Argentina en Fitur 2023: confianza renovada y grandes expectativas

Un acuerdo con una aerolínea española para que opere la ruta MAD/EZE y una cifra casi récord en cantidad de privados son algunos de los puntos destacados del día.



Así como hace algunos años lo primero que se veía al llegar al stand era el Obelisco, este año, el brillo del dorado de la Copa del Mundo atrae a cientos de visitantes en Fitur 2023. Es que Argentina y su campeonato mundial se volvió un gran atractivo que se suma a las bellezas naturales y urbanas del país, las mismas que la delegación argentina buscará mostrar durante los cinco días que dure este encuentro que, como es costumbre, se lleva adelante en Ifema Madrid.

El corte de cinta, que oficializó la apertura del stand, se realizó pasadas las 14 h de España (10 h de Argentina) y fue encabezada por el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; la secretaria de Promoción nacional, Yanina Martínez; el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa; y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani. Además, la delegación está conformada por dirigentes de la Faevyt, AHT, AOCA, Fehgra y Fedecatur.

“El stand quedó chico”, fue el comentario general. Lejos de ser un concepto negativo, fue un buen augurio de lo que vendrá, dada la convocatoria que tuvo la participación argentina en Fitur 2023. En esta línea, Hani detalló: “Están participando 60 empresas entre operadores y prestadores, y la verdad que quedaron algunos sin venir o que vinieron, pero sin escritorio. La convocatoria fue muy importante y tuvimos que agregar más espacio, pero no se podía más porque las dimensiones del stand no daban. No me animo a decir que es el mayor número de la historia, pero sí uno de los más altos”.

Al respecto, Sosa agregó que entre un 5% y 10 % de estos prestadores están participando por primera vez de Fitur. Asimismo, destacó que tanto operadores como agentes de viajes de muchas partes del mundo están teniendo reuniones con los empresarios argentinos y dentro de ese contexto hay una buena recepción porque hay mucha avidez por comprar y hacer acuerdos comerciales.

Por su parte. Hani reafirmó que es muy relevante la cantidad de escritorios, ya que se trata de empresas que se tienen que pagar todo: la participación, los pasajes, el hotel y los gastos- “Que el sector esté apostando es lo bueno”, analizó. Además, confirmó que hay varios prestadores participando de las rondas de negocios de Fitur 2023. En este sentido, Sosa ponderó que por esta participación (alrededor de 200 personas representando a Argentina en el stand) ya visualizaban un presente positivo. “Habla a las claras de la importancia que tiene el país en la consolidación de la recuperación y el crecimiento del destino en viajeros hacia la Argentina”, apuntó.

El presidente de la CAT se mostró positivo por lo que viene: “Creo que es volver a ver una Fitur de las más importantes y considero que Argentina tiene en 2023 la gran oportunidad, y que el mundial también ha ayudado. Todos los prestadores están con expectativas muy altas, con entrevistas prepactadas. Hay que acompañar ese movimiento, estimo que 2023 va a tener los mejores números de la historia”.

Para cerrar, el secretario ejecutivo del Inprotur comentó que durante estos tres días van a estar trabajando con los profesionales y los últimos dos con el público final. “Entendemos que las propuestas que tenemos son muy importantes. Hemos mantenido reuniones durante esta jornada con Plus ultra porque estamos gestionando la posibilidad de que empiecen a volar entre Buenos Aires y Madrid tres veces por semana. También tenemos prevista la firma de un acuerdo con Ibera y diferentes reuniones”, detalló Sosa.

Además, explicó que para ellos es todo muy positivo, porque es un proceso de recuperación muy importante. En este sentido, señaló que España es un mercado relevante porque tiene una recuperación anual del 70% en cantidad de turistas si se lo compara con 2019, pero si se analizan los últimos seis meses, que es casi una normalización del flujo turístico, se ha incrementado. “Estamos muy contentos con esto, el mercado español está respondiendo positivamente y de acá nos vamos a Lisboa a hacer un encuentro comercial en el que también tenemos ya acordada la participación de 25 empresarios argentinos y 90 de Portugal y vamos a seguir trabajando promocionando argentina”, adelantó.