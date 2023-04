Felgueres: llegan casi a 500 las denuncias en el ministerio

Lammens confirmó que desde hace unos meses comenzarán a detectar situaciones de no cumplimiento. Los damnificados organizan una marcha a Suipacha 1111.

Turismo Felgueres suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, el abogado de una parte de los damnificados, Javier Miglino, dejó un petitorio en la Embajada de México en Buenos Aires para que se dé conocer el paradero de Gerardo Berra, empresario titular de la agencia en cuestión.

Horas antes de este hecho, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, en una entrevista radial confirmó que si bien la agencia está habilitada desde 2017, no fue hasta hace unos pocos meses que empezaron a detectar “algunas situaciones de no incumplimiento“.

“Iniciamos la investigación hace aproximadamente 15 días, luego comenzó el trámite para la suspensión del legajo y el viernes de la semana pasada hicimos la denuncia penal”, explicó el funcionario nacional.

Además, puntualizó en que “es evidente” que hay una situación de anomalía y de no respuesta. A su vez, confirmó que no sabe el paradero de los dueños de la agencia. “Estamos ante una situación compleja de una agencia que no solo no da respuesta, sino que es difícil encontrar a los responsables”, remarcó.

LOS PASAJEROS QUE AÚN ESPERAN POR EL VIAJE

De acuerdo a lo que había dicho el titular de Turismo Felgueres hace unas semanas, cuando todo el conflicto aún no había estallado, para 2023 esperaban trasladar 5000 pasajeros. Por lo tanto, si se entiende que la empresa no va a operar durante lo que resta del año, los futuros viajeros ya pueden iniciar la denuncia.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le confirmaron a Mensajero que la cifra actual es de 431 denuncias, pero seguramente seguirá creciendo minuto a minuto a medida que los pasajeros vayan cumplimentando los pasos de la demanda. Hay que recordar que lo que se recomienda es la denuncia en la cartera turística nacional, en la Fiscalía y en Defensa al Consumidor (ver nota).

En este sentido, Lammens dijo que están asesorando a los damnificados para que vayan a la Justicia Civil, que es lo que contempla el reglamento de agencias y la ley, “para ver si se puede recuperar el dinero ante un eventual proceso de quiebra”. Al respecto, agregó: “Es una situación compleja en la que hay toda una serie de indicios que hablan a las claras de que fue premeditado. Es una cosa rara porque es una agencia que está habilitada desde 2017 y que Turismo Felgueres existe en otras partes del mundo. Es como una franquicia que había en Argentina”.

Finalmente, confirmó que Turismo Felgueres no tenía deuda previsional, sino que tenía empleados a los que les pagaba como corresponde y de un día para el otro terminó cayendo. “Tenemos que asesorarlos y acompañarlos e intentar que puedan recuperar su dinero”, remarcó el funcionario.

Por su parte, los pasajeros están organizándose por medio de grupos de WhatsApp y de Telegram para marchar a Suipacha 1111 el próximo 25 de abril a las 13 horas. “Vamos todos al ministerio. Que nuestra voz se escuche. No bajemos los brazos”, es la consigna.