diferentes puntos turísticos importantes del país. Lo hicimos desde San Pablo, lo trabajamos con Mario, con su equipo, con Aerolíneas Argentinas, que también ahí tuvo una visión estratégica relevante de cómo apuntalar el turismo receptivo, cómo traer dólares para Argentina. Me acuerdo de que los primeros vuelos nos costaba un poco, no tenía mucha demanda, y dijimos con Mario, bueno, hagamos una campaña bien agresiva de promoción. Hoy no solamente tiene una ocupación de arriba del 85% de los vuelos, sino que como bien decía Mario, Brasil es el principal mercado de turistas extranjeros que vienen a Salta”, detalló Lammens.

Otro de los puntos que se habló durante la conferencia fueron las obras de infraestructura turística. En este sentido, Lammens detalló: “Desde Nación tenemos un programa que se llama 50 destinos y otro que es la Ruta Natural. En este contexto, firmamos tres obras relevantes. Así que la idea nuestra es seguir haciendo obras así.