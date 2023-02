“En Latinoamérica estamos recuperados y es la región que tuvo la mejor performance”

Ignacio Ferrer, Country Manager de Air Canada en Argentina y Uruguay se refirió

Uno de los cambios la pandemia es que, antes, nosotros volábamos la ruta desde acá vía Santiago de Chile, Buenos Aires/Santiago/Toronto, con la pandemia obviamente estuvimos sin operar durante casi dos años, retomamos en diciembre de 2021 y a través de San Pablo. Es un cambio muy grande para nosotros que después de casi 20 años de operar desde Santiago volver a hacerlo como en la época de connair airlines. Volamos con un dreamliner 787-900 de San Pablo a Montreal con 30 asientos en Business Class, 21 en Premium Economy y 247 en Economy. Es decir, 298 en total. Pero, además, San Pablo tiene un vuelo diario que depende de la época del año es un 777, que es un avión con mayor capacdad, volando a Toronto.

Esto nos trajo una ventaja para Argentina, porque desde Brasil tenemos un vuelo a Toronto y otro a Montreal, y salen con muy poca diferencia. Actualmente, es Buenos Aires/SanPablo/Montreal, pero si el boleto es hacia Toronto podés hacer esa ruta y en Canadá ir hacia esa ciudad, si no algo más práctico que es en San Pablo cambiar a Toronto y se ahorran una escala. Entonces ahora vendemos un producto con una sola escala tanto a ambos destinos, cuando en el pasado para llegar a Montreal se necesitaba dos escalas. Estamos volando todos los días, menos los jueves. La idea es mantenernos entre 5 y 6 a lo largo del año, la ocupación en 2022 combinada con brasil superó el 85 %. Nosotros también tenemos derecho a venta en la ruta buenos aires/San Pablo, entonces hay pasajeros que se quedan ahí.

La comparación con la prepandemia es un poco injusta porque tuvimos más cantidad de asientos ahora, volando vía san pablo, pero tuvimos mejor ocupación, con más pasajeros embarcados en 2022 que en 2019. Igual es difícil comparar.

El hecho de que Brasil operara primero nos dio a nosotros la posibilidad de adelantar el reinicio, pero también tuvimos en cuenta que desde ahí teníamos dos rutas en lugar de uno.

Impacto de la prohibición de pasajes en cuotas: afectó en el corto plazo, pero después hubo una especie de acostumbramiento porque ya se llegaron a los mismos niveles, e incluso se superaron los del año anterior. Fue una complicación momentánea, hubo una especie de freno. Además, el tipo de pasajeros que tenemos no es que sean flexible o cambiante de acuerdo a ciertas condiciones, de todos modos fueron cambios abruptos. Lo hemos visto en otras épocas también, que se frena un poco

El segmento de nuestros pasajeros es un mix. Cuando es verano en el hemisferio sur el corporativo baja un muchísimo, pero a partir de marzo ya se reactiva con minería, entonces un gran porcentaje está vinculado a ese sector. Justamente hay un evento que se hace todos los años que se llama Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que es el encuentro más importante para el rubro que se hace siempre en marzo y siempre en Toronto, entonces ahí crece el corporativo. Pero básicamente es más vacacional y tráfico de familia, el corporativo es alrededor del 30 %. Los otros dos se mantienen equilibrados, ya que en 2001 Quebec abrió mucho las puertas y facilidades para emigrar, que incluso viajan hasta dos veces por año y es un tráfico muy repetitivo.

Hicimos un viaje de familiarización a Calgary, que es provincia de Alberta, que queda en el centro oeste de Canadá, pero que fue algo del destino. Años atrás se hizo con Toronto y con Montreal, pero antes de la pandemia.

Además, por el tipo de cambio hoy están viniendo más argentinos que los que van. Es una realidad que somos un destino más receptivo que emisivo y al canadiense le gusta mucho Argentina, y es un turista muy experto y específico en lo que va a buscar. Sorprendería a más de uno de lo que se sabe en Canadá de nuestro país y no solo pasa por tipo de cambio que quizás ya tiene

En México tenemos vuelo a Toronto, 2 diarios Montreal, 1 por día y Vancouver y con los MAX 737-80

Colombia volamos cuatro veces por semana, Toronto, tres veces por semana, Montreal y con un Airbus 330.

Chile, cuatro vuelos por semana santiago Toronto. Antes de la pandemia había 5.

Nosotros a lo largo del año nos vamos moviendo con en el rango de una más o menos de frecuencias.

Estamos recuperados y Latinoamérica, en proporción, fue la que mejor performance tuvo, entendiendo que es un territorio más chico que otros.

Canal de agencias: es superimportante. No quiero caer en frases comunes, pero es el partner habitual de una compañía en la que se tiene una preponderancia relevante. Realmente el agente de viajes es un canal importante. Air Canada es una compañía muy grande a nivel mundial, pero en Argentina no somos tan grandes, entonces confiamos muchos en el canal de ventas indirecto. Durante la pandemia aprendimos a convivir con los medios virtuales, zoom, teams. Nosotros slíamos hacer muchas capacitaciones presenciales, íbamos a las agencias y obviamente eso se tuvo que modificar para un sistema 100 % online, el wtsp se transformó en una herramienta significativa. Sabemos que las agencias trabajan de amnera hpibrida entonces estamos tratando de organizarnos, para hacer una presencia física, quizas no tanto como antes.

Con respecto al mundial 2026 aún no hay acción específica pero en casa matriz se habla del tema, Canadá va a tener dos sedes, tronto y vancouver, de las 16. 11 tiene estads unidos

A medida que va pasando el tiempo creo que se le puede aún más visibilidad a la marca.

Air Canada miembro de Star Alliance y fundador de la alianza, que cumplió 25 años y la aerolínea 85 años.

Para viajar a Canadá se necesita visa, entonces recomendamos que el que tiene planificado un viaje a canada está tardando más tiempo de lo que era prepandemia. Canada recibió muchos refugiados, entonces tienen prioridad, eso demoró las visas de turismo y de tránsito. Se hace online, pero es un organismo tercerizado que se hacen los datos biométricos.