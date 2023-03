Universal Orlando se prepara para una experiencia épica

El parque temático presentó el Halloween Horror Nights 2023, en el que habrá 44 noches repletas de casas embrujadas, criaturas amenazantes y entretenimientos.

Halloween Horror Nights, uno de los principales eventos de Halloween del mundo, regresa a Universal Studios Florida con un récord de 44 noches de terror, desde el 1° de septiembre hasta el 31 de octubre. De este modo, los visitantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia de horror épica con una lista completamente renovada de casas embrujadas y entretenimientos terroríficos.

Además, los visitantes podrán disfrutar de upgrades especiales para aumentar el miedo, como el Halloween Horror Nights Express Pass, el R.I.P. Tour experience y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour.

Desde criaturas amenazantes hasta conceptos inquietantemente originales desarrollados por los creadores del evento, las diez casas embrujadas inspiradas en nombres importantes del terror y la cultura pop, así como de ideas escalofriantes nunca antes vistas, darán vida a las peores pesadillas de los visitantes. Cada una de las cinco zonas de miedo en todo el parque estarán llenas de criaturas terroríficas que desafiarán la valentía de los visitantes, mientras que los espectáculos en vivo añadirán un toque emocionante a la noche.

Además de las emociones aterradoras, los visitantes también podrán disfrutar de un delicioso menú inspirado en la siniestra programación del evento, tiendas temáticas, y algunas de las atracciones más emocionantes de Universal Studios Florida.