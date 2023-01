“Que Bariloche es caro, es un mito”

Gastón Burlon, secretario de Turismo del destino, se refirió a la oferta de la ciudad y a la inversión en el Cerro Catedral que marcará un hito en Latinoamérica.

Cancillería argentina, a través de la embajada del país en España, organizó en Madrid la presentación de Bariloche como candidata para ser la sede de la Exposición Especializada 2027, con el tema elegido de Naturaleza + Tecnología, referido a las energías limpias y el ser humano como motor transformador.

E ncabezaron el encuentro el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el miembro del Comité Ejecutivo por parte de la Cancillería argentina para la Exposición Especializada 2027, Miguel Cuberos; y el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso.

En este contexto, Mensajero dialogó con Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche, sobre la participación en Fitur 2023 y la actualidad del destino. “Todos los años venimos buscando reforzar el lazo con los operadores. Estamos convencidos de que los mercados de larga distancia se manejan por la cadena comercial, que para nosotros es fundamental. Tuvimos muchas reuniones con operadores para tener acciones cooperadas y presentaciones con nuestra fuerza de venta”, señaló.

En este sentido, planteó que la ciudad está recibiendo muchos visitantes, entonces pueden surgir complicaciones como la crisis habitacional actual, porque al recibir tantos turistas cuesta conseguir casa permanente. Además, explicó que el tránsito está sobrecargado. “Son problemas de una ciudad que está teniendo mucho éxito turísticamente y que logró romper la estacionalidad, que casi no tiene baja temporada, pero hay que ver de qué manera se soluciona y no desde el ámbito turístico, mi función es cada vez llevar más turistas a Bariloche y no voy a dejar de hacerlo. Obviamente, estamos en una crisis de éxito”, analizó.

Al referirse a las tarifas que se manejan en el destino, comentó si están tan llenos por algo debe ser. “No somos una ciudad cara, lo de que Bariloche es caro es un mito. Si uno quiere que Bariloche sea caro, lo es, porque tenemos una gran oferta para el público ABC1, tanto en hotelería, gastronomía, y actividades. Ahora, si quieren que sea económico, también, porque dentro de las 31 mil camas que tenemos hay camping, hostel y todas las categorías de alojamiento. Lo mismo la gastronomía, que tenemos restaurantes con un menú turístico del día, actividades económicas o sin costo“, detalló.

En este sentido, dijo que no está para nada de acuerdo en querer posicionarla como que es cara, al contrario, indicó, los enorgullece tener estos productos de alta gama para poder ofrecer a un segmento específico.

Por eso, ponderó que tanto el sector privado como el público hacen un gran trabajo en Bariloche para que cada vez que un turista vaya nuevamente lo encuentre cambiado, tanto en hotelería, “que se invierte muchísimo, como en transporte”. “Toda la cadena invierte mucho, y el sector público acompaña en la medida de las posibilidades. Estamos en continuas obras, embelleciendo todas las áreas públicas, como la Costanera y las dos entradas. Creo que estamos haciendo un gran trabajo y se nota. Eso es lo importante, que el turista cuando vaya a Bariloche lo vea cambiado”, analizó.

Por último, adelantó que en el Cerro Catedral se está haciendo una gran inversión: “Creo que nos va a posicionar más de lo que ya estamos como centro de esquí. Me animaría a decir que es la primera vez que en Latinoamérica se va a hacer una apuesta tan grande. El que ya lo conocía lo va a encontrar totalmente cambiado. La capacidad de transporte va a ser mucho mayor y la gente va a disfrutar mucho más del cerro”.