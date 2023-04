Experience Kissimmee: rol destacado en casas vacacionales

Jimena Cersosimo, Trade Executive de Aviareps, representante del destino en Argentina, dialogó con Mensajero sobre las futuras acciones en el país.

La semana pasada, Brand USA trajo a la Argentina su roadshow con el que buscaron reforzar el posicionamiento de destinos y empresas estadounidenses (ver nota).

En este contexto, Jimena Cersosimo, Trade Executive de Aviareps Argentina, representante en el país de Experience Kissimmee, contó a Mensajero que en esta oportunidad están presentando toda la oferta del destino, enfocándose en la oferta de casas vacacionales, que es por lo que muchos argentinos buscan el destino.

“Durante la ronda de negocios pudimos dialogar con los operadores para ver cómo venden ellos el destino, para asesorarlos en ese aspecto, porque a mayoría de ellos son expertos en comercializar paquetes a los parques temáticos, pero necesitan más información de alojamiento y otras atracciones”, explicó la ejecutiva.

Asimismo, destacó que a lo largo del año realizaron muchas acciones con este mismo objetivo, ya que la idea es capacitar a la mayor cantidad de operadores y agencias de viajes que puedan. “Hemos trabajado muy de cerca con los principales operadores del mercado y nos apoyan siempre para nuestros eventos“, analizó.

En este sentido, comentó que entre los operadores a veces se repite el desconocimiento sobre casas vacacionales y que algunos dudan del producto porque quizás no es lo que están acostumbrados vender: “No es lo mismo llegar a un hotel, con un front dest y que alguien te reciba a tener que autogestionar el check in al llegar al destino“. Al respecto, agregó: “Eso es lo que más los frena al momento de ofrecerlas”.

LAS OPCIONES MÁS DESTACADAS

A su vez, explicó que muchos tienen en sus webs integradas las casa vacacionales como Magic Village que es la que más se menciona dentro del mercado, ya que la ofrecen y tienen buena respuesta de parte del público argentino. “Más que nada por parte de las familias, familias numerosas. Es ese público que ya conoce el destino y que es el que pide siempre esa opción”, sumó.

Finalmente, se refirió a Margarita Village Resort que es una combinación entre hotel y casa: “El pasajero se siente más cerca y no es tanto el cambio. Es una de las más populares”. Para cerrar, adelantó: “Tenemos pensando hacer una caravana con los principales operadores de Córdoba y posiblemente haya alguna misión de ventas tanto en Buenos aAres como en Mendoza, que es otra de las plazas más importantes”.