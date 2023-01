“El 60 % de las agencias que pertenecen a Faevyt ya presentaron el seguro de caución”

A IATA le planteamos la preocupación por el no término de las devoluciones de ITA, Iberia y British. Nos dijeron que nos van a dar una mano, están cambiando la conducción de ITA en Argentina y nos dijeron que iban a ayudar a meter más presión porque nos dijeron que no está todo terminado y que en septiembre hubo unas deovlucines pero no se terminaron y se volvieron a cortar. Con GOL muy poco porque tuvimos por zoom una reunión, avanzamos en algunas cosas y el lunes tenemos una reunión presencial.

Con IATA hablamos la cuestión con el Santander, la cantidad de sucursales que cerró y los problemas que nos trae, las comisiones que cobra por billetes de baja denominación o cuando hay que pagar remesa en dólares, que cobran un 0,15 % en pesos, nos dijeron que eso no es un cargo de IATA y que van a intentar clarificarlo.

También planteamos que nos dejen abrir con BVVA. Nos dijeron que se puede empezar un camino de conversaciones para una segunda opción de banco. Lo que vamos a intentar solucionar es que los pagos de las remesas también se puedan hacer por transferencia y no por ventanilla.

Un congreso más dinámico con un formato con cambios. ya en ls útimso años habíamos cambiando alfuas cosas del congreso. Menos debate y más capacitación, mas presetnaciones dle trabajo de faevyt duramnte el año que a vecess no llegaso con la comunicación. Quiero un congreso más participativo, así como lo dije desd eel primer día, Mi gestión en faevyt tiene que ser de puertas abiertas totales y cerca de la gente de viajes, lo mismo quiero para el congreso. También he invitado a los presidentes de las asoacuones que conforman cat, lo cual ha sido bien recibido. Vamos a tener reunión de Folatur, sehizo alguna vez en fit, pero en el congreso nunca, pero me interesa más que vengan al congreso para que vean cuál es la dinámica del agente de viajes argentino.

Con un total apoyo de la ciudad, Ezequiel que se puso al hombro la organización del congreso y en febrero empezamos con la comunicación fuerte.

En la presudencia de Gustavo se insisti´ó mucho en la lucha contra la ilegalidad y con la puesta en marcha del laboratorio, lo que conseguimos es ponerle un n¿umero a la ilegalidad y demostrarle al ministerio cuál era el problema. Matías Lammens lo entendió en seguida, puso a disposición su equipo, lo trabajamos y traté de llegar a Meta, Instagram y Facebook, y salió el acuerdo con el ministerio porque ellos no pueden hacer un acuerdo con privados sino con el estado. Ahora estamos en la etapa de hacer un pequeño manual sobre cuál es el procedimiento para las denuncias. El laboratorio va a ser el receptor de las denuncias y del armado de las carpetas o expedientes porque tiene un montón de requisitos porque tiene que avalar que ese perfil no cumple con las leyes pautadas para publicidad turística. A partir de ahí se denuncia a META y en 48 horas va a estar dado de baja. Estamos en la puesta marcha de los procesos que siempre son más lentos al principio y después se aceitan y van para adelante. Hemos llegado a algo que veníamos buscando hace muchos años y ya lo tenemos. El 8 de febrero tenemos la mesa con el ministerio y ahí ya tenemos para avanzar.

A partir del anuncio se están recibiendo muchas denuncias.

Hemos trabajado a lo largo del año en esta mesa y creo que vamos a tener el rsultado que estamos buscando. A los socios de Faevyt le mandamos el instructivo de la renovación del seguro de caución la primera semana de enero y ya creo que a hoy más del 60 % de las agencias socias de faevyt lo habían presentado, No queriamso que nos pase de llegar al 28 de febrero con esa problemática, porque nos permite corregir errores con tiempo, porque es lo que pasa cuando se trabaj con previsión. Es mi forma de trabajo, hacia eso vamso. Seguramente algunas agencias puedan tner problemas, pero el equipo de Faevyt ha incorporado a una persona justamente para la renovación de los seguros de caución. y la idea es que para 2024 todo sea bastante automatizado, pero eso tiene que ver con una reconversión interna de modernización de la institución, con atención al agente de viajes 7×24. Algunas consultas de laboratorio van al ideal de lo que quiero llegar es a tener un bot de respuestas automáticas para evacuar la consulta automática, la urgente. Pero también necesitamos que el agente de viajes del resto del país vea una Faevyt cercana, si yo temrino mi presidencia con esa sensación del mercado tarea cumplida.

Yo ya venía con la vicepresidencia I con un lugar de traccionamiento del día a día bastante grande, si estoya comodando a los tiempos protocolares, que entiendo que es lo que tenego que hacer porque a mi me gista gestionar. Hya un montón de cosas que siento que hace Faevyt y que hay que trminar de visualizarlas, así que hay que seguir trabajando. Faevyt hace muchas cosas, algunas se comunican y llegan y otras no, entonces mi trabajo es que todo termine de llegar.

Mi señora me mandó la foto d la inauguracion del stand del año pasado y eramos 5 personas cortando una cinta y este año le dije “si me eonctras en al foto te doy un premio”. este ali por suerte somos un monton. El movimiento de operadores internacionales fue enorme y creo que esa es la expectativa que hay por Argentina, no solo es mostrarla y despues viene el trabajo de agentes de viajes y operadores.

También me reuní con mis pares hoteleros para ver si podemos hacer un modelo que a todos nos convenga porque si bien el interés común es uno, tener más pasajeros y que las empresas sean más rentables, pero en algun puntos los intereses son opueestos porque algunos quieren vender más barato po un canal o más caro por el otro. Creo que vamos allegar a buen puerto, pero como todo cambio es traumático, proque hay un período de crisis que hay que analizar. Tenemos un escelente diálogo y eso es lo que hay que destacar.