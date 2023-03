JetSmart no responde y sus trabajadores anuncian medidas de fuerza

Desde el gremio explicaron a Mensajero que no fueron convocados a una negociación desde que iniciaron el reclamo, que es por mejora laboral e incremento salarial.

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció “un quite de colaboración” por 15 días corridos. Esta iniciativa, explicaron, se da luego que no obtuviesen respuesta de parte de la low cost por los pedidos de mejoras en las condiciones laborales y salariales.

El reclamo puntual está vinculado con que desde que JetSmart comenzó a volar en Argentina los salarios perdieron por la inflación un 70 %.

“Desde inicios de febrero hemos realizado reclamos a la empresa que hasta el día de la fecha no fueron sido respondidos“, explicaron en un comunicado. Además, en diálogo con Mensajero resaltaron que “no fueron convocados a ningún tipo de negociación desde la casa matriz de Chile”.

Ante este escenario, en las últimas horas anunciaron que en asamblea decidieron llevar adelante medidas de acción directa progresivas que comenzarán con un quite de colaboración por 15 días corridos.

Al respecto, Diego Bitschin, secretario general de la asociación, puntualizó en que no harán horas extras y ni otras tareas que no sean las propias y les sean requeridas. De esta manera, declararon que ya han hecho la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y agregó que durante este período no realizarán actividad alguna en los días libres ni guardias fuera del horario del turno.

Finalmente, Bitschin advirtió: “De persistir el silencio de la empresa ante nuestros justos reclamos, tomaremos medidas más drásticas”.

EL OTRO PARO QUE PODRÍA AFECTAR AL SECTOR AEROCOMERCIAL

En el comienzo de la semana, los trabajadores de ATE-ANAC anunciaron un paro para el 5 de abril. Desde el gremio explicaron que la medida se toma porque no se han cumplido los plazos acordados en la última mesa, en la que se había acordado convocar a una nueva reunión para la semana que hoy concluye.