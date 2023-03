Enjoy Travel Group sigue expandiéndose en Cuba y México

Jordi Castelló, VP Business Development del grupo, dialogó con Mensajero sobre los productos multidestinos y chárter, y sobre la actualidad del sector.

Hace casi dos meses, Enjoy Travel Gruop realizó la presentación oficial de EnjoyPro, la Plataforma de Reserva que permite adquirir paquetes chárter entre México y Cuba, así como entre República Dominicana y Cuba, e incluso también hay un trayecto dentro de la Isla Grande.

Esta novedad se sumó al anuncio que la compañía llevó a cabo en el marco de Fitur 2023 y que estuvo vinculada al inicio de una nueva etapa en la estructura, que implicó dejar atrás la denominación Enjoy Cuba.

En este contexto de clara expansión, Mensajero dialogó con Jordi Castelló, vicepresidente comercial de Enjoy Travel Group, quien en principio hizo un repaso por la trayectoria de la firma. “Somos una empresa española que opera hace 21 años y que está destinada al Caribe, muy enfocada en Cuba. Hemos ido creciendo en el sector vacacional hasta 2018-2019, período en el que empezamos a diversificar a otras unidades de negocio. Entre ellas el turismo accesible, LGBTI, luxury y MICE”, describió el ejecutivo.

NUEVA ERA PARA ENJOY TRAVEL GROUP

De esta manera, explicó que en 2019 hicieron la puesta de la expansión en Fitur y luego en 2020 todo se frenó. Después de la pandemia, a partir de noviembre de 2021, empezaron a ver una necesidad de conectividad entre México y Cuba por la falta de vuelos, sobre todo por Interjet que quebró y por Aeroméxico que dejó de volar a la isla.

“En ese momento iniciamos una operación chárter y fue de manera gradual. Se empezó a gestionar en el Tianguis de ese año, que excepcionalmente fue en noviembre. Comenzamos con Cancún/La Habana, de la mano de Magnicharters, la aerolínea mexicana que opera vuelos regulares dentro de ese país”, detalló sobre los comienzos.

Al respecto, agregó que toda esta fase es a riesgo de ellos al 100 %. Luego de Cancún siguieron con CDMX/La Habana. A su vez, en enero hubo otra operación desde Mérida a La Habana y hace un mes empezaron desde Monterrey.

A modo de repaso, Castelló aclaró que hoy tienen 11 frecuencias semanales, con Magnicharters desde México a Cuba. “Nosotros no éramos una compañía vinculada a la aviación, sino un turoperador puro y duro, con enfoque cubano, pero toda esta nueva visión hizo que en Fitur 2023 presentáramos otra marca que nos permitiera alcanzar el objetivo de manera más cómoda y ágil”, analizó.

En este sentido, destacó que desde el 22 de febrero tienen autorización para volar desde La Habana a Cayo Coco, también con Magnicharters: “También fue un punto de inflexión, porque los servicios dentro de la isla los operaba Cubana, con pocos aviones y no había una fiabilidad para hacer paquetes entre ambos destinos. El hecho de darnos a nosotros la confianza de volar con un avión nuestro, que charteamos, posibilita otras facilidades. Operamos dos frecuencias semanales, miércoles y sábados“.

UN HORIZONTE DE MUCHO TRABAJO PARA ENJOY TRAVEL GROUP

Al consultarle sobre cuál considera que es el escenario que se tuvo que dar para esta nueva etapa, Castelló explicó que hay dos cuestiones: la evolución comercial de la marca y una oportunidad de negocio, es decir, vieron que después de la pandemia bajó la conectividad por varios motivos, aerolíneas que la han pasado mal o desaparecido y otras que quieren volver, pero no es menor la falta de aviones Boeing ha tenido un retraso explícito en las entregas.

“A los servicios de tierra añadirle la parte vertical, como puede ser un aéreo, hace que el conjunto de ellos nos sitúe en un posicionamiento muy distinto como sucede en México, que nosotros hemos entrado poco a poco, pero ahora estamos haciendo bastante ruido”, puntualizó. Aunque también hizo hincapié en que siempre operan de cara al concepto B2B: “Nosotros queremos estar cercanos a las agencias, que son nuestra razón de ser y es nuestro mensaje“.

LAS CUALIDADES DE ENJOY TRAVEL GROUP

Sobre los desafíos, comentó que va por la reestructuración del concepto de agencia luego de la pandemia. “Yo vengo del sector de la intermediación, la agencia ha pasado por muchos vaivenes: primero que vivían de las comisiones de las aerolíneas, luego que no podían. Después del valor añadido, y a continuación de la erupción de las OTA, que parecía que se iban a comer el mundo, pero que ahora están sufriendo la cuestión de la cercanía de la agencia, el customer service. Desde hace unos años, la agencia ha cobrado otro valor por la asesoría real, auténtica y genuina, pero también por la información precisa“, repasó el ejecutivo.

A su vez, agregó: “Nosotros tenemos muy claro nuestro rol: dar producto, servicio y contenido a las agencias. Tenemos que estar cerca porque cuanto más podamos ayudarlos a vender un destino como Cuba o un multidestino, será mejor para conocer el destino y el empaquetamiento”.

Asimismo, hizo hincapié en que ellos no ponen a Cuba en competencia con República Dominicana o México, sino como complemento: “Una semana en La Habana con una escapada de dos noches a Cancún, por ejemplo. En las agencias tenemos que capacitar, que conozcan lo que es y que se puede vender en paralelo de la mano nuestra. Ese es nuestro rol que puedan vender más y sobre todo mejor“.

ENJOY TRAVEL GROUP SE FORTALECE

“Hemos llegado para quedarnos”, afirmó el ejecutivo y en este sentido resaltó que si sus operaciones no estuviesen funcionando bien, no tendrían 11 vuelos semanales con un nivel de riesgo 100 % para ellos y no hubiesen puesto un vuelo adicional.

“Este año también estamos funcionando con República Dominicana. Hay vuelos entre Santo Domingo y La Habana y Santiago de Cuba, tres frecuencias y una, respectivamente. Ese multidestino está funcionado, va un poco más retrasado que el Caribe mexicano, pero ya están existiendo, no son charters, es una aerolínea local y operan con Embraer de 50 y 90 pasajeros”, detalló.

Además, adelantó que desde Barcelona a La Habana, a partir del 29 de junio, tendrán una frecuencia semanal, para la cual van a apuntar a pasajeros del sur de Cataluña y Francia, norte de Italia y sur de Alemania porque hay poca conectividad con la isla y mucha demanda.

Para cerrar, remarcó el trabajo con Promovere, con quienes se posicionan en Argentina por medio de capitaciones, desayunos y pool de operadores locales: “Es una apuesta importante de la mano de ellos”.