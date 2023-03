“No podemos hablar de un crecimiento si no hay conectividad”

Gustavo Simieli, secretario de Turismo de Esquel, habló con Mensajero sobre la posibilidad de tener más vuelos a través de las compañías aéreas low cost.

En los últimos días, Esquel anunció que está trabajando en incrementar la cantidad de vuelos, con el objetivo de alcanzar una mejor conectividad aérea. De este modo, Gustavo Simieli, secretario de Turismo del destino, reconoció que están negociando tener más operaciones, al margen de los seis vuelos por semana que la ciudad chubutense tiene a través de Aerolíneas Argentinas.

En una charla con este medio, el funcionario reveló que actualmente mantienen negociaciones con Flybondi y Jetsmart y comentó por qué es tan importante ofrecer una mayor oferta: “La llegada de las low cost representan una necesidad, diría que casi es una situación desesperante. La intención es poder cumplir con lo que realmente necesitamos. Entendemos que la operatoria está complicada, por lo tanto, creo que si las compañías aéreas de bajo costo logran llegar a nuestro destino, serían una gran alternativa para nosotros”.

Por otra parte, el secretario de Turismo de Esquel se refirió al vínculo que mantiene el destino con la línea aérea de bandera: “Son seis vuelos por semana, no tenemos operaciones los martes, por lo tanto, nosotros sentimos que es muy poco. No nos están dando las respuestas que necesitamos. Con el paso del tiempo hemos demostrado que si tenemos una tarifa competitiva con respecto a Bariloche, la demanda es realmente alta. Entendemos que son necesarias las gestiones para pedir mayor conectividad, pero no es posible, entonces la opción que tenemos es la incorporación de las low cost”.

Respecto al estado de las conversaciones, Simieli destacó que están a la espera de un documento que les permitirá ver si Esquel puede facilitar algunas cuestiones, en vez de tener que recurrir a una empresa: “Las aerolíneas tienen necesidades al operar en los aeropuertos. Acá, una de las trabas es que no hay servicio de rampas”.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD EN ESQUEL

El funcionario también hizo un análisis de lo que fue la temporada de verano: “Fue un período bastante movido. No fue el mismo en comparación al año pasado, en el que hubo récords absolutos en prácticamente todos los destinos. Creo que la ausencia del Previaje repercutió bastante“.

En relación con la ocupación, Simieli explicó que tuvieron un porcentaje del 70 % durante toda la temporada de verano. Al detallar cómo fue enero, remarcó que tuvieron un 77 % de ocupación, mientras que en febrero alcanzaron un 62 %. Incluso, reveló que el promedio de pernoctación está por encima de las tres noches.

CÓMO IMPACTA LA DESREGULACIÓN EN LOS ALQUILERES DE ESQUEL

Por otro lado, dijo que hay que trabajar en una legislación que pueda proteger al alojamiento que sí está habilitado: “Tenemos muchos beneficios para quienes están en regla, por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que se entienda lo importante que es estar dentro del sistema y lo que significa estar afuera, precisamente porque nos perjudica mucho como destino”.

“Actualmente, entre un 15 y un 20 % del alojamiento no está registrado. Sin embargo, por medio de una campaña de concientización se incrementó en un 10 % la cantidad de camas inscriptas”, agregó al respecto.

EN QUÉ ÁREAS INVERTIRÁ ESQUEL HACIA FUTURO

Al citar cuáles serían las principales mejoras que se podrían realizar en materia turística, Simieli reconoció que no se puede hablar de un crecimiento si no hay conectividad aérea: “El turismo es muy dinámico y no nos podemos relajar. Tenemos muchísimo para crecer y aprender de otros destinos que están muy bien posicionados, por lo tanto, la evolución es constante”.

En paralelo, el funcionario aclaró que además buscarán mejorar la conectividad terrestre y que el foco estará puesto en la tecnología. “Un problema a solucionar urgente es el tema de internet, hoy todo se maneja a través del celular. Por ejemplo, el PN Los Alerces es nuestro emblema, un Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero no tiene conectividad ni datos”, comentó.

Finalmente, el secretario de Turismo de Esquel concluyó la charla enumerando los principales mercados nacionales e internacionales del destino: “Dentro de Argentina, nuestros centros emisores son Provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Córdoba y Rosario. Con respecto al extranjero, recién ahora estamos empezando a registrar una suba luego de la pandemia. Si tengo que destacar algunas nacionalidades, puedo mencionar a los pescadores que vienen desde California, aunque también recibimos muchas visitas de turistas franceses y chilenos durante el verano”.