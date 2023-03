“Los argentinos llegan a Aruba en un 75 % a través de agencias”

Aruba no es una isla como cualquiera del caribe, sino que el 95 % del PBI es el turismo, entonces somos una isla que no solo ofrece las playas más bonitas del mundo, sino que es nuestra economía y dependemos mucho de eso. Del 100 % de turistas que recibimos en Aruba al año, el 85 % es de Norteamérica y el 8,5 % es de Latinoamérica. De ese total, tenemos Colombia con el número 1 con el 40 % del market share; y segundo es Argentina, que representa un 15 %. En números de pasajeros estamos hablando de unos 15 mil argentinos que estamos esperando para 2023.

Antes de la pandemia también manejaban un porcentaje, era un poco menor y esto es porque nosotros hemos cambiado la estrategia. Colombia sigue siendo importante, pero nos parece saludable que haya una diversificación. Los argentinos, los chilenos, los peruanos y los brasileños tienen un porcentaje mucho menos que Colombia, entonces queremos tenerlo nivelado para no depender de ningún mercado en más del 30 %. Para 2023 en adelante estamos trabajando en ser Argentina, Brasil, Chile y Perú más relevantes. Antes de la pandemia estábamos hablando de un 12 % o 13 % y ahora es de 15 %.

Para este incremento hay varios factores. Por un lado, que los argentinos suelen quedarse más noches en Aruba vs. un Colombia, que este último se queda ente 4 y 5 noches; en cambio, el argentino queda entre 8, 9 o 10. Entonces, para una isla que vive del turismo nos interesa alguien que se queda más noches porque paga más hotel, consumo más en la isla, paga más en gastronomía, entonces de nuestro lado estamos haciendo el esfuerzo para llamar más aún al argentino. Del otro lado, hay factores externos que tienen que ver con las aerolíneas. Nosotros promovemos el destino, pero tenemos que tener en cuenta cómo llegan. Estamos trabajando muy de la mano con Avianca, con Copa y con otras aerolíneas para aumentar las sillas para que haya mayor disponibilidad y oferta.

Conectividad actual: una es Avianca con una parada técnica en Bogotá y otra con Copa con una parada técnica en Panamá. Avianca hoy ofrece nueve frecuencias hacia Aruba, y nos anunciaron que la ruta es tan positiva que van a aumentar de 9 a 11 frecuencias. Esto es una información que no lo sabemos aún por qué fue el viernes de la semana pasada. Copa también nos anunció que a mitad de año van a pasar de 7 a 9 frecuencias. Todos somos empresas independientes, pero trabajamos de la mano con una estrategia. Nosotros buscamos generar la demanda a través del interés del argentino para viajar a Aruba, y el momento de la aerolínea para ofrecer la silla.

De acuerdo a los datos que tenemos de una aerolínea, el 75 de los argentinos que llegan a Aruba compran a través de agencias de viajes, en cambio, en Colombia el porcentaje es más bajo. Los pasajeros compran directo a la aerolínea por medio de la web. El argentino aún tiene la costumbre de comprar a través del agente de viajes y eso hace que como oficinas tenemos que estar trabajando junto a agentes, operadores, mayoristas porque son a través de ellos que se logra vender.

En Argentina tenemos un representante que de enero a diciembre trabaja haciendo capacitaciones al trade e incluso eventos al consumidor. Yo, de mi lado, junto al equipo de Latinoamérica, visitamos el mercado dos veces al año para hacer presencia, entrevistas y eventos al trade. Sí, es cierto que durante todo el año tenemos activaciones que hacemos .

Aruba cuenta con 13060 habitaciones, que no es un número grande si se lo compara con Punta Cana o Cancún, que son destinos que también dependen del turismo, pero ellos tienen 85 mil habitaciones, pero eso también es parte de la estrategia de Aruba ya que no es un destino de masas. Lo intentamos posicionar como un premium accesible, un destino al que vos vas a la playa de cinco kilómetros. Incluso, vas a la playa más bonita del caribe que es Eagle Beach. No se va a encontrar 200 o 500 personas, sino menor cantidad, porque eso es lo que la isla ofrece, un poco de exclusividad. Además de esas 13 mil habitaciones, en los próximos años va a crecer, estamos hablando de 1200 habitaciones adicionales en los próximos años, del saint rages, que es la cadena de Marriott, vamos a tener el iberostar grand y el secrte.Pero lo hacemos con prudencia porque no somos un destino para llenarnos de resorts sino que menos es más.

El hotel número 1 de los argentinos es el riu que es un hotel totodo incluido, el segundo rivardale y luego el holiday y por cuarto lugar el able. Nosotros vemos en la data que al latinoamericano le gusta el todo incluido, siento que es algo ha estado en la mente del latinoamericano. nOsogtros í hacemos un poco de nefaiss en un destino de ir siempre a un todo incluido sino que apuntamos a que exploren, salgan a comer en un restaurante fuera del hotel e intentamos incentivar para que eso pase.

Los top atractivos y no es solo porque yo lo digo, ya que el martes fuimos informados que Aruba ganó la primera playa m+as bonita del caribe. Nosotros llevamos por lo menos tres años que ganamos el premio a la tercera y hoy en día auenta,os a la primera y somos la segunda más bonita del mundo y eso nos llena de orgullo y satisfacción porque cómo ganas ese premio no es por pautar o convencer, sino que simplmente las personas que fuerona al playa comentaron en TripAdvisor y que más chévere que le propio turist es el que dice que aruba tiene la más bonita del caribe-

Nosotros hacemos muchos esfuerzos para capacitar sobre Aruba, porque sabemos que vender Aruba no es tan sencillo, porque sabemos que Aruba puede ser más costoso que la competencia, es la realidad y como oficina de turismo no nos avergonzamos de eso, es la realidad, pero al mismo tiempo lo bueno es ser venderlo, porque es un destino seguro con 360 días de sol, fuera del cinturón de huracanes, es un destino que recibe dólares y estos son solo algunos de los atributos que hace que Aruba se diferencie del resto. Eso sin agregar que tenemos las mejores playas, que vivimos del turismo, son coas obvias, pero realmente yo siento que sal tener a Aruba tan cerca de Latinoamérica, te desconectas rápidamente y estas superseguro y tranquilo. Creo que son esos atributos muy importantes para convencer.

Aruba es un destino fácil de llegar, con una escala llegas a la isla feliz, es un festino perfecto para familias, parejas, para viajar con amigos. Independiente de lo que estás buscando, Aruba tiene eso para ofrecer, es un destino de explorar, hay tantas actividades que creo que generalmente

Aruba tiene un de los repitentes más altos del caribe, teneos personas que llevan 50 años yendo años tras año y esos son datos que hacen convencer, son las personas las que pueden decirlo, que mejor aval que eso