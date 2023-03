“Termas de Río Hondo es más que una ciudad termal”

El intendente Jorge Mukdise habló con Mensajero en el marco del MotoGP Argentina 2023 y analizó los beneficios que traerá aparejados la carrera de motos.

Los motores se hacen oír a toda hora, en cualquier lugar de Termas de Río Hondo. De cara a lo que será la octava edición del MotoGP Argentina 2023, Jorge Mukdise, intendente del destino santiagueño, dialogó con Mensajero y analizó cómo es el impacto de la carrera más importante de motociclismo a nivel mundial, que se llevará a cabo el domingo 2 de abril, con dos jornadas previas de pruebas y clasificaciones.

“Sin dudas, el segmento deportivo es el más convocante. Al tener una estructura tan grande como lo es el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, estimamos que tendremos una ocupación plena. Es un gran desafío porque tendremos una mayor cantidad de espectadores en comparación a los habitantes de nuestra ciudad. Ahí se ve el oficio que tienen por la hotelería y la gastronomía“, resaltó el funcionario en el marco de una cena que se hizo para recibir a la prensa.

Posteriormente, Mukdise se refirió al impacto turístico que están teniendo distintos eventos deportivos que se llevaron a cabo en la ciudad. Un ejemplo es el partido que disputó la Selección Argentina ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades, la ProLeague de Hockey o el PGA Tour Latinoamericano, sin omitir la posibilidad de ser sede del Mundial de BMX en septiembre o la chance concreta de traer una fecha de la IndyCar en 2024.

“La difusión que se le da al destino genera un impacto importantísimo porque proyecta a más de 200 millones de hogares. Hay que tener en cuenta que hay un mundo que no consume el termalismo, pero lo descubre y conoce sus atributos, la gastronomía, los paseos y fundamentalmente esta serie de eventos deportivos, que permiten que después haya un regreso de ese turista con su familia o con sus amigos”, comentó al respecto.

Consultado acerca de los índices de ocupación que viene manejando Termas de Río Hondo en torno al MotoGP, el funcionario reconoció que no se atreve a confirmar que tendrán un 100 %, aunque sostuvo que, con una buena gestión, se debería llenar por completo la hotelería: “Sí, hay gente durmiendo en los autos en ciudades ubicadas a más de 100 kilómetros de Termas de Río Hondo, sí hay personas alquilando casas de familias, sí hay otros tipos de alojamientos y hay hoteles que no vendieron sus habitaciones, creo que se deberían replantear ciertas estrategias y ver cada caso puntual para analizar por qué no cumplieron esos objetivos”.

Respecto a los principales mercados turísticos de Termas de Río Hondo, Mukdise destacó principalmente el rol que ocupa Brasil: “Es un gigante, el 20 % de los 60 mil espectadores que recibimos son brasileños“. De todos modos, el funcionario también se refirió al impacto que generan los turistas provenientes de Chile, Paraguay y Uruguay, precisamente porque Argentina es la única sede del MotoGP dentro de Latinoamérica.

Durante la charla, el intendente recordó cómo fueron los MotoGP anteriores a los cuales asistió y se mostró muy ilusionado de cara a los que acontecerán en 2024 y 2025: “Mis expectativas son las mejores. Termas de Río Hondo ha sido un ejemplo de superación. Se notaba mucho en cada iniciativa de parte del sector privado, pero después terminó apareciendo el Estado. Año tras año vamos superando nuestras metas”.

“Temporada tras temporada hemos mejorado las entradas, los accesos a la ciudad. De hecho, hemos logrado alternativas, como la Ruta 9 que va de norte a sur y que se conecta con Tucumán. Todo lo que venga será mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. La ciudad se fue modernizando al ampliar su oferta hotelera y gastronómica. Además, ha reconvertido muchos hoteles gracias al esfuerzo y a la gran inversión que hizo el sector privado. Todos los años tenemos algo nuevo para ver y mejorar la oferta en cantidad y en calidad de servicio”, agregó.

A lo largo de la entrevista, Mukdise resaltó que tienen un buen vínculo con el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur): “Es un gran aliado. Tenemos a un conocido de la casa como Ricardo Sosa, que ha estado a cargo de la cartera turística de nuestra provincia y que conoce perfectamente este gran evento que es el MotoGP. Creo mucho en la articulación ene el municipio, provincia y Nación. Es la mejor manera de obtener mejor resultados“.

Por último, el funcionario destacó que han tenido un turismo interno muy fuerte, aunque aguardan por la llegada de más viajeros nacionales a pesar del momento económico delicado que se está atravesando: “Tenemos una oferta muy variada para todos los bolsillos. Termas de Río Hondo es una ciudad que se disfruta mucho. Estamos preparados para afrontar un calendario de eventos importantes, ya que venimos creciendo y consolidando este nuevo destino que es más que una ciudad termal”.