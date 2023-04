Brand USA relanzó su marca en Latinoamérica

El organismo de promoción estadounidense trajo su roadshow a la Argentina, que incluyó a una docena de proveedores, entre hoteles, destinos y parques.

En el Salón Emperatriz del hotel Alvear Palace, Brand USA, de la mano de Aviareps, su representante en Argentina, realizó una escala más de su workshop que los llevó a visitar otros países de la región como Colombia, Chile y Brasil.

La acción comenzó temprano con la bienvenida a cargo de María Laura Romero Mirci, de Aviareps; y el posterior contacto virtual con Lisa Tejeda, Manager Global Trade Development LATAM de Brand USA. También hubo un momento para una exposición sobre los recursos que pueden encontrarse en la web oficial del destino, como las más de 50 opciones de itinerarios.

Sobre los objetivos de esta iniciativa del organismo estadounidense, Alicia Nogueira, Trade Executive de Aviareps, explicó a Mensajero: “La idea era relanzar la marca en Latinoamérica. Empezó en Colombia, ahora llegó a la Argentina, también irá a Chile y a Brasil“.

Asimismo, destacó que los agentes de viajes y operadores que participaron de la actividad, les dijeron que quedaron muy conformes, porque se llevaron mucha información que no suele ser común en estos eventos.

Luego de estas presentaciones, los operadores pudieron participar de una ronda de negocios en la que tenían 5 minutos para dialogar con los representantes de destinos y hoteles que estuvieron presentes.

INTERCAMBIO MUY ESPERADO ENTRE AGENTES Y DESTINOS

Caitlan Etchevers, Senior Manager Global Trade Develompment de Fort Lauderdale, contó a Mensajero que hace mucho tiempo que no venían al país, entonces este regreso es muy importante para ellos. A su vez, explicó que al no tener vuelos directos entre el destino y Argentina, la plaza nacional no está en el top 5, pero que justamente esta acción busca impulsar el conocimiento de los agentes de viajes y operadores locales, para que puedan contar a sus pasajeros que son una extensión de Miami.

“Somos reconocidos como la Venecia en las Américas y somos capital del yate. Entonces, la cultura del agua y los deportes acuáticos es muy relevante para nosotros y por eso recomendamos que realicen alguna de estas actividades cuando nos visiten”, detalló.

En el caso de Miami, el destino se presentó como sede oficial para el Mundial de 2026, también como polo gastronómico y como sitio en el que se desarrollará la fecha de la Fórmula 1 en mayo. “Estamos viendo que el volumen de argentinos está llegando al nivel de la prepandemia y que sigue creciendo, por eso estamos acá para brindarle a los operadores todo el apoyo que necesiten y actualizaciones que Miami tiene para ofrecer”, comentó la representante. Y agregó: “Miami no es solo playa o shopping, tiene arte, cultura y gastronomía y mucho más“.

LAS PARTICULARES OPCIONES DEL WORKSHOP

Por su parte, Letizia Sirtori, directora de Turismo de Washington D.C. comentó que ven esta presentación como una oportunidad de retornar al mercado, ya que dejaron de venir a la Argentina cuando United dejó de operar la ruta entre Argentina y la ciudad estadounidense.

“Actualmente, vimos que los operadores locales están vendiendo el destino como excursión de un día, para quienes van a Nueva York. Entonces creemos que sería mejor que se queden más tiempo para recorrer los atractivos“, resaltó.

En este sentido, comentó que los profesionales que se acercaron a dialogar con ella le pidieron capacitaciones y a su vez la ejecutiva les habló de la plataforma online que crearon durante la pandemia. Al respecto, comentó que tienen opciones gratuitas de ingreso a algunos museos, lo cual suma interés de parte de los pasajeros y explicó que lo recomendable es mínimo una noche y tres días para vivir mejor la experiencia.

Uno de los destinos que sorprendió con su presencia en el workshop fue Alaska, a través de RailRoad, representante de los trenes de ese país.

“Son un medio de transporte para quienes viven en zonas remotas y aisladas, pero también se venden los paquetes basándose en lo que el pasajero quiera hacer, como kayak, trekking y vida salvaje, por ejemplo. Hay de todo un poco”, detalló Tracy Zadra, Passanger Sales Executive de RailRoad. Además, destacó que ahora los pasajeros están buscando experiencias únicas que se diferencien del resto y Alaska “tiene todo”.

LOS PARTICIPANTES DEL WORKSHOP DE BRAND USA

• Greater Miami Convention & Visitors Bureau

• Explore Fairbanks

• Experience Kissimmee

• Washington, DC/Destination DC

• Merlin Entertainments / Legoland

• Seralago Hotel & Suites – Kissimmee, FL

• Bonotel Exclusive Travel

• Travel Nevada

• Alaska Railroad Corporation

• Atlanta CVB

• Discover Destinations

• Visit Lauderdale

• Universal Orlando Resort