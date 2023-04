Galardón al Grupo Albamonte por sus 25 años en el país

En la Conferencia Regional 2023 All Green, las marcas recibieron un reconocimiento. Además, uno de los hoteles de Argentina fue elegido como el mejor de la región.

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que incluye las marcas Howard Johnson y Days Inn, fue reconocido por Wyndham Hotels por sus 25 años de trayectoria en el país. Además, uno de sus hoteles fue elegido como el mejor de Latinoamérica y el Caribe.

En abril, Wyndham Hotels celebró la Conferencia Regional 2023 All Green, en la Riviera Maya-México, con hoteleros de Latinoamérica y el Caribe. Durante tres días, 15 oradores y más de 200 participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al equipo de liderazgo de la compañía hablar sobre todo lo que están haciendo por su hotel y su negocio, conectarse con ofertas de proveedores, interactuar con otros hoteleros de la región, entender dónde se encuentra la industria hoy y qué tendencias vendrán. A todo esto, se sumó la experiencia de la hospitalidad mexicana local mientras se disfrutó de un evento de clase mundial.

Entre las personalidades que estuvieron presentes, Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo de Wyndham Hotel & Resort; Gustavo Viescas, actual presidente de Wyndham Hotel & Resort para la región de Latinoamérica y el Caribe, como así también miembro del Comité Ejecutivo de la firma; y Jimena Faena, VP de LATAMC Marketing and Brand Operations en Wyndham Hotel & Resort.

LOS GALARDONES PARA LA EMPRESA

Durante el evento, el Grupo Hotelero Albamonte recibió un reconocimiento especial por sus 25 años de trayectoria en Argentina y por ser Socios Estratégicos de Wyndham. Pablo Albamonte, director del GHA, fue el encargado de representar la empresa y recibir el reconocimiento y el premio otorgado a uno de los hoteles de la cadena en Argentina. Desde GHA recuerdan sus inicios en Argentina: “Nuestros dos primeros hoteles se inauguraron solo con una semana de diferencia. El primero fue en 1999, el Howard Johnson Resort & Campo de Polo en Open Door (Luján) y Howard Johnson Congreso, en calle Bartolomé Mitre al 2200”.

Durante el evento, se entregaron los Best of 2022 LatamC Awards a diferentes hoteles según la marca y categoría a la que pertenecían. En lo que se refiere a los hoteles de la cadena Howard Johnson 2022, el ganador de la máxima distinción fue Howard Johnson by Wyndham Escobar Hotel.

La terna fue totalmente argentina, ya que los otros dos hoteles que compitieron fueron Howard Johnson by Wyndham Funes (Santa Fe) y Howard Johnson by Wyndham Yerba Buena (Tucumán). “Todo un orgullo para el GHA, que colocó en lo más alto del podio de Latinoamérica y el Caribe a tres de sus hoteles”, dijeron desde el grupo.