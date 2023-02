Las embarazadas rusas pusieron en foco el turismo médico

Miguel Cané, presidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico, habló con Mensajero acerca de las embarazadas rusas que arriban al país y aclaró que no están entre los tres ejes más importantes del segmento en el país.

En los últimos años, Argentina se posicionó notablemente a nivel internacional en lo que respecta a turismo médico. De hecho, en 2010, nació la Cámara Argentina de Turismo Médico (CATM), una entidad que, con el paso del tiempo y numerosas inversiones, supo desarrollarse continuamente.

Las instituciones afiliadas a este organismo ofrecen a sus pacientes un servicio integral y especializado, con equipamientos de última generación e instrumentación médica actualizada periódicamente, con el objetivo de brindar precisión y exactitud tanto en los diagnósticos como en las cirugías.

El país no sólo fue reconocido en varias oportunidades por la calidad de sus prestaciones médicas, sino también por la calidez de su atención en cada detalle. Por ejemplo, la cámara fue destacada en reiteradas ocasiones por la personalización en la atención, teniendo en cuenta los requerimientos individuales de cada paciente. Este tipo de reconocimientos le permitieron alcanzar un prestigio nacional e internacional, tanto en los profesionales médicos como en las instituciones, además de brindar una seguridad total a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos para la salud.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS EMBARAZADAS RUSAS?

Al parecer, varias mujeres nacidas en Rusia viajan especialmente a Argentina para tener un parto más barato, además de obtener el pasaporte y la nacionalidad argentina en pos de que sus hijos puedan tener más posibilidades y un futuro más alentador. Sin embargo, no todo sería color de rosa, precisamente porque estas mujeres podrían estar asesoradas por organizaciones que están siendo investigadas por delitos de trata de personas, lavado de dinero, sustitución de identidad y falsificación de documentos.

En este contexto, Miguel Cané, presidente de la CATM, habló con Mensajero y dejó en claro que no hay ningún tipo de intervención por parte de la entidad que preside acerca del tema de las embarazadas rusas: “Hay instituciones que están recibiendo este tipo de pacientes, pero no a través nuestro. Todo paciente del extranjero que ingresa al país por un tema de salud está perfectamente comprendido dentro de lo que es el turismo médico. En este tipo de casos, lo que se da es muy particular, porque son chicas que vienen solas a través de algunos movimientos que no son del todo claros. Es decir, no están ingresando a través de los canales oficiales”.

Al desarrollar el tema, el dirigente admitió que hay una gran cantidad de aristas que no están relacionadas por el simple hecho de no tratarlas: “Estas chicas tranquilamente podrían ser atendidas en su país de origen. Está claro que no vienen a Argentina por un tema de costos, por mala infraestructura o tecnología o por lista de espera. La problemática es otra, ya que estas mujeres no han ingresado al país oficialmente a través de todas las redes de comunicación y toda la interfaz que tiene la Cámara Argentina de Turismo Médico”.

“Desafortunadamente, se han contactado de forma directa a través de instituciones que no son socias y algunas que sí lo son y que sabemos que han estado atendiendo a este tipo de pacientes. Cómo las han atendido, de qué manera y qué representan escapa a lo que está haciendo la cámara que presido. De hecho, en el congreso internacional que hemos tenido hace dos meses en Córdoba, no figura el tema de la maternidad entre las diez prácticas más importantes”, aclaró.

LOS TRES EJES MÁS IMPORTANTES DEL TURISMO MÉDICO ARGENTINO

La Cámara Argentina de Turismo Médico tiene como objetivo potenciar los esfuerzos médicos, científicos y tecnológicos de los distintos establecimientos profesionales de Argentina, dando a conocer los atributos diferenciales del país como destino destacado del turismo medicinal. A raíz de esto, Cané explicó que el segmento es muy fuerte en muchísimas actividades y programas de salud que desarrollan las instituciones socias de la cámara: “Hay países latinoamericanos que no tienen la infraestructura ni la tecnología que tiene Argentina. Somos competitivos a nivel precios, podemos diagramar listas de espera que no son tan extensas y además contamos con tecnología e infraestructura de primer nivel”.

En paralelo, el dirigente comentó que los tres esquemas más importantes por los que ingresa un turista médico a la Argentina son de índole curativo, por estética y por bienestar: “Puedo citar intervenciones cardíacas o bariátricas, un problema en los ojos o un inconveniente que deriva en una cirugía estética”, detalló.

“Hay programas proactivos son muy importantes para la salud, como por ejemplo los que se llevan a la práctica en Córdoba, en La Posada del Qenti Medical Wellness. Hay tratamientos para dejar de fumar y también hay alternativas para aquellos pacientes cardíacos o diabéticos”, sumó al respecto.

Posteriormente, Cané comentó que la cámara integra a las instituciones médicas más importantes de todo el país: “Estamos generando divisas y puestos de trabajo. Trabajamos junto al Gobierno nacional, con las provincias y con los municipios. Como si esto fuera poco, hemos mostrado al exterior todas las especialidades que ofrecen las instituciones”.

Respecto al impacto económico, el profesional indicó que la Argentina promedia un ingreso anual de 250 millones de dólares por este tipo de pacientes. “Aproximadamente entran mil viajeros de este segmento por mes. Por lo general suelen venir por problemas de costos, como los norteamericanos y de otros países en los que los precios de la salud son mucho más caros en comparación a las prestaciones que ofrecemos acá”, indicó.

LA POSTURA DE MIGRACIONES

La semana pasada, Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, habló de supuestas “organizaciones mafiosas” que están detrás del aluvión de mujeres rusas que arribaron al país para parir a sus hijos y así conseguir la residencia permanente.

“Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor. Esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter.

“Los argentinos hemos logrado, incorporando tecnología, gestiones y trabajo, tener uno de los pasaportes más seguros del mundo que permite ingresar sin visa a 173 países y obtenerla a 10 años en Estados Unidos. Este es un privilegio que debemos cuidar y una responsabilidad con esos países”, agregó al respecto.

“A partir del análisis permanente que realiza Migraciones de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado”, concluyó Carignano.

Tras una investigación a cargo de la jueza María Servini, quien ya hizo varios allanamientos, se detectaron ciertas irregularidades en la organización Ru Argentina, que a cambio de una suma importante de dinero, ofrece un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje. Esta firma coordina el viaje, la llegada, el parto en las mejores clínicas de CABA, el posparto y la intervención de abogados que, en un plazo de cinco meses, consiguen la nacionalidad y el pasaporte argentino, sin que la mujer y el supuesto padre estén en el país. Ante este panorama, la propia Carignano aclaró que ya aportaron los datos a la Justicia Federal para seguir cuidando el pasaporte argentino.