“Queremos cambiar la mentalidad de venta de El Bolsón”

Bruno Hellriegel, secretario de Turismo del destino, destacó el rol de los agentes de viajes: “Son una gran oportunidad para comercializar nuestros productos”.

En el sur de Argentina, sobre la emblemática Ruta 40 y rodeado por imponentes montañas, se encuentra El Bolsón, una de las localidades más espectaculares de Río Negro. Está casi en el límite con Chubut, a 120 kilómetros de Bariloche y a unos 18 del Parque Nacional Lago Puelo. Este destino forma parte de la Comarca Andina del Paralelo 42, un grupo de pueblos, ciudades y parajes al pie de la Cordillera de los Andes que conforman una de las postales más encantadoras de toda la Patagonia.

Luego de una temporada de verano auspiciosa, Bruno Hellriegel, secretario de Turismo de El Bolsón, dialogó con Mensajero y remarcó que buscan posicionar al destino en otro nivel: “La idea es llevar nuestro destino a los puntos claves en los cuales la gente va a buscar información sobre turismo. Estamos generando algunas acciones concretas que tienen que ver con salir a mostrarnos en ciertos mercados en los cuales todavía existe un desconocimiento muy grande sobre nuestros productos”.

LA OFERTA DE NIEVE DE EL BOLSÓN

Por otra parte, el funcionario explicó que el principal objetivo de El Bolsón es posicionarse como un destino de invierno: “Si bien siempre hay que salir a trabajar, promocionar y ofrecer las mejores opciones para disfrutar del verano, admito que es más conocido por los turistas. En cambio, la temporada de invierno no está al alcance del común de la gente“.

Posteriormente, Helrriegel se refirió al Cerro Perito Moreno y destacó el crecimiento del centro de esquí en los últimos años: “No teníamos una oferta constituida como para salir a promocionarlo de la forma en la que lo estamos haciendo ahora. Se ha invertido bastante, se ha trabajado mucho para que este espacio tenga la cantidad de medios y pistas necesarias. Creo que El Bolsón está a la altura de cualquier centro de esquí de Argentina”, remarcó.

Al respecto, puntualizó en que son más 23 kilómetros esquiables distribuidos en 16 pistas, tiene una aerosilla doble de 1000 metros de longitud que permite acceder desde los 900 msnm a los 1350 msnm.

A su vez, detalló que hay más de diez medios de elevación, cuatro espacios gastronómicos y un refugio de alta montaña: “Es un desafío enorme tener la posibilidad de salir a contarle el mundo que tenemos uno de los centros de esquí más lindos de nuestro país”.

EL VALOR AGREGADO DE EL BOLSÓN

Durante la charla, el secretario de Turismo de El Bolsón también comentó que el destino es uno de los más accesibles con respecto a las tarifas y aclaró que es uno de los principales segmentos a los que apuntan son las familias.

“Todas nuestras campañas de promoción turística se enfocan muchísimo en los seres queridos. La gente puede disfrutar de lo mismo que hay en otros lugares de nuestro país, pero nuestro diferencial radica en los precios y en la posibilidad de adaptación para todos los bolsillos”, indicó.

LA ACTUALIDAD DE EL BOLSÓN

En paralelo, el funcionario también reveló que apuntan a otras franjas de viajeros como los grupos de amigos o los turistas que hacen viajes solitarios. Incluso, señaló que ya se están preparando para el invierno, por eso apostaron por varias obras y por el crecimiento de la montaña: “Podemos garantizar que cualquier persona que venga a visitarnos, sin dudas, vivirá una buena experiencia”.

CÓMO AFECTA EL VANDALISMO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

A lo largo de la entrevista con este medio, Hellriegel no esquivó la problemática de los actos de vandalismo que en algunas oportunidades acontecen en El Bolsón: “Lógicamente son hechos que impactan de forma negativa, no lo podemos negar. Igualmente, en un 99 % o en un 100 % diría que este tipo de sucesos no están vinculados a la actividad turística. Son reclamos que en realidad están orientados a un enfrentamiento de ciertos sectores con el Estado, con las fuerzas policiales y con la seguridad a nivel provincial o nacional. Hemos tenido perjuicios, pero los supimos sobrellevar. Afortunadamente, hemos aprendidos a manejarnos en un ámbito de paz”.

En torno a la tranquilidad, el secretario de Turismo de El Bolsón detalló que en el destino se busca vivir en paz: “Toda nuestra comunidad se esfuerza y se esmera para estar tranquila. Tenemos todas las condiciones para disfrutar y pasar lindos días de calma y armonía. La sociedad lo tiene asumido, por lo tanto, estos grupos anárquicos que no respetan las normas no han tenido lugar aquí. Si bien hicieron protestas aisladas, no han prosperado”.

LA TEMPORADA DE VERANO EN EL BOLSÓN

Respecto al trabajo realizado en los últimos tiempos, Hellriegel profundizó en que han tenido un cierre muy alentador. Igualmente, reveló que la Semana Santa es una alternativa que les permiten extender un poco más la temporada: “Estos meses que pasaron han sido excelentes, con niveles de ocupación que han superado el 90 % en enero y el 85 % en febrero”.

Posteriormente, se refirió a la Fiesta Nacional del Lúpulo, que convocó a más de 200 mil visitantes: “Hubo artistas de primer nivel en un predio colmado. En general, en este evento celebramos el inicio de la cosecha del lúpulo. De hecho, somos productores del 70 % de esta planta en Latinoamérica y del 95 % de Argentina. Es un honor y un orgullo darle sabor y aroma a la cerveza de todo el país“.

EL ROL OCUPAN LAS AGENCIAS DE VIAJES

Uno de los temas en los que más énfasis puso Hellriegel fue la importancia que tienen los profesionales para la industria turística: “Son un gran desafío para nosotros, ya que representan una gran oportunidad para trabajar y comercializar El Bolsón desde otro lugar. Nuestros prestadores turísticos están acostumbrados a que los viajeros lleguen por sí mismos. Hay muchos beneficios como la venta directa, pero también hay ciertas desventajas precisamente porque cuando pasamos temporadas que tal vez no son tan exitosas, los prestadores sufren y padecen esta situación”.

“Estamos tratando de cambiar la mentalidad y la concepción de venta de parte del destino. Estamos abriéndonos para que las agencias y los operadores turísticos pongan la lupa en El Bolsón y contemplen que es un producto excelente”, agregó al respecto.

LAS CONCLUSIONES DEL PREVIAJE

Otro de los ejes de la charla fue la herramienta que tanto éxito turístico generó en sus ediciones anteriores: “Esta herramienta ha sido muy positiva para El Bolsón. Somos el segundo destino de Río Negro que más ventas ha registrado a través de este programa, detrás de un gigante como Bariloche. Incluso, en algún momento ha estado entre los 20 destinos más elegidos a nivel país. Apostamos a figurar y a ser parte de los grandes nombres del turismo nacional. No queremos competir ni sacarle el lugar a nadie, solamente queremos sumarnos a los grandes”.

LOS ALQUILERES TEMPORARIOS EN EL BOLSÓN

Hellriegel dejó en claro que El Bolsón no es ajeno a lo que pasa en los grandes destinos del país. “Generalmente suceden dos situaciones. Por un lado, están los alojamientos no habilitados o que funcionan de manera irregular. Por el otro, están las estafas virtuales, en las cuales muchos pasajeros hacen una reserva y quizás le están abonando a alguien que ni siquiera vive aquí. Siempre trabajamos en dar a conocer las vías oficiales de comunicación con la Secretaría de Turismo como nexo con el prestador y no con algún desconocido a través de las redes sociales”, explicó al respecto.

“Tenemos un cuerpo de inspectores que permanentemente está en la calle tratando de combatir la competencia desleal. Somos conscientes que es un perjuicio para la oferta turística en su conjunto, porque una habilitación no implica solamente el tributo al municipio. Un alojamiento sin habilitación pone en riesgo a la oferta turística en su conjunto. No hay controles sobre pérdidas de gas, sobre el estado edilicio y sus planos. Es fundamental garantizarle al turista una buena experiencia y trabajamos para que no haya una oferta irregular en el mercado”, sumó el funcionario.

LA RELACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Una de las principales virtudes que encuentra Hellriegel es el trabajo que llevan adelante a través del Consejo de Turismo de El Bolsón: “Están comprendidas la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, las asociaciones intermedias y la Secretaría de Turismo”. En ese sentido, el funcionario comentó que las mayores preocupaciones que se transmiten están relacionadas con los momentos de hacer promoción turística y con la falta de un presupuesto más enriquecido que les permita llegar a los canales de comunicación, según sus precisiones, son muy costosos: “Si bien la era digital facilitó en muchos aspectos la difusión de nuestro destino, llegar a los lugares en los que seguramente tenemos un mayor nivel de visibilización sigue siendo muy difícil para un destino tan chico como el nuestro”.

LOS OBJETIVOS DE EL BOLSÓN PARA 2023

Si bien enumeró una serie de puntos que buscarán cumplir a lo largo de este año, Hellriegel reveló que tienen la mente puesta en trabajar en obras de infraestructura que mejoren la experiencia del visitante. Además, harán todo lo posible para romper la estacionalidad: “Tenemos que entender que no somos un destino de verano solamente. Nuestra oferta es para los 365 días del año y la propuesta de invierno es muy grande e interesante para descubrir”.

LA VISIÓN DE CARA AL FUTURO: ¿SEGUIRÁ VINCULADO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA?

Sobre el cierre de la entrevista, Hellriegel contó que continuará en su cargo hasta el 10 de diciembre, fecha en la que finaliza la actual gestión del gobierno provincial. “Las elecciones serán el 16 de abril, por lo tanto en el caso de que el intendente renueve su mandato por un período más, mi presencia en el cargo se podría extender por cuatro años más“, agregó el funcionario.

“Tengo muchos desafíos por delante, quiero seguir al frente de la Secretaría de Turismo de El Bolsón. Tenemos una planificación hecha para los próximos diez años, es una posibilidad enorme que tenemos para posicionar al destino como realmente se merece“, finalizó al respecto.