“Tenemos que tener una Argentina sustentable”

Patricia Durán Vaca y Roberto Amengual hablaron con Mensajero sobre el convenio que firmaron AOCA y AHT para más responsabilidad con el medioambiente en el MICE.

En el marco de Fitur 2023, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA) firmaron un convenio para extender Hoteles Más Verdes al MICE.

Al respecto, Roberto Amengual, presidente de la AHT, explicó a Mensajero que el programa ya tiene 10 años de ejecución y 12 desde que empezaron a idearlo y conceptualizarlo para llevarlo a la práctica. “Es un programa que se ha consolidado en materia de sustentabilidad en Argentina. Una marca que se ha posicionado no solo en la mente de los establecimientos hoteleros del país sino también en la mente de los consumidores y es por ello que en los buscadores como Google, Booking o Despegar en sus filtros de sustentabilidad aceptan la certificación Hoteles Más verdes como la única válida de la región“, describió.

A su vez, comentó que en diciembre anunciaron el convenio con Uruguay para llevarlo a ese país y ante la necesidad latente de expandirlo, es que surge esta acción en conjunto con AOCA, en pos del avance del Proyecto de Eventos Sostenibles.

A lo cual, la presidente de la asociación, Patricia Durán Vaca, ponderó: “Primero queremos agradecer a la AHT por compartirnos toda la experiencia que fueron sumando desde sus inicios. Nosotros estamos felices de poder ser parte de este cambio. Yo participé con mis hoteles desde el comienzo, con el objetivo de dejarle a mi comunidad lo mejor y que también se sientan parte”.

Por otro lado, comentó que desde OACA se enamoraron del programa porque es “maravilloso”. “Quisimos hacer lo mismo con los eventos que sean sustentables porque tenemos que tener una Argentina sustentable. La idea es que no solo sea una institución, sino que se replique en las diferentes asociaciones y nosotros fuimos los primeros en sumarnos dada la cercanía que los hoteles tienen con su centro de eventos, y en los cuales interviene AOCA. Están los prestadores y esperamos que continúe en el resto de la cadena de valor. No había manera de que no estemos en este camino, que es el camino del turismo a nivel mundial sustentable. Cualquier país que quiera un cambio profundo es a través de la sustentabilidad”, ponderó Durán Vaca.

Sobre la situación de la sustentabilidad en el país, Amengual dijo que en dicha materia con Hoteles más verdes se llegó muy temprano, de hecho costó mucho tiempo que a nivel cultural y el resto del país la tendencia llegue.

“Es una certificación que tiene un impacto real en materia de resultados, tanto a nivel cultural para los establecimientos y sus colaboradores, como en lo referido al cuidado de recursos, y al tratamiento de los residuos, y de la sociedad en general con su programa de capacitación. La realidad es que creo que en ese sentido estamos muy consolidados y que desde un inicio abarcó los pilares que hoy en día muchas certificaciones están empezando a incorporar para hacerlas más completas y globales. En ese sentido, pienso que el origen de Hoteles más verdes estuvo muy bien concebido. Los principios siguen vigentes 12 años después a diferencia de otras certificaciones que van cambiando”, detalló.

SOBRE EL CONVENIO ENTRE AHT Y AOCA

A pesar de que esta firma se dio en el marco de Fitur, Durán Vaca comentó que previamente ya habían empezado a trabajar con reuniones en forma, bilateral. “Ahora nos encontramos con Global Consulting, que es el primero que está a nivel mundial. La inicitiva tiene más fuerza porque, si bien el desarrollador es extranjero, el programa es argentino. Eso le da un plus muy importante”, consideró.

Asimismo, explicó que para 2023 se pusieron como meta empezar a cerrar las aristas que tienen, para presentarlo lo antes posible porque toda la cadena productiva está esperándolo. “Algunos organizadores de evento están tomando como ejemplo esto y están mitigando la huella de carbono”, remarcó. De esta manera, señaló que cuando se presentan a un evento o incentivo tiene mayor fuerza que la huella de carbono puede ser mitigada, aunque no sea cero, es un punto fundamental cuando quieren presentarse a nivel internacional o nacional. Todos los eventos tienen que tener el rasgo de cuidado con el medio ambiente o con las sociedades, para ganarlo”, indicó.

Por último, la dirigente dijo que lo importante es que se empiece y se continúe, es decir, que los siguientes presidentes lo sigan porque es algo que piden los socios y por eso es muy importante el programa porque los acomoda y los pone dentro de un parámetro de procesos. “Hay que ejecutarlo y después viene la acción que es ganar, ganar, no es un sello, sino que es una acción”, apuntó.

Para cerrar, Amengual remarcó: “Creo que es muy relevante porque es un programa que nace de la asociación de la hotelería y que tiene una continuidad en el tiempo. Se observa mucho de certificaciones que surgen y desaparecen, pienso que nosotros hemos demostrado que es un proceso que vamos a continuar para siempre“.