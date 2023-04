El Mundial Sub20 y el impacto en el turismo

Nelson:

¿Cómo estamos trabajando? Obviamente estamos con la confirmación, que es lo que todos saben, de que vamos a hacer la sede del partido de apertura. Vamos a tener 10 partidos en total, 6 Pertenecientes a las fases regulares o a la primera fase. Dos de octavo de final. Y dos partidos de cuarto de final. Bien. Todos van a ser por supuesto en el estadio unico madres de ciudades vamos a tener cuatro campos de entrenamiento que están dispuestos para que seguramente van a estar cuatro equipos alojados aquí en Santiago del Estero para la primera fase por lo cual necesitamos esa cantidad de campo de entrenamiento. Después, no sé qué más… Cuatro equipos. 4 equipos, 4 equipos. Capital, 3.000 plazas registradas, y Termes y Olos tiene 15.000 plazas registradas. En realidad, En realidad los equipos y el comité organizador todos van a estar alojados en el santiago del Estero Capital. O sea que con las plazas obtener que tenemos ahí digamos es más que suficiente. En realidad después también termina hasta 60 kilómetros, o sea no es tan lejos, pero si ellos preferían alojar los equipos aquí para que estén cerca de los campos de entrenamiento que están en Capital. Y es un evento que la primera vez que lo hacemos es único, digamos que no tenemos antecedentes que nos puedan dar una previsión, pero estimamos de que… A ver nosotros entramos en temporada también, justamente, nosotros el 13 de mayo hacemos la apertura de temporada del TNR Xiongdo, con lo cual ya de por sí vamos a tener un movimiento importante porque naturalmente ocurre en esas fechas, Bien? Si a eso le sumamos lo del mundial sub-20, entre otros eventos que tenemos previstos, y le sumamos además lo del previaje, que el previaje 4 justo coincide con esas fechas, entendemos de que va a ser histórico con respecto a los números que tenemos registrados en temporadas anteriores, o en la misma fecha, en años anteriores, señor. Y ellos en realidad como que estaban a la espera de ver cuáles eran los requerimientos de la organización, sobre todo las hotelerías de altas estrechas, que con eso nosotros ahí recién, una vez que nos confirmen todo eso vamos a poder habilitar la… Para que ya puedan comercializar, bien? Hay muchos hoteles que han revisado lo del comité y en estas semanas se resuelve ya si van a ocupar o no. Cuáles hoteles van a ocupar y qué cantidad de plaza. Y ahí recién los hoteleros van a habilitar, pero están teniendo muchísimas consultas, muchísimos… Porque tengamos en cuenta, y eso es importante, de que argentina va a jugar por lo menos dos partidos aquí que son el partido inicial después el segundo partido se juega aquí también juega argentina el tercero que fue en otra provincia con lo cual tendríamos una una importante cantidad público porque la selección local entendemos Entendemos que vamos a llenar la cancha sin ningún problema. ¿Bien? Y después hay que ver si en octavo de final o cuarto de final, de acuerdo a la llave que le toque a Argentina, si vamos a volver a tener otro partido de Argentina. Y bueno… No, es decir, bueno, después los otros inicios, es algo que nunca hemos tenido, entonces, que se opone a un partido de Kazajistán con Uruguay, no sabemos si el cantante público podemos llegar a tener la convocatoria, más allá de que seguramente, especialmente las selecciones sudamericanas van a tener bastante público de las compañías, hay que ver que tanto interés genera en el turista o en el santiagueño, en el público local con respecto al ir a la cancha a ver esos tipos de partidos, en función también de lo que sea el costo de la entrada, que eso todavía no tenemos experiencia que seguramente bueno FIFA lo decidirá y lo publicará en su momento Y mira, en realidad nosotros siempre para estas fechas tenemos muchísimas actividades, eventos artísticos, propuestas que tienen que ver con lo que hacemos todos los años. Estamos esperando también a ver cómo es el formato de este evento y a ver un fanzón, si arman o no un fanzón los de FIFA, y no ver si los armamos nosotros. O sea, hay como detalles que estamos esperando y que vamos a estar sujetos a loque decida FIFA en cuanto a las acciones que van a hacer hechos fuera del estadio, ¿bien? Pero sin duda vamos a aprovechar la situación como para hacer, para aumentar la cantidad de propuestas que tenemos normalmente para que los turistas que vengan se puedan llevar la mejor impresión y bueno, siempre quieran volver a Santiago. ¿Qué tal? Mira, este domingo viene eh veintitrés personas de FIFA a ajustar ya todo lo que tiene que ver con los campos de entrenamiento, el campo de juego y ahí vamos a tener precisiones también respecto a la… Así que calculo que la próxima semana ya veremos eso de… Pero más que nada que ver del fanzone, si quién lo va a hacer, o sea, lo vamos a hacer, Si no lo hacen ellos, porque por ahí viene el paquete del evento, no lo sabemos todavía, seguramente lo vamos a hacer nosotros. Bueno, muchísimas gracias.

NORA:

¿Qué va a pasar? Si se harán los partidos, si no, contrataría de deporte, que no solamente el día de la evaluación, pero también en los días siguientes, la parte deportiva todo el equipo de la Secretaría de Deportes, que no solamente tenía que ver con el estadio donde se harán los partidos, sino con todos los estadios, con todos los clubes complementarios que van a participar de la de que son donde entrenan los seleccionados que se alojen acá en Mendoza por lo cual en Mendoza van a estar doce seleccionados doce El en la primera fase y eh vamos a tener solamente dos partidos de octavos de final. Estos doce seleccionados obviamente no van a estar todos a la vez porque juegan en distintas en distintos grupos y en distintas ciudades se entiende que acá en Mendoza van a estar permanente permanente digamos 8 permanente digamos ocho que son los hoteles que han ya confirmado esto o sea por eso te decía una parte que tiene que ver con lo deportivo y con todas las instalaciones deportivas que ya fueron confirmadas y otra es la parte de transporte, de traslado de los equipos, de los seleccionados. Los seleccionados. Han confirmado siete hoteles que son de cuatro y cinco estrellas, que es la hotelería urbana de alta gama de Mendoza, que ahí te los puedo pasar por separado. Estos hoteles fueron relevados y elegidos por una selección de nueve hoteles que visitaron. Acá se hizo un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y Turismo junto con la ATH. ¿ATH? ¿HT? Sí, y con todo, obviamente, el sector privado que está de todos los hoteles a disposición esos días, que por eso te decía que eran fueron muy intensos para dar respuestas a todos los requerimientos de FIFA que fueron posteriores a la visita que es como el mapa del hotel, la salida, la parte de gastronomía, de cocina, todo aquello que quedó como pendiente, como con alguna duda, bueno, todo el sector hotelero respondió con máximo compromiso y bueno, pudimos tener, obtener la sub-sede con una presencia importante, importante, o sea, es la segunda sede en cantidad de partidos que se jugarán acá en Mendoza se van a jugar doce no, se van a jugar catorce partidos y confirmados doce seleccionados que también de los de los pasos ahí por WhatsApp eh lo cual genera obviamente además de todo lo que significa para el para el sector hotelero tener eh a los seleccionados que cada equipo tiene alrededor de 40 personas con un gasto per cápita que se ha evaluado alrededor de los 450 dólares entre gastronomía, de los cuatrocientos cincuenta dólares entre gastronomía, alojamiento, y traslados lo cual es es importante porque vos sabes que estos meses de mayo y junio son meses a nivel mundial de baja temporada y haber logrado no solamente en la Argentina ser sede mundial sino que en Mendoza para nosotros es de muchísimo valor y que colabora con la actividad porque suma, se cede a nivel mundial la presencia de marca de Argentina y en ese contexto la marca Mendoza con la transmisión en vivo a 140 países, la verdad que eso es invaluable en materia económica para la provincia. Y a esto le agregamos que al jugar doce selecciones, selecciones, seleccionados, ¿Cómo se dice? También nos nos aporta la posibilidad de de tener más gente que nos visite, porque por ejemplo, nosotros la buena conectividad con Brasil, mapa de conectividad que le aportamos a FIFA, el mapa de conectividad aérea internacional y de cabotaje de Mendoza, ese mapa muestra que Mendoza, por ejemplo, tiene nueve conexiones aéreas directas con Brasil, semanales, tenemos 101 conexión directa con Cava, con Aeroparque y además con conexión directa con Ezeiza, con Córdoba, con Mariloche, con Salta, o sea, con Salta. Uy, nueve cabotajes tenemos y 5 rutas aéreas internacionales.

¿Cuántas rutas de aerolíneas hay en el país? De cabotaje tenemos y cinco rutas aéreas internacionales directas. También eso es una buena noticia que Brasil juegue en Mendoza y reforzar, como ya lo estamos trabajando junto con Aerolíneas y Gol eh la posibilidad de eh de agregar eh algunas frecuencias durante esa semana para también incentivar eh la visita de más eh brasileros a Mendoza. Eh después Chile, aun que eh la selección de Chile no juegue es eh una posibilidad por el flujo de turismo que estamos teniendo con Chile que se suma en este importante evento internacional. Para Mendoza es una gran alegría la acción y la rapidez que tuvo la AFA en postular a la Argentina y acá en Mendoza el gobernador Suárez haber postulado a la provincia y haber puesto todo a disposición me parece que hace al que seamos capaces los argentinos de tener esta posibilidad con una oferta, como te decía, en lo deportivo, en la infraestructura deportiva y en la infraestructura hotelera y gastronómica y de conectividad de la provincia de Mendoza que nos eh permitió ser una subsede de un mundial que no lo teníamos en agenda ¿Sí? Así que estamos enormemente agradecidos y contentos y entendemos que en términos económicos va a repercutir en Mendoza con un movimiento que va a ser fuera del normal de esta época y además con el previaje que justo coincidió en esta temporada no ¿Cuáles son los retos éticos de la API? Sí, sí, vamos a estar bien y esperamos que, sin duda, que la mayor cantidad de gente que podamos atraer va es un importante para la provincia, esta fin de semana que es primero de mayo y coincide con se convierte en un fin de semana largo, Mendoza tiene esperamos para es un casi una escapada, digamos, de tres días, y tiene un una proyección para el fin de semana con más de 50.000 turistas que van a estar ingresando y la ciudad va a estar cerca de entre el 78 y 80% de ocupación, por lo cual entendemos que lograr para los 10 días que va a tener la actividad fuerte del mundial acá en la provincia, que tengamos buena ocupación, que es positivo para el turismo y que y agregado con el previaje, lograr no solamente en el casco urbano, sino en toda la provincia, un nivel de ocupación que supere a lo que normalmente es el mes de mayo, me parece que vamos a estar muy bien. Estamos trabajando con la Secretaría de Servicios Públicos, con Natalio Mema y con el subsecretario de Deportes para establecer circuitos sustentables, o sea, poner nuestros colectivos que nos comentaba el secretario de Servicios Públicos, colectivos eléctricos servicios públicos, colectivos eléctricos y colectivos de Geneces que se sumen a la propuesta que estamos trabajando para recibir mundial con también con transporte sustentable que colaboren con la y con el carbono positivo y bueno en eso estamos trabajando para generar también propuestas para los mendocinos además de los turistas, que los mendocinos puedan tener la posibilidad de ver eh estos grandes equipos y promesas del fútbol eh a nivel mundial que nos van a estar visitando No, por el mundial no, todavía no. Lo que tenemos medido es este fin de semana y tenemos y en unos días más yo creo que cuando ya esté más claro y se ofrece un bloque todavía no tenemos el tema de las entradas el valor de las entradas o sea tenemos falta de información para completar ya la… Más allá de que tenemos los primeros partidos, que es el domingo 21, después se juega el primer partido, o sea, el 20 es el acto inaugural en Santiago del Estero, creo, el 21 ya el primer partido en Mendoza. Entiendo que en unos días ya vamos a empezar con la campaña de promoción y de difusión cuando tengamos mayor información que nos brinde la FIFA Pero apostamos a eso, que junto con la invitación a venir a disfrutar un mundial de fútbol en el país de los campeones mundiales que supongo que todas las sedes tenemos el mismo espíritu Mendoza pueda ofrecer además su espacio de naturaleza, la cordillera, la propuesta gastronómica que tiene Mendoza, nuestras 204 bodegas abiertas al turismo, y por supuesto, todo lo que es turismo aventura, las experiencias turísticas a lo largo de toda la provincia y que sea el mundial un gran atractivo en este caso de turismo deportivo para visitar la provincia de Honduras.

La Plata: 8, 8 y 9 9 Bien, nosotros ya tuvimos un primer escondido con los hoteles el lunes Estamos esperando la respuesta de la encuesta, pero ya hay reservas del país del límite, refresco Uruguay es lo que estoy seguro que fue. Creo que también de Inglaterra, porque viene la delegación de Inglaterra acá. A la plata. Creo que la sede de Inglaterra es la plata. Nosotros vamos a tener, si nada, para esto, alrededor de 3.000 plazas. No, no, no, no me devolvieron todavía la encuesta, así que lo voy a saber seguramente en un rato o mañana tenemos de cuatro estrellas o de categoría internacional para decirlo de algún modo tenemos un land plaza un dayzim un brizot un dazzler un howard johnson esos son los demás categorías después tenemos de un de 4 tenemos este de 3 en san marcos el de 4 el corregidor es el marco de 3 el del sol del 3 El de cuatro al corregidor, San Marco de tres, el del Sol del tres, el de Citibel que es Butique, después de dos, Acuario, García, unos cuantos. No, eso estamos hablando ahora, hicimos una primera reunión el mismo viernes porque esto sucedió el viernes a la noche, el jueves a la noche, el mismo viernes hicimos una reunión de la Cámara de Turismo y ahora el día 4 tenemos una reunión con el Consejo Consultivo de Alematur donde participan las empresas de transporte que vamos a hablar con ellos haciendo un circuito regular al estadio y a los hoteles. Micro chicos, serían micro chicos urbanos y combis, sí. Sí, van a estar presentes también la gente de salas de teatro? Tanto públicas como privadas, y vamos a ver la agenda teatral que ofrecemos y de espectáculos. Seguramente vamos a hacer alguna cosa vinculada con el tango platense que es muy particular, muy identitario, tanto como el rock platense, pero bueno, el tango tenemos la milonga más grande del mundo acá, que se hace en Semana Santa y bueno es el único espectáculo de tango que tiene pogos, muy interesante, vos ves la gente que va a a escuchar tango y parece que van a ver Metálica, pero van a escuchar tango, son maravillosos. Es una muy muy muy muy particular en la milonga platense. Así que capaz que hacemos algo con la orquesta municipal de tango, algún cantor, algún bailarín para para las delegaciones que vengan eso por un lado lo estamos hablando el día 4 que tenemos reunión del consejo sí lo mismo con los taxis aéreos vamos a ver qué ofrecen y bueno estamos planificando eso y bueno, estamos planificando eso. Dentro del país también, para el país del limítrope, tiene que ser en San Fernando nada más, pero están trabajando en eso. Hay varias, hay varias empresas de taxis aéreos. Acá hay una… Esto es un pueblo corporativo importante desde el punto de vista de… Qué decirte, acá está el pueblo petroquímico y petrolero más grande de la Argentina, tenemos la sirenurgica más grande de la Argentina, está Techina acá en la región, así que los taxis aéreos tienen ese trabajo. Nosotros esperamos agotar las 3000 plazas rápidamente y los que no pueden agotar las plazas, bueno, irán a la Buenos Aires porque estamos a 40 minutos. 18 partidos se van a jugar acá, la final y el tercer puesto. Nosotros ofrecemos guiadas en bicicleta, guiadas caminando, guiadas en bus y tenemos personal que habla portugués, inglés y obviamente castellano. Nosotros vamos a interesar a los operadores que esperamos que estén presentes también en la reunión del día 4. Y si ustedes nos pueden dar, facilitar esto de récord, ¿no?, contacto con los operadores sería fantástico. Te pido por favor, te pido por favor. ¡Gracias por ver el vídeo!