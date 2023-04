Innside by Meliá ahora también está en Barcelona

Meliá Hotels International invirtió 8 millones de euros en la reforma del hotel Apolo para así llevar su marca de lifestyle al centro de la ciudad española.

Meliá Hotels International continúa expandiendo su nueva propuesta de hoteles lifestyle en Barcelona. Tras la apertura del emblemático hotel de lujo ME by Meliá en 2021, la compañía presenta ahora su marca lifestyle de precio accesible, INNSiDE by Meliá, diseñada para una comunidad de viajeros independientes con un estilo de vida en común.

El nuevo INNSiDE Barcelona Apolo, ubicado cerca del Puerto de Barcelona, en la Fira y Las Ramblas, y abrirá sus puertas mañana 4 de abril tras una completa remodelación.

El proyecto de arquitectura de ASAH (Álvaro Sans Arquitectura Hotelera) ha permitido transformar el antiguo Hotel Apolo en un moderno y urbano INNSiDE Barcelona Apolo, fiel a la identidad de esta innovadora marca. El hotel cuenta con 314 habitaciones completamente renovadas, con un diseño contemporáneo y con una gran variedad de amenidades para hacer de la estancia de los huéspedes una experiencia única y cómoda.

Además, la reforma del hotel ha creado nuevos espacios comunes para potenciar la “vida” dentro del mismo, en línea con la marca que promueve el encuentro social y la creación de áreas de trabajo informales en un ambiente actual, espontáneo y desenfadado.

Por ejemplo, la zona de recepción se ha transformado en un Open Living Lounge, un espacio abierto a la interacción que aúna la posibilidad de trabajar, compartir experiencias con otros clientes, alquilar una bicicleta para disfrutar de la ciudad o comprar un recuerdo de una selección de artesanía y arte local.

LOS DETALLES DE LA NUEVA APUESTA DE MELIÁ

La renovación del INNSiDE Barcelona Apolo ha incluido una inversión total cercana a los 8 millones de euros y ha dado lugar a la creación de nuevos conceptos de restauración que llenan el lobby de movimiento y animación.

Uno de ellos es el nuevo espacio Bite Box, una propuesta informal de bar y servicio grab & go con platos listos para consumir, abierto las 24 horas. También se ha renovado completamente el restaurante del hotel, La Terraza, creando una zona abierta donde disfrutar desde un desayuno buffet de estilo internacional a una cena al aire libre en los meses de verano, gracias a su terraza interior.

El INNSiDE Barcelona Apolo también está diseñado para el viajero de negocios actual, con una propuesta adaptada al 100% a su estilo de vida. El hotel ofrece hasta 1200 m² de espacios flexibles y estimulantes para reuniones y eventos, e incorpora un nuevo espacio de coworking (The Kitchen) y un gimnasio de última generación, Infit, para los que nunca abandonan su rutina de ejercicio mientras viajan.

El hotel busca reforzar sus vínculos con la comunidad y convertirse en un verdadero embajador del destino: sus espacios son un escaparate para mostrar la obra de artistas locales, mientras que sus empleados son expertos en la ciudad para dar los mejores consejos a los huéspedes. Como en todos los hoteles de la marca, INNSiDE Barcelona Apolo también contará con su propio calendario de eventos sociales, de ocio y culturales, para llenar de vida todos sus rincones.