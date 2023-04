Aruba trajo su felicidad a la Argentina

Representantes del destino iniciaron una gira por el país que incluirá a Córdoba y Rosario. En Buenos Aires anunciaron la nueva ruta entre la isla y Ezeiza.

A pesar del viento otoñal que se vive por estos días en Ciudad de Buenos Aires, en el piso 13 del Grand Brizo CABA, la temperatura era otra. Seguramente mucho tuvo que ver la calidez del reencuentro de los representantes de Aruba con prensa e influencers nacionales.

En el sky bar del hotel, Jordan Schlipken, director para Latinoamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), fue el gran anfitrión de la velada, junto a ejecutivos de Solvera, representantes del destino en el país desde 2014.

Hace unos meses, en diálogo con Mensajero, Schlipken comentó que Argentina es el segundo país de Sudamérica en importancia para la isla, antes se encuentra Colombia (ver nota). Justamente, en esta relevancia reside el desarrollo de la acción que realizarán esta semana en tres ciudades: CABA, Córdoba y Rosario.

En todas las acciones, los encuentros incluirán a operadores cada punto, ya que otro dato que aportó el representante de Aruba es que los argentinos llegan a la isla en un 75 % a través de agencias.

NOCHE DE REENCUENTRO CON ARUBA

“Estamos muy contentos de estar en Argentina. Cuando llegué, esta mañana, me dijeron que quizás llovía y el evento se tenía que hacer adentro, pero yo les dije ´Aruba está acá. No va a llover´”, relató Schlipken en relación con que la isla es famosa por tener 360 días de sol al año con una temperatura promedio de 28 grados.

A su vez, destacó entre risas: “Decimos ese número como para dejar un rango de error de cinco días”. También puntualizó en que no solo ofrecen felicidad, sino que también la mejor playa del Caribe y la segunda mejor del mundo.

“Tenemos calidad en los 200 restaurantes y en hotelería. Queremos contagiarles la felidad de Aruba“, director para Latinoamérica de ATA. En esta línea, Pablo Rodríguez, director de Solvera, dijo que la isla tiene características que hacen que sea un destino fácilmente vendible: “En Aruba no llueve, no hay tráfico, no hay robos. No hay ningún problema. Eso es lo que les pasa a los turistas y es el valor más importante”.

Finalmente, Schlipken adelantó que en la próxima semana se sumará otra conexión con Aruba por medio de la ruta entre la isla y Buenos Aires, con escala en Lima. “El turismo para nosotros no es un pasamiento, sino que depende en un 90 % de la actividad. Esto es la vida de Aruba”, cerró.