Las solicitudes de los agentes de viajes a la IATA

La lista de la agenda de temas que se desarrollaron en el encuentro entre representantes de la Faevyt y la asociación incluye alrededor de 12 puntos.

Desde hace un tiempo, las agencias de viajes vienen buscando avanzar en varias cuestiones que ayuden a que las operaciones diarias sean menos complejas y faciliten el trabajo cotidiano. En esta línea, en el marco de la participación de Argentina en Fitur, representantes de la Faevyt se reunieron con ejecutivos d de la IATA con el objetivo de dar curso a un listado de solicitudes.

Mensajero tuvo acceso a esa serie de solicitudes. Una de ellas es que el NDC no permite el “acceso neutral, transparente, simultáneo y comparable con la apertura de todo el inventario”. En este sentido, puntualizaron en que la oferta parcializada que provoca NDC colisiona contra la normativa vigente en términos de la Ley de Defensa a la Competencia, afectando a los Consumidores, quienes, a su vez, se encuentran protegidos por este tipo prácticas por la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, hicieron reclamos respecto del Banco Santander, ya que dado el cierre de sucursales se complica la operativa, y también pidieron para que al menos permitan pagos en una ventanilla de las sucursales que aún permanecen abiertas (para no trabar a toda la sucursal) y que la resolución tenga una buena distribución geográfica. Sobre la entidad bancaria también pidieron que no haya límite para abonar en dólares y reclamaron que les cobran una comisión del 0,15 %. Sobre este punto, desde la IATA indicaron que no es un costo que cobren ellos y acordaron que se van a ocupar de solucionarlo con Santander.

A la IATA puntualmente le pidieron por la velocidad en el aviso de la acreditación de los adelantos de las agencias, la aceptación de eCheqs para pagos a IATA y la imposibilidad de bajar a Excel los pagos de un día o varios para poder hacer los arqueos correspondientes. “Esto permitiría controlar la evolución de los pagos y resultaría conveniente a la IATA porque ante cualquier irregularidad que se vislumbre les da la posibilidad al consolidador de acomodar un saldo a último momento con fondos propios, lo cual redunda en más tranquilidad para la asociación”, explicaron desde Faevyt.

Por último, entre otros temas, manifestaron quela IATA iba a tomar las medidas preventivas del caso en cuanto tuviese datos/información sobre alguna aerolínea en situación crítica/ endeble y garantizar así alguna forma de devolución o reintegro, y es algo que hoy les está pasando con Alitalia y British que no cumplen con la normativa de reintegro Res. 1532/98 del Ministerio de Economía de la Nación.