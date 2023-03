Universal Orlando Resort sumó una propuesta vegana

Para los fanáticos de The Wizarding World of Harry Potter, la compañía incorporó una clásica bebida, pero ahora en su versión deslactosada.

Universal Orlando Resort tiene a The Wizarding World of Harry Potter como uno de los espacios más predilectos por los viajeros que recorren los parques de la compañía. Esta área incluye dos “tierras”: Universal’s Islands of Adventure y Universal Studios Florida.

Entre los lugares que más nombran los visitantes de este mundo de magia, se encuentran las calles de Diagon Alley, donde los personajes van a hacer sus compras de útiles escolares, principalmente; el banco Gringotts, protagonista en momentos épicos de la zaga; el castillo Hogwarts, por supuesto; y la aldea Hogsmeade. En esta última es que se da uno de los fenómenos más convocantes del parque.

La Butterbeer, más conocida en español como la cerveza de mantequilla, bebida que disfrutan tanto Harry Potter como sus amigos, es la culpable de que niños y grandes realicen filas para comprarla en Hogsmeade.

Justamente, sobre ella es la reciente novedad de Universal Orlando Resort, ya que desde la compañía informaron que ahora también está disponible en su versión vegana.

“Disponible fría y congelada, la nueva oferta sin lactosa presenta el mismo sabor delicioso que la bebida Butterbeer existente y muy popular, con sabores que recuerdan al caramelo y la galleta mantecada, rematada con una versión vegana de la icónica espuma Butterbeer”, explicaron.

DÓNDE COMPRAR LA VERSIÓN VEGANA DE LA BUTTERBEER

De acuerdo a lo que informaron desde la compañía, los visitantes de Universal Orlando pueden comprar Butterbeer vegana y no láctea en el restaurante Three Broomsticks en Hogsmeade y en el restaurante Leaky Cauldron en Diagon Alley.

Por su parte, los visitantes de Universal Studios Hollywood pueden comprar la bebida en el pub Hog’s Head además del restaurante Three Broomsticks. “Los visitantes también pueden saborear otras opciones de menú vegano durante su visita a las áreas espectacularmente temáticas, que incluyen Irish Stew y Shepherd’s Pasty Pie (encontrado en Universal Studios Hollywood y Universal Orlando), y Mushroom Pie Platter (ubicado en Universal Orlando)”, detallaron.