Preocupación en el sector por las acciones de AA

Operadores y agencias de viajes vienen alertando sobre la operativa que la aerolínea está realizando en cuanto a la reducción de su equipo comercial.

En las últimas horas, el sector decidió romper el silencio y el rumor que sólo circulaba en redes sociales y en grupos de WhatsApp de dirigentes de la actividad, operadores y agentes de viajes cobró estado público. American Airlines decidió cambiar su política de comercialización y concentrarse en el canal directo.

De esta manera, la compañía se pone en línea con lo que vienen haciendo aerolíneas como Latam y Copa Airlines al poner más trabas a la operativa de las agencias de viajes, no solo de Argentina, sino también del resto de la región.

Todo este accionar está amparado en el cambio de sistema que propuso la IATA hace ya bastante tiempo, pero que se vio frenado por la pandemia. Esto implica focalizar su distribución a través del NDC (ver nota), pero sin tener en cuenta al canal de agencias y la postventa.

AMERICAN AIRLINES Y LA PÉRDIDA DE CONTACTO CON EL SECTOR

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) expresaron su gran preocupación y alertaron ante los cambios generados en la sede local de American Airlines con la reducción de casi la totalidad de su equipo comercial. Este staff brindaba soporte a las agencias de viajes en Argentina hasta hace unos días.

Al respecto, Carlos Nuñez, director ejecutivo de Facve, le explicó a Mensajero es la primera aerolínea con la que tienen este tipo de inconveniente: “En forma repentina, sí, porque hasta hace dos días todo el staff de la compañía funcionaba atendiendo a todas las agencias de viajes del país“.

A su vez, por medio de un comunicado, desde el foro resaltaron que la compañía aérea declaró públicamente que a partir de abril, el 40 % de sus tarifas más accesibles no estarán disponibles en los GDS, sino a través del NDC.

En este sentido, explicaron que el reclamo llegó a hasta la American Society of Travel Advisors (ASTA), a quienes le pidieron que le exigen a AA que demore la implementación de su NDC hasta finales de 2023.

Volviendo a la cuestión del equipo comercial, Nuñez aclaró que, según tienen entendido ellos, “el staff ya no está funcionando”, y que solo quedaron dos ejecutivos de cuenta y alguna dirección de mail disponible.

LAS AGENCIAS DE VIAJES ALERTAN SOBRE LA PROBLEMÁTICA

Según afirmaron desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) las decisiones comunicadas por American Airlines no contemplan los tiempos lógicos que conlleva la transición para la correcta implementación del NDC que es aún un sistema muy prematuro no solo a nivel local sino en el mundo.

“Tomar estas decisiones con una implementación inmediata, como ha hecho la aerolínea, no solo atenta con la transparencia de mercado, no permitiendo a los pasajeros comparar en simultáneas opciones, sino que va directamente contra el trabajo de los agentes de viajes y turismo que no podremos asesorar a nuestros clientes con el profesionalismo que nos caracteriza”, remarcaron.

Por su parte, miembros de la Comisión de Transporte aéreo de la Faevyt (el área también se comparte con Facve, dado que son los mayores productores de aéreos del mercado) le adelantaron a Mensajero que tienen agendada para la semana próxima una reunión con Duncan Paterson, gerente senior de Ventas de American Airlines para Sudamérica. “Están echando a todo el personal a nivel regional. En Argentina solo van a quedar dos personas y apuestan todo al canal directo“, puntualizaron.

Según pudo saber este medio, Paterson dejará en unas semanas la compañía, decisión que tomó de común acuerdo con AA. Si bien reconoce que se está haciendo una reestructuración a nivel global, que incluye a algunos gerentes, y que puede no compartir algunas iniciativas, su paso al costado está vinculado con que lo que se viene para la compañía no le permitirá desarrollarse en lo que a él le gusta.

FUTURO SOMBRÍO PARA LA NEGOCIACIÓN

Al consultarle a Nuñez sobre la posibilidad de que esto siente un precedente en el mercado aerocomercial, y que las aerolíneas centren su comercialización en el canal directo, ellos están preocupados por lo inmediato, “no tener interlocutor válido, en cuanto a lo demás el tiempo dará la respuesta“.

En esta misma línea, desde la Faevyt, instaron a las autoridades de American Airlines a rever estos anuncios y abrir canales de diálogo con quienes históricamente fueron su principal fuente de comercialización en Argentina y la región.