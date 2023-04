Cómo es el turismo en Malvinas a 41 años de la guerra

Las particularidades obligan a los agentes a sumar capacitación para comercializar el destino. Mensajero dialogó con Gen Viajero, receptivos en las islas.

“Dicen que viajando se fortalece el corazón”, reza la canción Solo se trata de vivir de Lito Nebbia, y quienes trabajan en la industria del turismo lo saben perfectamente, cada pasajero es una historia en sí misma.

Es más, muchas veces los agentes de viajes son conscientes de que más que trasladar viajeros están llevando sueños y que son “culpables” de hacer cumplir varios otros”. Sin dudas, en Argentina esto cobra mayor relevancia cuando se habla de Malvinas.

La Guerra de 1982 partió la historia argentina de una manera que nunca podrá volver a unirse, de eso no hay dudas. A la par de esta herida que late, el reclamo por el territorio sigue vigente, así como la vida de excombatientes y de sus familiares que ven en el regreso, una manera de buscar cicatrizar, al menos, algo de tanto dolor.

Hoy los argentinos pueden viajar a Malvinas con solo cumplir condiciones que, después de la pandemia, se volvieron comunes a muchos destinos del mundo. Pero, a veces, por desconocimiento y otras tantas por miedos, los agentes de viajes evitan tener a la isla en su oferta y los pasajeros, por iguales motivos, tampoco la demandan.

A raíz del hilo de la cuenta de Twitter @harrylpg, Mensajero se comunicó con María Belén Cacciamani, titular de Gen Viajero, una agencia de viajes basada en el interior de Córdoba, y que desde hace cinco años son receptivos en Malvinas. Un punto importante a tener en cuenta es que a este servicio también lo brindan isleños y chilenos.

🇦🇷 #MalvianasArgentinas

💙Mis respetos a todos los héroes que los resumo en mi cuñado Juano.



🔶¿Como llegar en Avión?

🔸Todos los sábados desde PUNTA ARENAS hay un vuelo directo.

🔸El vuelo es a Monte Agradable y para en Rio Gallegos a la ida una vez por mes.



Sigue ⬇️ 💙🤍💙 pic.twitter.com/WzSf4LO2dh — El Agente de Viajes (@harrylpg) April 2, 2023

DATOS PARA RECORRER MALVINAS

La historia de Cacciamani se cruzó hace algunos años en Malvinas con la de Fernando Cordero, chileno, quien vivió durante algún tiempo en la isla. Hoy son pareja y además de formar una familia también llevan adelante Gen Viajero.

“Lo que hacemos nosotros es vender el destino a la carta. Es decir que, si bien tenemos salidas grupales y paquetes, también damos la opción de que personalizar el viaje de acuerdo a lo que quiera el pasajero. Puede ser que el familiar de un caído quiera ir todos los días al cementerio, entonces lo adaptamos. Tenemos viajeros que han querido pasar Navidad allí o también hemos podido hacer misas en la iglesia católica local”, detalló Cordero.

Actualmente, se puede viajar a Malvinas con Latam, todos los sábados y una vez al mes desde Río Gallegos. Como la ida y vuelta del vuelo es el mismo día, el itinerario exige que el pasajero se quede una semana en el destino.

Al respecto, el ejecutivo de Gen Viajero explicó que ellos ofrecen los aéreos, las excursiones y la hotelería, así como servicios extras. ¿Pero cuáles son los requisitos de ingreso para los argentinos?. “Cualquier pasajero, sea argentino o de otra nacionalidad, tiene que presentar un pasaporte vigente, asistencia al viajero que cubra 250 mil dólares, también tiene que incluir el traslado sanitario, y una reserva hotelera. Nosotros nos encargamos de estas cuestiones técnicas”, especificó.

Al detallar cuáles son las opciones de alojamiento, Cacciamani detalló que trabajan con los tres hoteles que hay en las islas, dos son boutique y 4* superior: “El tercero es una especie de hostel, que intentamos no trabajarlo porque no es la categoría con la que nosotros estamos acostumbrados, y tampoco es que baja mucho el costo”.

Otro punto es que desde noviembre de 2022, a las islas se puede viajar sin abonar el Impuesto PAIS, algo bastante lógico, ya que para los argentinos las Malvinas son argentinas y, por lo tanto, no se lo considera territorio extranjero. “Si bien este es un destino caro, esta normativa lo vuelo más accesible”, resaltó la titular de Gen Viajero. Sin embargo, explicó que ellos buscan de incluir en sus paquetes todos los gastos porque muchas veces el trámite de devolución del 30 % demora más dependiendo del banco.

Asimismo, hay que saber que en Malvinas se maneja como moneda la Libra Isleña, que tiene una paridad con la esterlina, pero con el dólar manejan la cotización de banco local, que más o menos equivale a 1,5 de dólar. “En el banco se puede hacer el cambio de moneda, pero también pueden ir al supermercado con sus dólares y el vuelto se los dan en libras. Es lo más práctico”, aclaró la ejecutiva.

EXCURSIONES PARA RECORRER MALVINAS

A las islas se puede llegar de dos maneras, por un lado, por la vía aérea con Latam y la otra con por vía navegable con dos navieras como lo son Norwegian Cruise Line y Princess, aunque la titular de Gen Viajero aclaró que también llegan algunos barcos premium.

En este caso, explicó, las salidas que tienen incluidas son Cementerio Argentino y alguna playa del pueblo para ver los pingüinos. Además, los argentinos piden mucho por Volunteer Point, que es dónde están asentados los pingüinos Rey.

Cacciamani hizo una aclaración sobre este punto y que tiene que ver con la cuestión climática: “Este año nos pasó que tuvimos que devolver todo el dinero de la excursión porque un porcentaje relevante de las recaladas no pudieron bajar. El crucero queda fondeado a la gira (no está atracado) y bajan con unos botes más chicos y si las condiciones de viento no son aptas, los seguros no cubren, las navieras no viajan”.

Por otro lado, quienes llegan por avión, generalmente van por opciones que se vinculan con la guerra, a pesar de que a veces visitan alguna pingüinera. “En la Isla Soledad, nosotros tenemos el recorrido de manera cronológica de la Operación Rosario. Se muestra el desembarco de las tropas argentinas y su avance, que es un primer acercamiento. En cuanto a campos de batalla incluimos Monte Longdon, Tumbledown y Dos Hermanas, dependiendo mucho de lo que quiere ver el pasajero. Si se trata de excombatientes, sabemos que buscará volver a su posición, pero para el resto de los viajeros, en los tres hay vestigios de guerra. Después hacemos la excursión de Cementerio argentino, pero no nos quedamos sólo con eso, sino que hacemos una vuelta larga y les mostramos lo que fue el desembarco de las tropas británicas en la zona de San Carlos, la estancia donde hubo otra batalla, Pradera del ganso; y Cementerio argentino en Darwin”, desarrolló.

Asimismo, puntualizó en que se pueden tomar vuelos internos al resto de las islas: “Para quienes estuvieron apostados en la Isla Gran Malvina, visitamos Puerto Mitre y Bahía Fox, que es una zona bastante difícil de entrar y que nosotros este año hemos conseguido los permisos y ya viajaron los primeros pasajeros”.

SALIDA GRUPAL PARA NOVIEMBRE Y TIPS PARA LOS AGENTES

Para quienes quieran viajar la isla, Cacciamani comentó que tienen una opción de grupos: “Saldrá el segundo sábado de noviembre, en el hotel Malvina House con pensión completa y con las tres excursiones que siempre tenemos incluidas. El pasajero puede agregar las que quiera, como el sobrevuelo en helicóptero, que después del conflicto fui la primera que pudo hacerlo”.

Finalmente, la titular de Gen Viajero, dejó algunos tips para los agentes de viajes que quieran vender el destino: “Capacitarse mucho en la historia del conflicto y en el manejo del destino, porque es totalmente diferente en cuanto al período de reservas, en preparar al cliente en normas de comportamiento y en lo que se va a encontrar allá”.

A su vez, resaltó que se tiene que tener en cuenta que para comunicación telefónica hay que comprar tarjetas prepagas que son caras y que ellos las incluyen en sus paquetes. Por otro lado, destacó la gastronomía, que está a la par de los mejores puntos del mundo.

“Hay que ir con la idea de que todo lo que uno tiene como prejuicio ahí se evapora. La situación depende más del pasajero argentino que del propio isleño“, señaló. En este sentido, indicó que este año han tenido contingentes de isleños que visitaron Ciudad de Buenos Aires, que “los volvió locos”, así como la gastronomía, por la carne de vaca, la hospitalidad, el servicio turístico y el show de tango.