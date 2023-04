Congreso de agentes: cuáles serán las charlas magistrales

Desde la Faevyt presentaron un detalle sobre algunos de los oradores que participarán del encuentro que tendrá lugar en mayo en Bariloche.

El 4 y 5 de mayo se realizará una nueva edición del Congreso de Agentes de Viajes, la primera que organiza la actual gestión de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

De acuerdo a lo que adelantó a Mensajero Andrés Deyá, presidente de la entidad, que a punta a un congreso “más dinámico” y un formato que tendrá cambios (ver nota). A tres semanas del encuentro, desde la federación comenzaron a presentar detalles de la agenda.

Con respecto a una de las charlas magistrales, explicaron que será Apreciatividad: El arte de percibir lo valioso y que estará a cargo de Laura Isanta. De acuerdo a lo que explicaron, propone que las personas puedan ampliar su mirada, mayoritariamente enfocada en los problemas, para incluir otra parte de realidad que se suele ignorar o dar por sentada.

Laura Isanta es consultora y conferencista, con experiencia de más de 15 años en empresas de diferentes países. Creadora de Apreciatividad y de Modelo ACOM. Durante la charla abierta, apuntará a que los oyentes no solo que sean capaces de ver el potencial y lo valioso, sino que puedan convertirse en activos constructores de mejores futuros con lo mejor del presente. Es decir, que además de sus competencias para arreglar lo que no está bien y lo que no quieren ver más, sean muy buenos en ampliar y hacer crecer lo que quieren ver más en sus vidas y sus negocios.

“El bienestar no ha de ser un lujo de unos pocos, es una necesidad humana de la que debemos ocuparnos porque al hacerlo estamos tomando las riendas de la calidad de nuestra vida”, agregó la oradora.

UNA AGENDA COMPLETA PARA EL CONGRESO DE FAEVYT

Otra de las charlas magistrales será la que estará a cargo de Enrique Nardone y que estará denominada Murciélagos. Un paseo por los sentidos. “El seleccionado de fútbol para ciegos Los Murciélagos revolucionó el deporte y brindó un mensaje de superación y sacrificio único. Enrique Nardone, creador del seleccionado, propone en su charla un recorrido por su experiencia en el armado del equipo y en la obtención del campeonato del mundo”, explicaron desde la Faevyt.

Esta charla tendrá lugar el viernes 5 de mayo a las 17 hs en Bariloche Eventos & Convenciones -BEC. “Buscará compartir la historia de un gran desafío de un grupo de personas que a partir de la pérdida de un sentido como es la visión, lograron hacer cosas únicas, como ser campeones del mundo. En general nos enfrentamos con prejuicios y la poca tolerancia hacia el otro. Gracias al deporte como herramienta hemos podido erradicar en muchos lados esos prejuicios. Hay que trabajar mucho para naturalizar la diversidad, si fuera así, no haría falta hablar de la inclusión”, plantearon desde la Faevyt.

Asimismo, señalaron que liderazgo, inteligencia artificial, actualidad y perspectivas del mercado serán algunos de los temas que abordarán las charlas magistrales del Congreso de Agentes de Viajes. “Contará, además, con talleres de trabajo y debate que abarcaran las distintas áreas del sector. Una oportunidad única para las agencias de viajes y profesionales de todo el país”, detallaron.