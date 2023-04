Felgueres: cómo sigue la investigación

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 habilitó un correo para recibir las denuncias en la investigación contra la agencia de viajes.

Hoy a la mañana, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56 a cargo del fiscal Edgardo Orfila, anunció que las denuncias de los pasajeros damnificados por Turismo Felgueres se podrán canalizar a través de un correo electrónico.

La compañía está acusada por presunta estafa a cientos de pasajeros que adquirieron paquetes turísticos al exterior y quedaron varados en Ezeiza durante el fin de semana largo de Semana Santa. Una vez que los afectados envíen su reclamo por correo electrónico, recibirán un formulario de Google para completar con la información necesaria y ayudar a sistematizar los datos de los casos más relevantes.

Es importante remarcar que la Fiscalía 56 aclaró que el correo de referencia es la única dirección oficial para presentar denuncias y ha instado a los pasajeros a nombrar voceros para una comunicación más fluida y exacta.

Ante las versiones inexactas que circulan respecto al curso de la causa, tales como el desistimiento de la investigación o la aparición de correos electrónicos falsos, la fiscalía aclara que la dirección indicada es el único canal electrónico de contacto. Por otra parte, y a fin de mantener una comunicación más fluida y certera, se instó a las y los damnificados para que designen voceros y voceras.

LA VOZ DE UNA PASAJERA QUE SE VIO PERJUDICADA POR TURISMO FELGUERES

“Me gustaría aclarar que muchas personas no han pagado precios tan accesibles como se comenta. En mi caso no fue así y eso hace que me sienta peor en comparación a cómo estoy. Más allá de la estafa, me siento doblemente perjudicada porque muchos medios escriben que los pasajeros contratamos un 2×1 y no es así”, le explicó una damnificada a Mensajero.

Si bien prefirió resguardar su identidad, la persona en cuestión le explicó a este medio que pagó su viaje a precio del mercado, total e íntegramente, en noviembre de 2022. “Reconozco que pagué una tarifa apenas inferior porque justamente lo aboné antes en comparación a lo que sale ahora, calculo que serán 400 dólares menos. De todos modos, si tomo en cuenta la inflación, es el precio que hoy en día se maneja”.

“Yo confié en un conocido que trabajaba en Turismo Felgueres, me había dado confianza. Además de esta persona, que fue sólo uno de varios factores, elegí a la empresa por toda la publicidad que tenía y por los buenos comentarios que había en las redes sociales. Estaba debidamente afiliada al Registro Nacional de Agencias de Viajes Registradas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con su legajo y su CUIT correspondiente”, sumó al respecto.

“Lo que sí tomé como aprendizaje es ver la parte de deudores. Al parecer, tiene un cheque rechazado de febrero de 2023, pero mi viaje fue abonado en noviembre de 2022 para iniciar esta experiencia en el exterior en abril. Luego me lo cambiaron para emigrar entre junio y agosto, por lo tanto, este cheque rechazado por falta de fondos que aparece ahora, tampoco hubiese saltado cuando pagué todo esto”, finalizó.