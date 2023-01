Reuniones e incentivos a bordo con Norwegian

Experiences at Sea es la renovada propuesta de la naviera, que incluye cruceros de Miami al Caribe destinados al segmento corporativo.

Norwegian Cruise Line presentó la renovada Experiences at Sea, la división que estará enfocada en la organización de eventos charter en las embarcaciones de sus tres marcas: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. La propuesta se especializará en el segmento corporativo y clientes de incentivos a través de la alianza con una amplia cartera de artistas y socios.

Cabe mencionar que la división Experiences at Sea es el resultado de la unión entre Sixthman Festivals at Seas y el departamento de Marketing. De esta manera, la marca aprovechará los 21 años de experiencia de la subsidiaria en la producción de más de 160 chárteres “centrados en la creación de experiencias inmersivas”, explicaron desde la naviera. Además, añadieron que la intención es reunir a los clientes para que disfruten de experiencias de crucero altamente personalizadas y de alto nivel, haciendo hincapié en la comunidad, la conexión y los viajes que crean recuerdos para toda la vida.

Anthony Diaz, CEO of Sixthman and SVP of Charters, Meetings & incentives, señaló: “A medida que damos comienzo a 2023, estamos encantados de colaborar con nuestra amplia lista de artistas y socios clientes de NCL con un récord de 13 cruceros inmersivos de festivales en el mar consecutivos a bordo del Norwegian Pearl, reuniendo a huéspedes de una gran variedad de comunidades afines para disfrutar de unas vacaciones únicas junto a sus artistas favoritos, atletas, actores, comediantes y otros dentro de su estilo de vida”.

“Impulsados por todo lo que ofrece la unidad “Experiences at Sea”, nos comprometemos a ir más allá para destrozar las expectativas de lo que pueden ser unas vacaciones. Ha sido muy gratificante formar parte de sentar las bases para que los huéspedes puedan escaparse para reunirse”, añadió el ejecutivo.

Así, el Norwegian Pearl será el anfitrión de 13 eventos hasta el 27 de marzo, lo que representa una cifra récord de cruceros temáticos consecutivos. Los viajes zarparán desde Miami con escalas en diversas islas del Caribe, incluyendo los destinos privados de la compañía: Great Stirrup Cay en las Bahamas y Harvest Caye en Belice.

De esta manera, desde Vanguard, la empresa de marketing que representa a Norwegian Cruise Line en Argentina, señalaron que están recibiendo consultas de agencias de viajes y luego realizan la derivación al área correspondiente.