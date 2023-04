“Hay que trabajar duro, tengamos la realidad de país que tengamos”

Actualidad nacional, NDC y Cuba fueron algunos de los temas que abordó Claudio Palacios, director de Juliá Tours Argentina, en esta entrevista con Mensajero.

¿Te pasó el audio ese? Bueno, no sé, lo que pasa es que… Más o menos lo mismo. No, no fue una semana difícil. Fue una semana que teníamos… Sabíamos que no íbamos a poder transferir ya por el viernes pasado, al menos nosotros, ni el lunes ni el martes. Y el miércoles Ya sabíamos que no íbamos a poder transferir y lo tomamos con normalidad porque sabemos que son cosas que pasan. El miércoles pudimos transferir normalmente, ayer también y hoy también. Así que no hubo grandes problemas. Y la verdad que, por otro lado, la venta sigue estando a un buen ritmo. Tanto la de doméstico, la de turismo nacional, bueno con el previaje hubo muchísima demanda, con algunas dificultades de no conseguir disponibilidad en algunos polos turísticos, pero hubo mucha demanda. Y de internacional también está habiendo una demanda sostenida sobre todo para Europa bueno, el Caribe siempre se vende bien eh… Así que te diría que estamos contentos con con lo que se está tocando transitar. No, bueno, nosotros como no venemos al público, la verdad que cómo se maneja el público, qué manifiesta el público consumidor, no lo sabemos bien. Por supuesto que los altibajos tan pronunciados que se producen como pasó estos últimos 10 días, no favorecen, pero la gente cada vez más está pagando en dólares. Quizás ahora, depende del día, vuelven a pagar en pesos porque es algo que les conviene, pero no, yo por lo menos no estamos notando que el público se vea reacio a concretar un viaje por los… Te hablo de la gente que está viajando, que es la de mayor poder adquisitivo, ¿no? Así que, No, no, si bien todo el escenario es confuso, es turbulento por momentos, creo que no afectó en la medida que todos nos podíamos imaginar. Creo que fue más grande el temor colectivo que tuvimos de lo que realmente pasó. Sí, ya pasó, porque nunca se sabe en este país, nunca se sabe que viene la semana que viene, ¿no? Vos lo estás diciendo, tal cual, tal cual. Tal Cuba? Mira, para nosotros el destino de Cuba es muy importante, muy muy importante, y que cubana de aviación el próximo miércoles 3 de mayo reinicie sus operaciones es para celebrar porque es un producto muy muy noble el Destino Cuba, al argentino le encanta el Destino Cuba Cubana de Aviación retoma sus operaciones con un avión realmente muy bueno que es un Airbus 340 de 275 plazas y nada creo que se acerca mucho al destino el argentino viaja mucho a Cuba vacaciona mucho en Cuba va con su familia Cuba tiene de las mejores playas del mundo, está libre de sargazo, tiene arena blanca, tiene agua cristalina y calentita, tiene sol, tiene música, tiene una gente maravillosa, así que es un destino que ofrece una relación precio-calidad extraordinaria. Y a nosotros como operadores de taribe y grandes partners del destino Cuba, porque lo vendemos hace más de 30 años, te diría, es muy bueno. Ahora por ejemplo Cubana de Aviación lanzó una promoción para el vuelo inaugural y tuvo muy buena repercusión porque fue una oferta de 999 dólares precio final con el aéreo, con seis noches en varadero con All Inclusive, los traslados, asistencia médica. La verdad, una oferta imperdible que la aprovechó mucha gente. Así que, y de ahora en más, todos los miércoles volamos a Los Cayos de forma directa y Ahora me estoy yendo mañana mismo a Cuba por la feria de turismo y bueno, con algún objetivo como afianzar la operación, incluso intentar que la operación de Cubana cambie de día, que nos podamos acercar más al fin de semana, o sea, si podemos salir el sábado o el domingo es mucho mejor para más adelante, y no mucho más. Después el resto de los destinos están funcionando gracias a Dios bastante bien. Impresionante, FITUR estuvo impresionante. Muchísima gente, muchísima gente de todo el mundo, de todo el mundo.

Feria esplendorosa, con mucho tráfico, operadores de todo el mundo, y la verdad que daba gusto caminar por los pasillos de Fitur porque se notaba un entusiasmo, unas ganas, que había mucha gente de Latinoamérica, pero también mucha gente de tráfico intereuropeo, que Europa está… Perdón, está que explota de turistas, ¿no? Pero mucho tráfico intereuropeo también. La gente está queriendo después de la pandemia vivir el hoy, vivir el presente, Así que creo que es uno de los aprendizajes que nos dejó, una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, vivir el presente. ¿No se entrecortó el qué? ¿Cómo lo estamos atravesando en cuanto a garantías y esas cosas? Garantías y esas cosas, decir? Y mira, no deja de complicar, por supuesto. Nosotros estamos intentando acompañar, adaptarnos, pero no deja de complicar. Estamos esperando que algún GDF trate de, me imagino que será Madeus, que intentará, como se puede decir, involucrar a muchas compañías a ella porque si no hoy tenés que manejarte con diferentes diferentes sistemas para American, para COPA, para otras compañías. Pero es complicado, por hoy es complicado. Hay que tener mucha flexibilidad, mucha estructura también. Y bueno, ahí llevándola de la mejor manera. Nosotros tenemos un integrador que es Netviac, pero también esperamos que Amadeus también lo consiga hacer porque tenemos contratos con Amadeu por temas segmentos y todo eso, y todo influye. Y que no dejemos de luchar, que no dejemos de soñar, que trabajemos duro, porque eso hay que hacerlo siempre, tengamos la realidad de país que tengamos. Yo llevo muchos años en el sector y he pasado por… He vivido y he tenido muchos gobiernos de diferentes líneas y con todos como un denominador, que fue que tuve que laburar mucho. El Juliá tuvo que ser ordenada, tuvo que ser creíble y eso hay que sostenerlo en el tiempo y pelear, pelear por los objetivos, aprovechar las oportunidades. Este es un año que por lo visto hasta el momento, insisto, está siendo positivo porque la gente está decidida a viajar y eso es lo que necesitamos todos los que estamos en este hermoso sector que es el turismo pero también estamos en nuestro amado país que, como te decía antes, no tenemos nada garantizado es muy difícil planificar, prever, entonces es complicado y lo que depende de nosotros lo tenemos que hacer y bien, hay que forzarse, hay que trabajar pero no todo depende de nosotros, Porque uno puede hacer las cosas muy bien, pero después hay una, dos, tres medidas que van en contra del sector y quedamos todos patas para arriba. Pero bueno, esperemos que eso no pase. Mi mensaje es esperanzador y nada, también de seguir trabajando duro. No hay otra. Listo, gracias.