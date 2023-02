Estados Unidos analiza dejar de pedir vacunas para ingresar

Desde la Asociación de Viajes de ese país se mostraron conformes ante el proyecto de ley que busca eliminar el pedido de certificado para quienes arriben al destino.

A principios de este año, las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron que en los próximos meses van a mantener las condiciones de ingreso al país relacionadas con el Covid-19. Pero en las últimas horas, la medida pende de un hilo, dado que en las últimas horas se presentó un proyecto de ley para eliminar el requisito de prueba de vacunación contra el COVID-19 para los visitantes internacionales.

En este contexto, la vicepresidenta ejecutiva de política y asuntos públicos de la Asociación de Viajes de EE. UU. (U.S. Travel), Tori Emerson Barnes, aseguró: “Hemos apoyado durante mucho tiempo la eliminación de este requisito y no vemos ninguna razón para esperar hasta que expire la emergencia de salud pública en mayo, particularmente porque los visitantes potenciales planean viajar en primavera y verano”.

There's no reason to wait until the public health emergency expires in May to eliminate the vax requirement for intl travelers. We thank the sponsors of H.R. 185 for their efforts to remove this outdated policy and normalize inbound travel operations. ➡️ https://t.co/IQmjsGf8Lu pic.twitter.com/c1qJ0XZ6JB

— U.S. Travel (@USTravel) February 2, 2023