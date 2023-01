“El primer desafío es reeducar al mercado argentino”

Michel Diana, socio gerente de Foster Viajes; y Alberto Muñoz, vicepresidente regional de Royal Caribbean, hablaron con Mensajero sobre su nuevo acuerdo comercial.

Ayer por la tarde, en pleno Microcentro porteño, Foster Viajes abrió la nueva oficina dedicada a Royal Caribbean, iniciativa que se dio como producto de una nueva alianza comercial entre ambas compañías. En ese marco, y antes del corte de cinta que dio por inaugurado el espacio que está ubicado en Av. Santa Fe 816, Michel Diana, socio gerente de la agencia de viajes; y Alberto Muñoz, vicepresidente para Latinoamérica de la naviera, dialogaron con Mensajero sobre la importancia de este acuerdo.

“Es una oportunidad para servir mejor al mercado argentino en una locación premium. Además, en Foster tienen un conocimiento muy amplio de lo que es el producto de cruceros y especialmente el de Royal Caribbean. Así que estamos muy emocionados y encantados con esta alianza y esta apertura”, expresó Muñoz. A su vez, Diana manifestó la emoción y el entusiasmo de ser parte de la compañía: “El primer desafío es reeducar al mercado en cuanto a cruceros y las diferencias entre los mismos. Creo que todas las navieras tienen su competencia y Royal Caribbean no, porque siempre fue diferente y se destacó. El desafío va a ser estar a la altura de semejante monstruo”.

A su vez, el directivo de Royal Caribbean destacó la importancia del mercado argentino para la naviera y su constancia a pesar del contexto económico: “Algo que debo resaltar es que en general en el mundo ahora es más caro para viajar y Miami no es la excepción. Sin embargo, cuando hacemos un análisis y comparamos siete días de hospedaje con todos los servicios, llegamos a la conclusión de que el crucero es la forma más inteligente de viajar en función de lo que uno paga y lo que recibe a cambio. Eso es parte de lo que dentro de esta nueva alianza con Foster vamos a recordarles a los argentinos”.

Asimismo, Muñoz señaló que una de las novedades de Royal Caribbean para este año es la salida del barco Rhapsody of the Seas, que va a comenzar a navegar en diciembre de este año,desembarcando en Panamá y Cartagena de Indias, lo que representará el regreso de la naviera a Latinoamérica tras nueve años: “Vamos a estar haciendo el recorrido ABC, que es Aruba, Bonaire y Curacao, un destino que les gusta mucho a los argentinos”. Además, en el mismo itinerario, destacó, se va a cruzar el Canal de Panamá: “Hay muchos pasajeros que lo tienen en su pocket list, porque nunca lo han hecho”.

Con respecto a este itinerario, Michel Diana indicó que no va a requerir de visa, lo cual es un punto a destacar pensando en el público argentino: “Es un producto estrella en el país, que se buscó siempre y ahora va a formar parte de la nueva aventura en Latinoamérica. Va a ser una gran apuesta”.

REPASO DE ACCIONES

Santiago López Escrivá, gerente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Royal Caribbean; y Sebastián Desfresnes, gerente comercial de Royal Caribbean para Latinoamérica, encabezaron la presentación de las novedades de la naviera para el futuro cercano. En esa línea destacaron al Caribe como principal destino partiendo desde Puerto Cañaveral (en Orlando), Fort Lauderdale y Miami. Se trata de itinerarios de siete noches a bordo de cinco embarcaciones: Wonder of the Seas, Symphony of the Seas, Oasis of the Seas, Allure of the Seas y Harmony of the Seas.

Asimismo, Desfresnes hizo hincapié en los recorridos cortos por el Caribe, itinerarios de 3 o 4 noches a bordo de Freedom e Independence desde Miami y Fort Lauderdale. “El producto complementa muy bien un viaje a Miami. Sabemos que a los argentinos les gustan mucho los viajes de shopping al destino, e incluso es un producto ideal para un primer crucerista. Van a poder aprovechar todo lo que ofrece el barco y también disfrutar de la isla privada Perfect Day at CocoCay”, sostuvo.

Con respecto a la isla, López Escrivá recordó que tuvo una reinversión en 2019 de 250 millones de dólares, a través de la cual se añadió un muelle para bajar caminando de la embarcación y un nuevo parque acuático. “Se mejoró mucho la experiencia en el destino”, añadió. Por su parte, Desfresnes indicó que “la isla privada es una extensión del barco” y destacó las variadas opciones de gastronomía, así como también las playas y las amenidades: “El Coco Beach Club es como estar en la Polinesia, porque son 30 cabañas, 20 sobre el agua y 10 en la playa. Una experiencia exclusiva para aquellos que quieren lujo”.

Finalmente, los ejecutivos adelantaron detalles del Icon of the Seas, el nuevo barco que zarpará en enero de 2024. En ese sentido, Desfresnes explicó: “Para la compañía es el resumen de una escapada a la playa, una excursión en el centro de la ciudad y un día en un parque temático. Hay ocho vecindarios y cada uno es un destino en sí en el que va a haber gastronomía, entretenimiento, piscina y música en vivo”. Además, va a contar con el llamado AquaDome, en el que se van a realizar espectáculos; además de siete piscinas, entre las que habrá una a 20 metros de altura. “Ya está totalmente completo desde el primer día de venta”, agregó López Escrivá.