Incendios en Chubut: el Gobierno llevó claridad sobre el turismo

Si bien el Parque Nacional Los Alerces se vio afectado, el operativo contuvo el fuego en un 90 %. Hay excursiones y sólo algunos senderos están inhabilitados.

Desde el sábado pasado, un fuerte incendio no da tregua en Chubut, más precisamente en el Parque Nacional Los Alerces. Según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el fuego avanzó hacia la jurisdicción de la provincia de forma arrasadora y demanda un intenso despliegue en el terreno. Hasta el momento, ya se incendiaron más de 1300 hectáreas de bosque y cinco viviendas, entre otros daños.

Las llamas comenzaron el sábado pasado, a las 22.30 aproximadamente, en la Laguna Larga, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Esquel y a unos 5 kilómetros de Villa Futalaufquen. Incluso, en las primeras horas del domingo, pobladores locales y varios turistas abandonaron el lugar a medida que el incendio avanzaba. Posteriormente, Sergio Ongarato, intendente de Esquel, declaró el miércoles pasado, en sesión extraordinaria, la emergencia ígnea en la ciudad.

Si bien el incendio fue de gran magnitud y afectó al Parque Nacional Los Alerces, el operativo logró contener el fuego en un 90 %. Al parecer, las excursiones siguen estando operativas y solo algunos senderos quedaron inhabilitados, ya que varios guarda parques continúan afectados al operativo.

En este contexto, desde la gobernación chubutense buscan aclarar cuál es la situación para el turismo, con el objetivo de solucionar ágilmente ciertas cuestiones burocráticas y administrativas para que los operativos sean funcionales, rápidos y eficaces.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que “hay datos que indicarían intencionalidad en el incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces”. “Estamos hablando de incendios en parques donde no hay gente. No es un descuido, van directamente a incendiar y el propósito es hacer daño. Son lugares que no son fáciles para acceder, nos lleva 4 o 5 horas“, concluyó.

Las alertas, un tema de suma importancia

Desde Defensa Civil compartieron un comunicado en el que anunciaron una alerta amarilla en el marco del incendio forestal y brindaron una serie de recomendaciones generales a tener en cuenta. La alerta roja significa evacuación inmediata, mientras que la naranja se da en situaciones donde debe haber una preparación para evacuación. En el caso de la alerta amarilla, se dispone en situaciones de estado de alarma y preparación.