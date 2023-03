Argentina promociona su oferta en Chubut y Catamarca

El Inprotur organizó dos viajes por las provincias, en los que participaron influencers y medios de Bolivia, Chile, Perú, Italia, España, Suiza y Alemania.

Hace prácticamente un año, se reanudó la reactivación turística de Argentina, con un acontecimiento muy positivo como fue el regreso de los viajes para periodistas internacionales (ver nota).

Luego de haber tenido experiencias en Cuyo y en el Norte, entre otras regiones, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) organizó una nueva experiencia turística, esta vez con destino a Chubut.

Allí estuvieron presentes algunos influencers como Tere Kuster; Alexandra Rocha; La Clau Oficial; Luis Miguel Castros; y Lenka Nemer. Entre los lugares recorridos, se destacaron la Península Valdés, Punta Norte (Colonia de Lobos Marinos y pingüinera) y Puerto Pirámides, entre otros sitios de interés.

“Qué hermoso es vivir en un mundo donde nada dura para siempre, porque si estás atento a la vida, el presente se vuelve mágico. Qué día en este trip junto a Visit Argentina”, detalló @tere_kuster a través de su cuenta de Instagram.

En paralelo, @lenkanemeroficial compartió una foto en Península Valdés: “algún día, cuando me pidan que cuente la historia de mi vida, miraré hacia atrás y podré decir ‘prometo que viví’. Prometo que me animé. Prometo que no me arrepentí de cargarla. Prometo que lloré y aún así me levanté más fuerte. Prometo que de verdad hago con el corazón”.

Por otra parte, también se llevó a cabo un viaje de prensa por Catamarca junto a los medios La Stampa e Il Messaggero (Italia), ABC (España) y NZZ (Suiza / Alemania). En ese sentido, desde el organismo encargado de promocionar al país a nivel internacional agradecieron al equipo catamarqueño por la recepción y la cálida hospitalidad.