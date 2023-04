Aruba y KLM se unen para recibir a los viajeros atletas

El destino y la aerolínea llevarán adelante un maratón que pasará por Palm Beach hasta Eagle Beach y el famoso Faro California, entre otros puntos turísticos.

El Maratón KLM, certificado por AIMS/World Athletics, se llevará a cabo en Aruba el 3 y 4 de junio. De acuerdo a lo que explicaron los organizadores, esta carrera es uno de los eventos más destacados reconocidos internacionalmente, con un recorrido que pasa por lugares emblemáticos.

De esta manera, comentaron que el itinerario incluirá desde Palm Beach hasta Eagle Beach y el famoso Faro California, permitiendo a los participantes apreciar el hermoso paisaje de la Isla Feliz. Este año habrá distancias de 5K, 10K, 21K y 42K.

AGENDA DEL EVENTO DE ARUBA Y KLM

El sábado 3 de junio se realizará la carrera divertida de 5K, que incluirá correr o caminar, y comenzará a las 5:30 p.m. El domingo 4 de junio, la maratón comenzará a las 3:15 a.m., el medio maratón a las 5:15 a.m. y el 10K a las 6:15 a.m.

“Queremos invitar a todos los corredores de América Latina a que cumplan su promesa de correr fuera de sus países, y qué mejor que hacerlo en Aruba, con paisajes espectaculares, excelentes estándares internacionales en la organización y un ambiente para disfrutar con la familia, amigos o parejas. Nos encanta la idea de que las personas viajen para practicar su deporte favorito y competir, pero también para divertirse con todos sus seres queridos”, dijo Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MARATÓN DE KLM Y ARUBA

● 4 distancias para elegir en la carrera certificada por AIMS / IAAF.

● Opciones de 5K y 10K para corredores y caminantes.

● Participación internacional y local, para hombres y mujeres de todas las edades.

● Cada participante recibe un número de carrera personal (bib), registro de tiempo en línea, camiseta del evento, medalla de lujo, estaciones de agua que incluyen Powerade y fruta fresca.

● Rutas escénicas para todas las distancias.

● Aplicación gratuita con ‘Live Track & Trace’ para que familiares y amigos puedan seguir a los participantes.

● Certificado gratuito para cada participante con su nombre y la distancia recorrida.

● Finalización conjunta de todas las distancias en la playa de Hilton Aruba, seguida de una ceremonia de entrega de premios con premios para los que finalicen en primer, segundo y tercer lugar y una “fiesta posterior en la playa”.

● Opcionalmente camiseta para correr Dri Fit, Pasta Party, foto y video de acabado.