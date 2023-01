“El mercado tiene interés en volver a viajar en cruceros”

En una charla que organizó Aviareps, Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean en Latinoamérica, reveló que están batiendo récords históricos de ventas.

La semana pasada, Royal Caribbean International, con el apoyo de Aviareps Argentina, brindó una charla en el Hotel Hilton Buenos Aires para anunciar sus últimas novedades. En este marco, Alberto Muñoz, vicepresidente de la naviera para Latinoamérica, fue el anfitrión y dialogó con los medios de prensa del sector, entre los cuales estuvo presente Mensajero.

E l ejecutivo inició la charla comentando en qué consiste la habitual gira que lleva adelante Royal Caribbean por Latinoamérica a comienzos de cada año: “En total cubrimos 19 países. Por lo tanto, siempre comenzamos con Sudamérica. En esta última gira hicimos algunos eventos en Chile, luego en Montevideo y luego fue el turno de arribar a Buenos Aires. En los próximos días tendremos reuniones y activaciones con nuestros travel partners de Argentina y después iremos para México y Colombia”.

Por otra parte, Muñoz, quien lleva cinco años en la compañía, se refirió al hito de haber tenido un registro sin precedentes en lo que respecta a la comercialización: “A nivel global, a través de nuestra marca, prácticamente desde mayo de 2022, rompimos nuestro récord histórico de ventas en un solo día. Luego tuvimos un Black Friday muy fuerte, que también quedará para el recuerdo en estos 53 años de historia que tiene Royal Caribbean”.

Posteriormente, el vicepresidente de la naviera para Latinoamérica dio detalles acerca del Icon of the Seas, que comenzará a navegar en enero de 2024: “Pusimos a la venta los tickets y en apenas cuatro horas ya habíamos vendido toda la primera salida. Eso nunca nos había pasado. El mercado tiene interés en volver a viajar en cruceros“.

Otra de las novedades que tendrá este barco será el parque acuático más grande en el mar, con distintas opciones para relajarse. Según las precisiones de Muñoz, la vista al mar será espectacular. Además, habrá siete piscinas (una para cada día de la semana), sin omitir más de 40 variantes de restaurantes, bares y vida nocturna con nuevas y recurrentes vías de entretenimiento.

Respecto al itinerario de este barco, vale aclarar que, durante todo el año, realizará vacaciones de 7 noches en el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Incluso, cada crucero tendrá la posibilidad de visitar la isla privada Perfect Day at CocoCay. En este sentido, Muñoz comentó que este recorrido, por lo general, es el que más demanda el mercado latinoamericano. “Este crucero revolucionará la forma de navegar, es la culminación de los 53 años de experiencia de Royal Caribbean”.

En relación a la importancia de Argentina, el ejecutivo admitió que cada uno de los mercados latinoamericanos se ha ido reactivando de una forma diferente: “Los niveles y los momentos fueron distintas. De todos modos, hay una interesante recuperación del mercado argentino. Ellos viajan permanentemente a Miami, es uno de sus destinos favoritos, y los vuelos, por ejemplo, suelen están repletos. Por eso siempre remarcamos que no hay que desperdiciar la chance de viajar en un crucero”.

Otro tema que surgió durante la charla fue la llegada del Rhapsody of the Seas a Latinoamérica. A partir de diciembre de 2023 y después de nueve años, tendrá tres itinerarios nuevos que marcarán el regreso en destinos como Colón y Ciudad de Panamá, en Panamá; y Cartagena en Colombia.

Una de las novedades que el propio Muñoz destacó es que no será necesario requerir una visa norteamericana. Además, el paquete de bebidas de lujo estará incluido en el precio durante todo el itinerario. “Este tipo de promociones son muy efectivas para el mercado latinoamericano”, afirmó el ejecutivo.

A su vez, el crucero Wonder of the Seas también estuvo presente durante la entrevista. “Este barco navegará desde su nuevo puerto base, Puerto Cañaveral, en Florida, después de haber estado un verano en Europa donde pasó por el Mar Mediterráneo. Con rutas de 7 noches, pasará por el Caribe Occidental y Oriental, incluyendo Perfect Day en CocoCay en las Bahamas, St. Thomas, St. Maarten, México y Honduras”, comentó el vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica.

Respecto a la oferta para las familias, en lo que refiere a entretenimiento, comidas, alojamiento y actividades, Royal Caribbean ofrece experiencias para que la gente de todas las edades las descubra, explore y comparta. Por ejemplo:

Caribbean Pool Deck , uno de los lugares ideales para tomar el sol de distintas formas o para disfrutar de la sombra.

, uno de los lugares ideales para tomar el sol de distintas formas o para disfrutar de la sombra. The Lime & Coconut , junto con cabañas, una piscina y música en vivo en la cubierta superior.

, junto con cabañas, una piscina y música en vivo en la cubierta superior. The Perfect Storm, que tiene toboganes acuáticos de alta velocidad y un parque acuático interactivo para niños ubicados uno al lado del otro para crear grandes recuerdos familiares.

En torno a las múltiples opciones de cruceros que tiene Royal Caribbean, el ejecutivo también aclaró que están trabajando para tener una mayor variedad de cara al futuro: “Habrá temáticas para solteros y amigos, tanto para hombres como para mujeres. También nos están pidiendo incluir uno dedicado al segmento LGBT. Ya estamos organizando todo al respecto, los clientes ya están averiguando sobre este tema. De hecho, tenemos en mente hacer lo propio con el turismo deportivo, con runners y demás”.

Sobre el cierre de la entrevista, Muñoz le dedicó unas palabras a los agentes de viajes de Argentina: “Durante la pandemia, fue muy complicado todo lo que tuvieron que atravesar. Realmente son quienes se llevan el premio por haber salido adelante de esta situación. Tenían todas en contra, sin embargo, supieron cómo reponerse. Hay que sacarse el sombrero, podrían haberse dedicado a otro rubro y no lo hicieron”.

“Los argentinos han pasado por crisis muy complicadas, pero siempre encuentran la manera de resolverlas y de trabajar para salir adelante de cada una de ellas. Con tantos temas en contra, con cada vez más impuestos, con las complicaciones en las financiaciones, siempre encuentran una solución”, finalizó al respecto.