Costa Fortuna: las vacaciones que se convirtieron en un drama

Por un problema técnico, Costa Cruceros canceló salidas desde Buenos Aires y Montevideo. El malestar de los pasajeros por los inconvenientes y la reprogramación que no fue.

〈 Actualización 17:20〉

Costa Cruceros, en las últimas horas, alteró el normal funcionamiento del sistema operativo de las agencias de viajes y la calma de las vacaciones de los cruceristas por un desperfecto técnico que anunció horas antes de su fecha de llegada al Puerto de Buenos Aires.

Esta semana, la naviera sorprendió con un comunicado para los huéspedes que están a bordo y otro para los que tenían previsto embarcar ayer. “Debido a un problema técnico detectado por el equipo de a bordo relacionado con el sistema eléctrico, el Costa Fortuna navega actualmente hacia Montevideo, donde se espera que llegue a dicho puerto a la tarde de mañana, 14 de febrero, con retraso en relación con su cronograma original. Debido a lo anterior, su embarque previsto en Buenos Aires no podrá realizarse mañana, 14 de febrero de 2023, según el plan original, debiendo cancelar esta salida“, con esta noticia es que los agentes de viajes tuvieron que empezar la semana.

Un punto a tener en cuenta es que el Costa Fortuna es el barco que la naviera tiene en Sudamérica con salidas regulares de Buenos Aires y Montevideo hacia Brasil. Pero, los últimos días, este navío también fue noticia porque Carnival habría anunciado que se iba a desprender de él. Lo mismo ocurrió con el Costa Magica, que según informó el diario FVW, en las últimas horas fue vendido por “un precio ridículo”.

Volviendo al reciente desperfecto técnico en sus motores, lo que explicaron desde la naviera es que impide que el crucero avance a velocidad normal, por lo tanto, el retorno a Buenos Aires de la salida que inició su itinerario el pasado 6 de febrero, así como la partida prevista para ayer, se cancelaron.

La última novedad que tuvieron es que los pasajeros iban a poder embarcar el 16, o sea, mañana, manteniendo un itinerario de 6 días saliendo desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro y Montevideo, para finalmente retornar al puerto porteño para iniciar la otra salida prevista para el 22. Además, les prometieron un 50 % de descuento en la compra del próximo crucero.

EL MALESTAR DE LOS PASAJEROS

Tanto quienes estaban a bordo como los que esperaban por comenzar sus vacaciones se encontraron con la noticia y denunciaron la falta de respuesta de los pasajeros. “Estoy en el crucero costa fortuna que embarcó el día 6/02, el cual tuvo un desperfecto técnico y nos dejaron varados, sin acceso a internet, sin respuestas, perdiendo vuelos, sin información clara, con muy poco personal que habla español, y más”, escribió la usuaria de Twitter @VickyIanke.

Los 100 dólares no solucionan absolutamente nada, no visitamos Montevideo tampoco. Nos van a hacer trasladar en un buquebus a Buenos Aires y avisan que en Buenos Aires debemos ir al aeropuerto a volvernos a nuestros destinos. Total locura @costacruceros @costacrucerosAR — Ianke (@VickyIanke) February 14, 2023

Y así los mensajes fueron replicándose en el transcurso de la tarde, a medida que el temor por lo que iba a pasar con ellos iba avanzando. En las últimas horas, varios pasajeros reportaron algunos movimientos. “Nos trajeron en micro hasta Colonia ( sin avisarnos!!!) Las valijas van solas a Buenos Aires. Se decían muchas cosas de la reparación. La más fiable que escuche es que se queda dos días para solucionar y volverá a Europa. Es el más viejo de la flota, horrible experiencia”, explicó otra pasajera.

Desde Costa Cruceros le dijeron a Mensajero que la salida de mañana no está 100 % confirmada, hasta que no tengan el ok 100 % de la parte técnica. Además, aclararon que todos los huéspedes que tenían previsto finalizar su crucero en Buenos Aires ayer recibirán más asistencia para reprogramar rápidamente la logística de su viaje de regreso a su destino original después de su desembarco el 15 de febrero.

En cambio, para los que pidieron la devolución del dinero, la empresa explicó que el reintegro demorará 15 días hábiles desde el día en que es solicitada. Mientras que la tercera alternativa estará disponible hasta el 13 de marzo y consistirá en un crédito que se podrá utilizar en un plazo de 18 meses desde su creación y da derecho a un crédito a bordo de 100 dólares, hasta un máximo de 200, dólares en el caso de dos adultos por camarote.

@costacruceros te cancela el crucero Costa Fortuna UN día antes!!!!! y ni lo comunican correctamente. Piensan que con un reembolso/reprogramación se arregla? Le arruinaron las vacaciones a un montón de gente. Vergüenza — Martu (@Martu0ettel) February 14, 2023

AGENTES VIAJES ANTE LA SITUACIÓN DE COSTA CRUCEROS

Luego de confirmar que la salida se cancelaba, desde la naviera informaron al sector que iban a ofrecer la opción de reprogramar para otra fecha o bien optar por el reembolso. Luego, Mensajero conversó con representantes del segmento de la Faevyt y explicaron que no tienen un registro de la cantidad de agencias afectadas, pero obviamente saben que van a tener que trabajar con los pasajeros con la reprogramación o devolución.

Con el pasar de las horas, el panorama se volvió más claro. Mariana de la agencia Cruzando Mares, explicó a este medio que obviamente tienen una carga operativa de gestión y, sobre todo, de contención para con los pasajeros. “Igual estamos tranquilos, porque honestamente Costa siempre nos ha respondido de 10 en todas las eventualidades que hemos tenido desde la pandemia, con lo cual, no tengo dudas de que sea lo que sea, lo van a solucionar y esa tranquilidad le intentamos transmitir a los pasajeros”, señaló.