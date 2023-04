Otra agencia de viajes en la mira

La empresa Elemental Viajes, con sede en Mar del Plata, ofrece paquetes para ver a Luis Miguel, cuando las entradas todavía no salieron a la venta oficialmente.

El 14 de febrero de este año, en pleno Día de los Enamorados, Luis Miguel sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, al revelar el lanzamiento de su nuevo Tour 2023, en el que se estima que protagonizará más de 200 conciertos por diferentes países de todo el mundo, entre los cuales se encuentra Argentina.

En estos últimos días, el sector se vio movilizado por los reclamos contra Turismo Felgueres, aunque no sería la única agencia de viajes que está bajo la lupa. La empresa Elemental Viajes, de Mar del Plata, estuvo ofreciendo en los últimos días, a través de su cuenta de Facebook, packs para ver al cantante mexicano, cuando todavía no se comunicó oficialmente dónde serán los shows ni las fechas.

En este contexto, Mensajero se contactó con fuentes allegadas al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, quienes confirmaron que la compañía en cuestión tiene una sola denuncia en instancia presumarial, con una fecha de audiencia fijada para la semana que viene. “Esta causa data de noviembre de 2022 y es por incumplimiento en un recital. La gente llegó a la terminal y no les dieron el servicio“, explicaron al respecto.

En paralelo, desde la cartera que lidera el ministro Matías Lammens alegaron que no tienen registros de denuncias por estafas en 2019 y 2020, a pesar de que algunos trascendidos indicaban que varios pasajeros habrían iniciado acciones por supuestas irregularidades.

LOS ANTECEDENTES DE ELEMENTAL VIAJES

La agencia, de acuerdo a los datos que figuran en el Registro Nacional, figura con legajo activo y autorizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Según pudo saber este medio, la regional marpletense rechazó la afiliación de Elemental Viajes “por sus antecedentes”. En este sentido, dirigentes del sector le confiaron a Mensajero que el titular de la empresa ya tuvo una firma anterior que también se dedicaba al turismo y a los recitales, pero que terminó fundiendo.

Ante este panorama, este medio se comunicó con Elemental Viajes, a través de una ejecutiva que se presentó como gerenta general y que explicó que hace tareas administrativas y contables en la agencia. “Hace 15 años que nos dedicamos a lo mismo y tenemos toda la información. Al tener contacto con todas las productoras que traen artistas al país, nos vamos enterando de cada novedad. Por eso sabemos hasta los precios de las entradas“, inició en su relato.

Por otra parte, la ejecutiva admitió que las publicaciones que se hicieron en las redes sociales eran correctas, previo a que las eliminaran luego de recibir comentarios y acusaciones de “estafadores”. De hecho, ratificó los valores de los packs que tendrán a la venta, aunque en todo momento aclaró que, en el presente, no se pueden adquirir: “Simplemente informamos los precios, aún no vendimos nada. A todas las personas que se acercaron a la agencia para reservar les dijimos que no se pueden obtener, ya que aún no está a la venta. No hay nada vendido”.

¿QUÉ OFRECEN LOS PAQUETES OTORGADOS POR ELEMENTAL VIAJES?

La promoción que figuraba en Facebook antes decían “¡Comprá tu pack y pagá menos! Se abona el 100% al contratar, podés pagar con efectivo, transferencia o tarjetas”. “1 pago sin interés, 3 cuotas con el 24% de recargo, 6 cuotas con el 36 % o 12 cuotas con 46 % de recargo. Pack Platea lateral numerada 67 mil pesos, sector preferida. Consulte por vip fila 1 al 14”, agrega el anuncio, sin precisar la fecha en que sería el supuesto show de Luis Miguel. Incluso, aclaran que desde mañana, 14 de abril, se podrían adquirir las entradas y que el lugar elegido para el show sería el Movistar Arena.

Por último, vale aclarar que la agencia de viajes tiene más de 31 mil seguidores en Facebook. Varios usuarios respondieron a los posteos preguntando cuándo va a ser el show del Sol de México, teniendo en cuenta que, hasta el momento, no se hizo ningún anuncio oficial.