“Estamos apuntando fuerte a ganar mercados como el brasileño”

Ya hemos manifestado en otros CFT la necesidad de como región y se han ido charlando, las asambleas como herrmientas no han sido muy beneficiosas en muchos temas que hemos venido tratando, más alla de los resultados, el tema es poder plantear y poder discutir y creo que este es el ámbito. Antes era másl una situación de informes que se nos daban y hoy podemos trabajar de otra manera y se van elaborando antes, generando ese tipo de discusiones.

Por ejemplo, una de las cuestiones que se dio es que como región nos interesaba al tener una marca propia, poder tener con el inprotur alguna acción puntual con Patagonia, y si nos uniía con chile mejor y próximamente a fines de abril vamos a tener un by patagonia, en neuva york, chicago, los angeles. Son cuestiones que se dieron a partir del cft y ntes no se daban tanto. Tambiién les pasa a otras regiones que tambén vienen proponiendo cosas. Nosotros también estamos teniendo diálogo con Parques Nacionales a través de situaciones que se van dando. Incluso en este encuentro demostraron inversiones en distintos parques, creo que ay muchos temas . Turismo tiene una dinamica y la que le aportan las nuevas tencologías, a esta actividad le exige tratamiento permanente de distintos temas y este es el ámbito. A nivle nacional podemos trabajar con un miniterio que da respuestas. Te peudo aseurar que como provincia todo el equipo de trabajo está íntimamente relacionado con el Inprotur, y creo que estamos desarrollando una tarea muy completa.

Hubo algún incendio que afectó más que el otro, el del parques los alerces quizás impactí más en unos prestadores y etsamos en el auxilio de los mismos, pero no mermó tanto la visita turística, nunca se dejó de dar servicios. Creo que hemos tenido una muy buena temporada, luego al final viene todo el período de análisis para trabajar en los mercados en los que hemos estado ganando o perdiendo de acuerdo a los tiempos que veníamos hablando recién, por una lógica de análisis que hacemos luego de cada temporada.

Chubut tiene la particularidad de que hace muy poco meses tenemos la agencia de promoción turística, que es un ente mixto con mayoría del sector privado, que es una buena novedad para el país, con aportes fundamentales de la provincia y eso nos marca un camino en el que Chubut ha comenzado a participar también para ganar y para fidelizar mercados que ya veníamso trabajando en esta recuperación mundial en la que se viene dando. El análises de las temporadas hace que vaya a la agencia un material que es fundamental para todo el trabajo

Básciametne en patagonia tenemos una marca fuerte en estados unidos, pero en el caso de chubt tenmso muy poco trade entonces la idea es ir a ganar mercados en todos los niveles y en este caso en Estados Unidos trabajar para comenzar a tener una participación comercial diferente y el apoyo del inrpotur fue fundamental.

Nosotros ya tenemso productos que se mueven de manera independiente, como la pesca deportiva, con más de 30 lodges en toda la provincia, que ya tienen una dinámica de comercialización directa y queremos apoyar eso, enriqueciendo la propuesta.

Históricamente, siempre fue Europa el mercado principal con Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia. Chile en determinados momentos del año es importante, como en febrero y ahora se extendió mucho más por el tipo de cambio que los favorece y la cercanía. Estamos apuntando fuerte a ganar mercados como el brasileño, que cada vez tenemos mayor visitas comercializadas. Queremos trabajarlo de manera integral, con guías en portugués, es todo. En Latinoamérica, estuvimos por primera vez en Anato, tambiéne stuvmos en Paraguay, que son mercados que reaccionan rápido y estar participando. Eso más o menos en líneas generales. Con china tuvimos reuniones con la cámara de comercio china y próximamente haremos algunas capacitaciones a receptivas que manejan el mercado, y también estamos trabajando fuerte con algunas mayoristas de Buenos Aires porque creemos que absolutamente todo el tema de comercialización internacional tiene que estar apoyado en ellos para que estemos en el as góndolas de manera correcta y para que tengan más participación comercial nuestras empresas para que funcione toda la cadaena de valor, recpetivos,transporte,

para la cantidad de atravtivos que tenemos y lo importante que es la provincia de chuut tenemos un porcentaje bajo de turismo comercializado. Un 20 % con península valdéz, un 8 en cordillera un 5 en la zona sur de comodoro. Creo que tenemos que aumentar la particiapción económica de toda la candea de valor y en eso estamo trabajando muy fuerte con las dmc y las operadoras matoristas de buenso aires.

Nosotros tenemos la particularidad que tnemso cuatro aeropuertos activos, somos la provincia con mayor cantdad de destinos de AR y en ese sentido trabajamos muy firme con, particylarmente, con Fabián Lombardo y la gente de AR, en cada vez ir mejorando más, pero de manera inteligente. Lo venimos haciendo. Nos gustaría tener más vuelos con Esquel, pero no puedo hablar de inconformismo, todo lo contraro, creo qeu venimos trabajando muy bien y teneso buena cantidad e inteligente distribucuón de vuelos, con equipos más grandes. Me gustaría que esquel tenga más cantidad de vuelos pero para eso estuvimos hablando con diego, mi par de rio negro, tenemos que darle uan inteligencia a todo el corredor, bariloche esquel como salida y entrada y viceversa. Pero también enriquecer ese corredor tan fantástico que es toda la comarca de los andes. No es solo una tarea de gestión hacia la aerolinea, sino también a la gestión interna para poder apoyra es solicitud de más vuelos.

El balance ha sido muy positivo porque el gobernador ha tenido la visión y el apoyo verdadero hacia la actividad turística a partir de impulsar la ley de turismo que ase aprobó por unanimidad en la legislatura y que fue llevada adelante por mi antecesor, Néstor García, uno que trabajó en esos momentos de entes mixtos uno vio que todos aportamos y trabajamos en conjunto y hoy por hoy tenemos una nueva ley, ámbitos que a mi me paermiten como ministro trabajar en un consejo de turismo qe reune a todas las localidad y en los que puedo trabajar en desarrollo turistico bajando políticas esuchcnado tambipen as demandas y uan agencia de promoción con participación mayoritaria del sector privado que nos permite insitutciionaliar l trabajo publico privado y de uan roqueza absoluta y también la decisión del gobernador ha hecho que se pueda fondear de manera inédita para la provincia, entonce creo que trabajando en desarorllo y mid esafio es dar los lineaminetos de desarroloo porque va a superar mi gestión, correctos en este tipo que tengo y seguir trabajando en el crecimiento y aumentando la tora de la comercialziación turística para la provincia en todos sus destinos.