El futuro de los viajes se enfoca en el bienestar

El descanso es una prioridad cada vez más importante para los turistas y hoteles como Hilton ofrecen experiencias inmersivas para satisfacer esta demanda.

En 2023, la salud, el bienestar y el descanso serán prioridades esenciales para los viajeros. La necesidad de desconectar de la rutina y aliviar el estrés de la vida cotidiana está transformando la forma de viajar. Según el informe The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience de Hilton, un tercio de los viajeros globales reconocen el bienestar como una prioridad, incorporando las salidas de este tipo como parte integral de su rutina.

En paralelo, los hoteles que ofrecen experiencias inmersivas que benefician tanto la salud física como mental de los huéspedes serán altamente demandados. Por ejemplo, el 32% de los viajeros globales dan prioridad a alimentos y bebidas de origen local, lo que les permite disfrutar de experiencias culinarias inmersivas. Por otro lado, el 49% de los viajeros buscan actividades atractivas y con propósito que les permitan conectar con la cultura local y sumergirse en ella.

Los hoteles de Hilton ofrecen varias opciones para aquellos que buscan experiencias de bienestar. Desde el Ride in the Sky en Hilton México City Reforma, que ofrece una vista panorámica de la ciudad mientras se disfruta de una carrera de 5 km guiada por entrenadores de Adidas, hasta la cámara de sal de última generación de Arizona Biltmore, A Waldorf Astoria Resort, que utiliza sal pura del Himalaya para estimular la inmunidad y revitalizar la piel.

En el Hilton Aruba Caribbean Resort and Casino, los huéspedes pueden disfrutar del Ritual Retrógrado, una experiencia única para conectarse con su “chi interno” mediante la meditación consciente y la sanación sonora. Mientras tanto, en el Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort en Hawaii, dos huéspedes pueden tener una sesión de Astrología de Sinastría para explorar su relación utilizando elementos astrológicos.

Por otro lado, el Conrad Tulum Riviera Maya ofrece rituales ancestrales llevados a cabo por el chamán del lugar para obtener fuerza y luz, mientras que en el Waldorf Astoria Cancún, los huéspedes pueden disfrutar del Viaje Kinich Ahau de varios pasos para obtener fuerza y luz. Por último, el recién inaugurado spa del Conrad Los Ángeles cuenta con cabinas de recuperación para aumentar o disminuir la energía, así como la mesa de spa eléctrica Welnamis que proporciona beneficios para la meditación y la relajación profunda.

Además, el F45 Training Hilton Downtown Austin es un estudio exclusivo en el centro de Austin para los amantes del ejercicio que pueden mantener sus objetivos de fitness con entrenamientos en grupo dirigidos por un entrenador. Es la primera sede de F45 en los hoteles y la única en el centro de Austin. Este es solo un ejemplo de cómo los hoteles de Hilton están innovando para satisfacer las necesidades de los viajeros que priorizan la salud y el bienestar durante sus vacaciones.