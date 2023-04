Turkish: se podrán enviar mensajes en vuelos internacionales

La aerolínea ofrecerá un servicio gratuito de mensajería ilimitada en aviones con conexión a Internet, a través de apps como WhatsApp, Messenger e iMessage.

Turkish Airlines anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de mensajería ilimitada y gratuita para sus pasajeros, que estará disponible en vuelos internacionales en los que se ofrezca acceso a Internet.

“La compañía apunta a brindar servicios de alta calidad a sus pasajeros y así busca mejorar aún más las experiencias de los vuelos”, explicaron.

De esta manera, puntualizaron en que este “innovador” servicio permitirá que los pasajeros puedan disfrutar a bordo de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messenger e iMessage, entre otros, para mantenerse en contacto con sus seres queridos en todo momento y sin límites.

De acuerdo a lo que explicó el CEO de Turkish Airlines, Bilal Ekşi, la comunicación se ha convertido en una faceta esencial de la vida, por lo que la compañía desea ofrecer a sus pasajeros la oportunidad de mantenerse conectados con sus amigos y familiares en sus viajes.

QUÉ PASAJEROS PODRÁN ACCEDER AL NUEVO SERVICIO DE TURKISH

Todos los pasajeros, incluidos los que pertenezcan al programa de lealtad de Turkish Airlines, llamado Miles&Smiles, podrán disfrutar de este servicio de mensajería ilimitado y gratuito. “Aquellos que aún no sean miembros podrán registrarse completando el formulario de membresía antes o durante el vuelo. Además, quienes estén en la categoría Classic Plus, Elite y Elite Plus se beneficiarán de paquetes mejorados de Internet gratis”, aclararon desde la aerolínea turca.

El nuevo servicio será lanzado en aviones con acceso a Internet de Turk Telekom, adelantaron, y gradualmente se extenderá a todos los aviones con conexión a Internet. En ese sentido, Turkish Airlines tiene la intención de brindar a sus pasajeros una experiencia de viaje privilegiada, y este servicio de mensajería ilimitada es sólo uno de varios beneficios que la compañía ofrece a sus pasajeros para hacer que los viajes sean más cómodos y eficientes.