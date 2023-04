“El turismo deportivo argentino atraviesa un gran momento”

En el marco del MotoGP, Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur, habló con Mensajero y confirmó que más de 20 mil turistas de Brasil arribaron al país.

Este fin de semana, entre el viernes 31 de marzo y el domingo 2 de abril, se llevó a cabo la octava edición del MotoGP Argentina 2023. En este contexto, Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), habló con Mensajero y se refirió al impacto que tiene el turismo deportivo en Argentina: “Hay muchas provincias con eventos de gran envergadura y de primer nivel. De todos modos, creo que el antecedente más interesante de la importancia que tiene el segmento está en Santiago del Estero. Desde hace 15 años se han desarrollado muchísimas obras al respecto, además del contenido que se le ha brindado a cada una de ellas”.

Posteriormente, el funcionario santiagueño remarcó que el hecho de tener eventos de gran envergadura internacional permite que no sólo Termas de Río Hondo, sino que cualquiera de los destinos nacionales, puede posicionarse y ser visibilizados en ámbitos donde antes, tal vez, eran totalmente desconocidos.

En relación con los principales atributos y casos de éxito en el turismo deportivo, el secretario ejecutivo del Inprotur citó ejemplos como el Autódromo Internacional de Río Hondo, el Estadio Único Madre de Ciudades y la pista de BMX: “El deporte genera pasión y esa cualidad es la que lleva a otras personas fanáticas a otra parte y a cualquier lugar del mundo”.

MARZO, UN MES CLAVE PARA EL TURISMO DEPORTIVO DE ARGENTINA

En torno a los eventos deportivos que se llevaron a cabo a lo largo de este último mes, Sosa se refirió al PGA Tour Latinoamérica, que se celebró del 16 al 19 de marzo en el Termas Golf Club: “Somos el único país de Sudamérica que tiene un acuerdo, una alianza estratégica para estar presente en todas las fechas”.

En torno a este deporte, el secretario ejecutivo del Inprotur profundizó en que es importante que quienes

lo practican sepan que Argentina tiene más de 360 canchas con características internacionales, por lo tanto, tranquilamente podrían jugar al golf en un campo distinto cada día del año.

A su vez, el funcionario explicó que hay un gran apoyo a los pilotos de automovilismo: “Hay conductores muy destacados. Uno de ellos es Agustín Canapino, en la IndyCar. Después de más de 30 años, es una excelente noticia volver a tener un piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo estadounidense. El objetivo es cerrar un acuerdo y poder traer una fecha, tal vez, en 2024”. Incluso, Sosa tuvo palabras de consideración hacia Franco Colapinto, piloto de la Fórmula 3; y Esteban Guerrieri, de la WI.

¿LLEGA EL MUNDIAL SUB 20 A LA ARGENTINA?

A raíz de la baja de la candidatura de Indonesia para ser sede del Mundial Sub 20 2023, Argentina se postuló como sede para ser anfitriona en la que supieron consagrarse jugadores como Diego Armando Maradona y Lionel Messi, entre otros. “Que haya chances concretas no es solamente una consecuencia del destino, ahí interviene la gestión. La infraestructura deportiva de nuestro país no debe pasar inadvertida. Si no tuviéramos buenos estadios de fútbol, no podríamos aspirar a ser sedes de un mundial juvenil”.

Al ser consultado respecto al crecimiento de Argentina en relación con los deportes, principalmente al tener un país que se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022: “El turismo deportivo de Argentina atraviesa un gran momento. Lo importante es que comience a mencionarse al país en el deporte mundial. A raíz de este deseo, desde el Inprotur buscamos consolidar la promoción y tener mucha presencia en el exterior”.

BRASIL, EL PRINCIPAL MERCADO EMISOR DEL MOTOGP ARGENTINA 2023

Durante la entrevista, el secretario ejecutivo del Inprotur analizó el impacto que genera Brasil, que, de acuerdo a sus precisiones, se consolidó como el principal emisor de turistas del MotoGP: “Los estados de Paraná, Santa Catalina y Río Grande, que reúnen 30 millones de habitantes, son los que emiten una de las mayores cantidades de turistas que viajan en motos”. A raíz de estos datos, el funcionario también resaltó que entre 15 y 20 mil brasileños estuvieron en Termas de Río Hondo disfrutando de la máxima competición de motociclismo a nivel mundial.

Otro país destacado por Sosa fue Chile, al hacer hincapié en que ocupa un lugar importantísimo en la emisión turística al evento. De hecho, el funcionario ejemplificó que, desde el primer evento hasta hoy, la balanza se ha ido equilibrando al ver que antes eran mayor cantidad de turistas argentinos y no tantos internacionales. “Por suerte, el porcentaje ha ido creciendo”, afirmó.

A nivel nacional, el funcionario relató que el impacto económico en provincias como Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Juan y Córdoba, aunque uno de los principales sectores que se vieron beneficiados fue el alojamiento, sobre todo en Santiago del Estero capital, Termas de Río Hondo y San Miguel de Tucumán. De acuerdo a los datos que le compartió la Cámara de Turismo de Santiago del Estero a este medio, los hoteles 4 y 5 estrellas tuvieron un 100 % de ocupación, mientras que el 50 % de los extranjeros que asistieron al MotoGP fueron brasileños.

LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, UNA PRIORIDAD

Sobre el cierre de la entrevista, Sosa dejó en claro que la decisión gubernamental de dotar de infraestructura deportiva a Santiago del Estero fue un eje prioritario que permitió alcanzar los resultados que al día de hoy siguen sorprendiendo: “Si no hubiésemos tenido todas esas posibilidades, seguramente no podríamos haber captado eventos internacionales. Es fundamental tener una visión política como la que tuvimos con el Termas de Río Hondo Golf Club, pero no hay que descuidar ni dejar de lado lo importante que es la captación de eventos”.

Por último, el secretario ejecutivo el Inprotur detalló que Santiago del Estero es un ejemplo del desarrollo del turismo deportivo a nivel nacional y dejó en claro que esta conclusión va más allá de ser oriundo de la provincia: “Nací acá y me toca estar en el instituto promocionando a la Argentina en el exterior. De todos modos, el gran hito es la decisión de haber dotado a esta hermosa provincia con una infraestructura deportiva sin precedentes”.