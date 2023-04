Las regionales se preparan para el congreso

Córdoba: Muy muy muy muy muy muy muy lindo y tuvimos 120 expositores y más de 1200 pre inscritos y los que se inscribieron después, digamos, casi los 1.500. Sí, sí, con un horario extendido de 10 a 16.30 más o menos duró el evento y después tuvimos un after para los que estaban presentes con unas banditas y unos DJs que tocaron y unas barras libres y bueno, se quedó mucha gente hasta más tarde mucha gente hasta más tarde no no le digamos el actor y cambiamos el sistema de recorrido todos los visitantes tuvieran que pasar y visitar sí o sí todos los depositores todos los espacios, estalles y escritorios que había y Cambiamos el formato porque tenemos más repositores, ocupamos más espacio del centro de convenciones, casi el 100%. Y bueno, tuvo un resultado muy bueno porque muy contentos todos los repositores, porque toda la gente sí o sí tenía que pasar por su espacio, digamos. Mira, Nosotros de la asociación preparamos obviamente para nuestro socio Vargas de Redundancia, tenemos un cupo de aerolíneas de 50 lugares y con una tarifa de convenio, con un hotel que conseguimos en Bariloche, entonces le dimos la facilidad a nuestro socio de poder ir y asistir al Congreso. O sea, esas 50 personas van seguras. Y por lo que nos informó Faedri, desde Córdoba hay inscritos unas 60 personas más. Que no sabemos por qué medio van a viajar, por su propio medio en auto, habrán sacado sus tickets personales, pero nosotros llevamos desde la asesinación 50 asegurados. Con una expectativa muy grande, le conseguimos más saldades de los días que van al congreso el día 4 y 5 este grupo de cordobeses de agencia de viaje está llegando el día 2, el día 3 van a hacer el circuito chico y se quedan hasta el día 6 que van a hacer una navegación. Eso todo preparado y organizado por la asociación. ¿Cuánto tiempo se va a esperar para la oferta? El año pasado que fue Calafate, que era un poquito más lejos, llevamos una escasez de 30 y nos quedamos cortos, este año sacamos 50 cupos porque es un poco más cerca y también nos quedamos cortos. O sea, la demanda cedió a la oferta, pero bueno, ya tenemos esos 50 cupos en el vuelo directo de Aerolíneas, que hay Coro Bariloche y bueno, después no pudimos conseguir más lugares. Mira, siempre Fadebit es en carga de organizar algunas charlas magistrales y bueno, es lo que estamos buscando. Si quieren después te paso el programa, reescribe o supongo que vos ya lo tenés, desde el FADEBIT, cuáles son las charlas y lo que va a buscar es la gente, de verdad que más allá de algunos que otros que no conozcan el destino, raros que no lo conozcan, pero principalmente la capacitación que reciben. Y tener las últimas novedades del mercado, lo que se viene, las expectativas que hay, y bueno, siempre interactuar con otros agentes de viajes por ahí de otras provincias es muy importante porque les ayuda a tomar decisiones en el futuro. Como dije anteriormente, principalmente la capacitación y las últimas novedades que surgen en el sector turismo permanentemente, que hay cambios permanentes y uno se tiene que ir adaptando principalmente todo lo que es las nuevas herramientas informáticas y lo nuevo, los últimos cambios que ha habido en el turismo del mundo. Dale, dale, cualquier cosita, nos vemos, ¿vos vas a estar en Bariloche? Sí.

Provincia de Buenos Aires: Día complicado, no sabemos cómo vamos a seguir. Cambia totalmente. No, la realidad es que el Congreso es independiente de eso, ya las cosas que se van a charlar en el Congreso ya están pactadas, está todo ok, Así que por ese lado no hay ningún inconveniente. Sí, sí, sí, porque la realidad es que es indescifrable lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Mira, yo tengo una agencia minorista. Mi actividad principal es la agencia minorista. Pero bueno, mis proveedores me están mandando comunicados ya desde el viernes, inclusive que no están tomando pagos en pesos para servicios internacionales, porque la realidad que evidentemente ven que con las cuestiones que se están dando en el comercio exterior no saben cuándo se les corta la posibilidad de hacer los pagos y bueno los compromisos. Bueno la historia que uno cuando pasa esto, después cómo sigue, quién se hace responsable de la diferencia… Y la ley de previsto… ¿Te afecta? No, por supuesto que te afecta. Te afecta porque vos, o sea, lo que se venía planteando últimamente era ¿che, te conviene pagarlo en dólares? Eh… Hasta hace 20 días. Ahora, con el tema de que el dólar blue subió sustancialmente, ya esa conveniencia deja de existir. Convenía pagarlo en pesos. Y aquellos que pueden hacerlo, recupero las percepciones en casa. El ahorro, si se quiere, por ese lado. Pero ahora con este planteo de que no se puede pagar en pesos, estamos en foja cero. La verdad que es… Y de cara a los clientes y al consumidor en definitiva, Yo creo que es desconcertante. Es desconcertante, la verdad que… No… La verdad que sí, y la realidad es que también los planteos que uno se hace, vos decís, bueno mira, lo pago en dólares, tengo los dólares, lo pago, genial. ¿Y quién se queda con mi plata? Yo como minorista, a los pasajeros que no salen inmediatamente le digo chicos, yo te lo pago, mira, yo te soy sincero, prefiero que tu plata la tengas vos. Total, si vos hiciste las cosas bien, por decirlo, en una charla de café, y te resguardaste en lo que estabas destinando para el viaje en dólares, tenélo vos, y cuando llegue el momento, vamos, lo pagamos, y ya, por lo menos, te garantizás que no pasó nada en el camino. La verdad que mira nosotros con mi socia, que en realidad es mi hermana, somos la tercera generación que estamos al mando de la empresa. La empresa este año, el año pasado cumplió 70 años, o sea, y las hemos visto desde que nacimos y crecimos acá adentro, digamos, y las hemos visto muchos operadores que desaparecen la verdad que bueno somos bastante tratamos de tomar precauciones dentro de lo que uno pueda me fui por las ramas ¿Tienes algún cuestionario? La realidad es que, si, como vos decís, si vos te fijás los los expositores que van a estar dando las charlas, habla un poco de ese perfil, este Nosotros como regional puntualmente lo que sí hicimos siempre fue reforzar la difusión del congreso, por supuesto, de entrada y de dar a conocer las cosas que se van a tratar en el Congreso y creo que ahí es donde está la mayoría del trabajo que hemos apuntado. Yo personalmente considero que lo más beneficioso es los talleres contables, administrativos contables, no sé cómo está puesto en el… Sí, sí, yo creo que eso es algo trascendental porque es la base de todo. Ahí vos te enterás o te ayuda a darte cuenta de que dónde las agencias por ahí que no tienen tantas perinadas, te ayudan a darte cuenta dónde te conviene hacer énfasis al momento de vender, al momento de informar, eso es súper importante. Entonces esos talleres están súper, que se vienen haciendo porque todos los congresos está ese taller. Así que yo creo que eso es algo que es muy válido y después también está el tema del estudiantil que se creó se agregó por algunas circunstancias que se estuvo dando en ese ruro particular, se puso algo específico del turismo estudiantil, iba a haber un taller ahí como para poder plantear que en definitiva es la naturaleza de todo esto, que se plantee y que se genere un empuje para de cara al ministerio decir bueno chicos necesitamos tal cosa necesitamos tal otra que por suerte eso Andrés lo está tiene muy mucha llegada con el ministro ministro quién sabe si está en salida o no no lo sabemos pero bueno siempre se mostró súper predispuesto a conversar y y eso se notó, digamos. Este Mira, acá hubo un cimbronazo que tal vez no se da a conocer. Bueno, El tema que parece que ya pasó hace 20 años, y lo de turismo fervieres, con el tema del dólar, es como que todo el mundo, como decía vos, está pensando en el dólar. La realidad es que puntualmente en nuestra regional hemos tenido varias consultas, y como dice el refrán, cuando el río suena, es por algo eso. Hubo muchas consultas de este tipo, no denuncias porque no es una denuncia, no tomes esa palabra, pero quiero decir, muchas agencias de la regional diciendo chicos por favor revisen tal o cual agencia que está publicando tal paquete a tal precio que me parece y bueno hubo mucho de ese trabajo que por una cuestión de lógica no se dan a conocer nombres, por supuesto, y se hace ese tipo de trabajo, lafabit, vos sabés que tiene el laboratorio, que bueno, está con meta el tema de los perfiles struchos y demás, que bueno, por ahí no sería este tema puntual, pero te genera una herramienta para hacer tipo de búsquedas y demás, que te puede llegar a dar un perfil en el cual, a ver acá, habría que dar un llamadito o acercarse. La verdad que es es imposible fiscalizar la el funcionamiento económico de una empresa y la intención comercial que tiene esa empresa de todas las agencias de viaje que hay Pero se estuvo haciendo eso en estos últimos tiempos. Este… Y sí, totalmente. Lo que se hace en eso… Mira, No tenemos poder de policía, por supuesto que no, pero sí… No, poder de policía no lo tenemos. No, no está. Lamentablemente es un vacío porque, ya te digo, eso son cuestiones… Por ejemplo, en un caso puntual salió el tema de que las publicaciones que hacía no incluía los impuestos y bueno o sea es una forma de publicación que está mal eso está eso es las publicaciones están reglamentadas que tienes que indicar todas las cosas que que se incluyen incluidos los impuestos bueno entonces cómo puede ser que publiquen tal paquete y encima te hacen un descuento entonces como que era demasiado raro pero no después cuando el cliente consulta porque fue en realidad lo que se hace puntualmente lo que se hizo fue hacernos pasar por un cliente y ver qué es lo que incluía y bueno ahí te pasaban todo el detalle y no había tanta no había diferencias pero si está bueno si está bueno, porque obviamente imagínate que esto, puertas adentro, se hacen llamados, che, fíjate que, cual cosa, entonces bueno, ahí es como que empezás a ver un poco si está apuntado a una estafa o lo que fuere o no pero bueno por el momento no hemos tenido en concreto nada ninguna ninguna de las al menos yo te estoy hablando desde mi regional no que tuvimos tres consultas puntualmente no no no no era por otras agencias sí sí sí hubo cierto trabajo por ese lado que obviamente lo trabajamos en conjunto con la FIB, para ver cómo lo encarábamos, por esto que te decía yo, no manchar el nombre de alguien si no había nada de una agencia sobre todo, si no había nada fuera de lugar. Sí, eso, ahora no me acuerdo bien la fecha, pero por lo que tengo entendido fue una gestión que se logró con meta, que presentando, bueno, se había publicado eso, presentando las causas justas, la FAEBIT, ahí sí, para lo que es un perfil estrucho, sobre todo, se le baja el perfil de la agencia para que por lo menos no tenga esa herramienta de llegar a la gente. Sí, porque es injusto. Pero eso sí, eso se lo dio, fue algo que se logró con META y sé que eso funciona. No tengo estadísticas porque no las manejo, pero sé que el laboratorio en ese aspecto, lo que refiere a meta, tiene esa herramienta con poder de policía. ¿Puedo hablar? Perdón mira es un momento en el cual vos, es un espacio más que un momento, en el cual vos te encontrás con un montón de gente. Yo creo que hay que buscar las alianzas, porque las empresas de viajes y turismo, si no buscamos, o sea, apuntar todos juntos, en este caso es Andrés De Jack que está llevando de delante el barco, y me parece una persona súper transparente. Vos sabés que yo soy el sucesor de Andrés en la regional, pero más allá de eso, y de los nombres en sí, yo creo que hay que buscar, tratar de tirar todos para el mismo lado y esto no quiere decir que haya inconvenientes pero sí creo que es un lugar y un momento para buscar ya te digo nexos hacer contactos tener el espacio físico de hablar con la persona cara a cara, de las regionales del interior, que parece mentira que uno piensa que el turismo se centraliza todo acá en Buenos Aires y nada que ver, o sea, las regionales del norte es impresionante lo que traccionan, el movimiento que tienen de turismo internacional y pareciera que eso acá no se ve y en realidad no lo digo como como regional ni federación pero es impresionante cómo se mueve y todo eso hay personas atrás de eso que generan que se mueven yo creo que tener contacto con esas personas es súper no sé qué adjetivo ponerle pero es muy bueno yo me llevaría a este congreso volviendo a tu pregunta eso no la posibilidad de hablar directamente cara a cara con los proveedores locales. De hecho hay una mesa, está previsto. Las mesas de, ¿cómo se dice? No, no, no, hay las mesas de, ay, se me fue la palabra, ¿Cómo se dice? De trabajo. Sí, ahí, ahí… Sí, sí, no, no, no, están las mesas de trabajo, que bueno, te sentás cara a cara. Yo creo que eso es impagable hoy por hoy con lo que es el mundo, el mundo de la virtualidad. Yo, el congreso pasado me pasó que me llamaba la atención, no me llamó la atención, el congreso pasado fue mi primer congreso pero más allá más allá de eso que vos puedas hablar con yo soy culano de tal que te vendo tal y te acordás que estuvimos muy bueno sean esas cosas de poder encontrarte el cara a cara con con la gente que trabaja en el día a día. ¿Qué buena pregunta. Mirá, nosotros buscamos siempre con la comisión directiva hacer una, una parece contradictor a lo que dije antes, pero buscamos tener llegada a través de las redes, hemos tratado de darle un poco de fuerza a eso, se generaron las plataformas, pero bueno, por diversas circunstancias no hemos podido sacarlo al mercado, por decirlo de alguna forma. La idea principal es esa, porque la realidad es que la Avic GBA tiene un condimento particular que no tienen las demás regionales que es la jurisdicción, la amplia jurisdicción que tienen. Vos por ejemplo tenés regionales no sé más zonales, quiero decir, no es tan amplio y tan vasto el territorio a cubrir. Y eso la verdad que al no tener, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Claro, claro, al estar tan dispersos es bastante complejo poder hacer, por ejemplo, el tema de nosotros queremos, que era lo que estábamos hablando ahora estos días, para charlarlo y justamente buscar los nexos, es hacer workshops zonales. Entonces, poder hablar con las compañías aéreas, poder hablar con los proveedores del país, con los representantes de los operadores turísticos, los mayoristas, y demás. Y bueno, eso es lo que estábamos queriendo encarar, encarar los workshops zonales, es decir, viste que nosotros estamos en el Gran Buenos Aires y el esquema principal es hacer algo en el sur, algo en el oeste y algo en el norte, entonces eso básicamente es lo que nosotros queremos lograr en principio. Es complejo, porque es la organización de tres workshops en definitiva. Y entonces, muchas veces los operadores tal vez no te dan el apoyo más allá de que nosotros representamos a las agencias minoristas que son los clientes a veces no te dan el apoyo que uno por ahí pretende para poder lograr un cupo mínimo que resulte atractivo para las agencias y que el workshop sea que tenga éxito en definitiva. Entonces estamos con esa cuestión. Entonces estamos con esa cuestión. No, justamente. Eso es lo que la verdad que notamos que es bastante complejo. Yo he tratado de conversar desde mi lugar para lograr y no me resultó fácil conseguir el apoyo para poder hacerlo. Entonces bueno, vamos ahora a intentar a ver si podemos lograr algo por ese lado para por lo menos poder lograr ese objetivo.

El Calafate:

¿Para la visita del Congreso de Bariloche? No, una expectativa tremenda. Obviamente que nosotros, al haber realizado el Congreso anterior, hizo de que muchos más agentes de viajes locales y ofrecedores viajen a este evento. Imagina que desde la regional sale una camioneta con agentes de viaje para Bariloche. Así que realmente con mucha expectativa. Así que están todos muy contentos. Entendieron lo que significa el Congreso, algunos que no habían ido nunca y ahora es como que no se los quieren perder, así que está muy bueno. Sí, que a partir de la demostrada del destino en el mes de mayo, muchos operadores que ven en el destino entendieron que Carafate se pudo vender todo el año. Entonces hizo de que el invierno pasado tuviésemos un invierno récord con mucha visita de pasajeros y este año también se marca. Este año hay empresas que tienen una operativa muy aceptada para todo el invierno. O sea que ayudó muchísimo al destino haber tenido el Congreso, como nosotros decíamos, que te iba a ayudar, y efectivamente fue así. Y, mirá, generalmente siempre nosotros cuando vamos a los congresos, en los talleres y en las charlas son muy interesantes, muy nutritivos para todos. Viste que ahora viene innovación y técnica, toda la parte nueva digital. Pero tenemos algo que aprender para implementar. Y también obviamente que vamos, como todos los congresos y ferias, a seguir trabajando por el destino para pedir mayor conectividad, poder seguir hablando con las agrocomerciales como lo estamos haciendo, mantener este vínculo que realmente es excepcional que hemos tenido con las tres agrocomerciales, que nos ayuda muchísimo. Entonces, la idea es reforzar lo que ya hemos hecho hasta ahora con CNRT, con parques nacionales y con las aerocomerciales que van a ser de mucho útil al turismo y sobre todo a nuestro destino. Viste que nuestro destino es aerocomercial dependiente, prácticamente en la época invernal, así que nosotros tenemos que trabajar para tener muy buena conectividad en invierno. Muy buena, muy buena expectativa. Imagínate que nos quedamos quinto en el previaje, con un 8% de 648.148 beneficiarios. O sea que estamos hablando de cerca de 52.000 turistas para la última semana de mayo y todo junio. Es mucha cantidad de personas que van a venir, más todas las recetas que ya había, ya habían tomado al previaje, ¿no? Así que vamos a tener un invierno realmente muy interesante. Sí, es un orgullo poder decir lo que defendimos a cada socio que trabajó para que esto sucediera y que no cerrara ninguna empresa. Lo logramos y eso nos pone muy contentos. Tenemos es más, tenemos más agencias. Ahora hemos sumado más socios de la de la pandemia. No, mira, acá son casi todas receptivas, muy pocas emisivas. Tener las grandes empresas que son emisivas, o nosotros lo que tenemos sucursales en Ushuaia, con L. Lo que tenemos sucursales en Ushuaia, sí, hacemos el receptivo y el emisivo nuestro para usuarios pero la mayoría son todas receptivas si la excursión a tres lagos una excursión que se llama Travesía 3L, es una excursión que, nada, como que dice que es una travesía milenaria, exactamente así. ¿Por qué? Porque dentro de esa excursión te encontras con petroglifos, que son anteriores a las tinturas rupestres, con cortaderos, que es donde vas a encontrar punta de flechas, rocas fosilizadas, vas a encontrar restos de fosilizados marinos, vas a encontrar tinturas rupestres, está la piedra clavada que es un lugar donde habían sacrificios que hacían los tehuelches, y esa excursión termina con un gran asado patagónico que es obviamente cordero porque en Patagonia el cordero patagónico es de Ponderán. Patagónico que se instaló esa excursión en el último análisis que se hizo tuvo esta temporada mira que Tres Lagos para que tengas una idea, Tres Lagos es un pueblo que tiene 303 habitantes es de 5 cuadras por 3 cuadras el pueblo y ese lugar este año tuvo cerca de 7.800 turistas que fueron a conocerlo claro lo que pasa es que en toda la temporada fueron 7.800 pasajeros imagínate que vos tenías más o menos casi entre 400 y 500 semanales Imagínate que le duplicabas por semana prácticamente la población al pueblo, la gente empezó a entender que el turismo es una herramienta muy importante para el progreso y también es un arma muy importante para ellos, ellos están en la Ruta Nacional 40, están ahora en el mapa del turismo porque Tres Lagos era un lugar de paso y ahora hoy todo el mundo, vos escuchaste a un montón de gente que habla de Tres Lagos como otro punto turístico con su propia excursión, que es Travesía 3L, así que nos pone muy contentos. Y estoy muy contento de eso. Sí, recuerdo con colega el poder juntarnos y terminar de solucionar algunos temas que son puntuales nacionales y si obviamente el conocimiento que uno busca siempre en los congresos es de innovar, de la nueva tecnología y toda la parte digital que por ahí uno, yo a mi edad por ahí lo he tenido un poco como de lado, por eso mis hijos están muy atentos a eso y también lo bueno que este va a ser el primer congreso que voy a compartir, van a viajar mis dos hijas, se va a quedar mi hijo solo acá, viajan mis dos hijas que son las que están en la parte tecnológica de la empresa, así que va a ser un congreso muy particular para mí, así que con mucha expectativa viéndolo, por encontrarme con un montón de amigos y reencontrarme con otros, casi mucho no los veo. No, gracias a vos, gracias a vos. Nos vemos.