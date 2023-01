Pronostican menos demoras en las visas

Mensajero dialogó con Pablo Bazzetti, presidente del Visit USA Argentina, quien repasó las mejoras que se están realizando para mejorar los tiempos.

En los últimos tiempos, la solicitud de la visa para viajar a Estados Unidos generaba cierto “fastidio” en los turistas que debían afrontar tiempos de espera engorrosos. Es decir, aquellos viajeros que solicitaban por primera vez la documentación obligatoria para ingresar al país norteamericano debían ser conscientes que los tiempos de espera de las entrevistas a nivel global oscilaban entre los 400 y los 800 días.

Las extensas demoras en la emisión de visas estadounidenses terminaron separando a las familias, además de retrasar los viajes y perjudicar a las empresas estadounidenses. Incluso, cuando los visitantes tienen que esperar tanto tiempo, la mayoría termina eligiendo otro destino para viajar, en los que no tenga que esperar tanto. En términos económicos, este accionar provocó que los turistas, solo en 2023, gastaran casi 7 mil millones de dólares.

“Ellos esperan, nosotros perdemos”

Durante los últimos días de diciembre de 2022, US Travel Association lanzó la página US Visa Delays. En este sitio web, la organización sin fines de lucro que representa a todos los componentes del sector estadounidense brinda detalles sobre los turistas y las compañías que fueron perjudicados. En ese sentido, aclaran que su misión es aumentar los viajes hacia y dentro de los Estados Unidos, enfocados en hacer que todos los sectores de la industria vuelvan a crecer e impulsar la economía nacional.

Según informan en su sitio web, a través de la campaña #TheyWaitWeLose, el gran objetivo es obligar a la administración del presidente Joe Biden y al Departamento de Estado de Estados Unidos a reconocer las consecuencias económicas de lo prioritario que resulta el procesamiento de visas. A raíz de esto, han comentado que es fundamental dar a conocer cada uno de los reclamos de los potenciales visitantes afectados por las largas demoras en la emisión de visas.

Una campaña curiosa que llevó adelante la US Travel Association fue el listado de actividades que pueden hacer los turistas mientras esperan la visa en un plazo de 400 días, como por ejemplo ir y volver al planeta Marte, tener un hijo, aprender a hablar inglés, obtener un título, escalar a la cumbre de los picos de montaña más altos, levantar dos veces el trofeo del Super Bowl, andar por el mundo tranquilamente o convertirse en una estrella de cine, entre otras opciones.

Chances desperdiciadas

US Travel Association consideró que en 2022 hubo gastos superiores a los mil millones de dólares, lo que representa un 10 % menos que los niveles de 2019 y un 16 % por debajo de lo que en realidad debería haberse registrado durante el año si no fuera por la pandemia.

Al analizar esa pérdida económica, el pronóstico de viajes semestrales de US Travel mostró una reducción significativa en los viajes entrantes internacionales, con sólo el 63 % del volumen anterior a la pandemia para 2022 y el 75 % para 2023.

Estos números reflejan una pérdida adicional de 8 millones de visitantes durante estos dos años y 28 mil millones de dólares en gastos perdidos desde el último pronóstico. Por consecuencia, la organización afirmó que no se prevé que los viajes entrantes internacionales se recuperen por completo a los niveles previos a la pandemia por lo menos hasta 2025.

El testimonio de los damnificados

Una de las herramientas que puso a disposición US Travel Association es la sección denominada Historias de retrasos en visas de viaje de todo el mundo.

Dorcas Andrade Gonçalves Rêgo, agente de viajes de Brasil, expuso que la dificultad de programar una solicitud de visa para los Estados Unidos hace que los clientes desistan del viaje y elijan un destino diferente.

“Trabajo para una compañía de cruceros con puertos base principalmente en Florida. Con fines de capacitación y para sumar experiencia, la compañía me permite viajar y utilizar nuestros barcos. Pedí una cita para obtener la visa estadounidense en agosto de 2022 y me programaron para septiembre de 2024”, afirmó otro viajero proveniente de Colombia que prefirió no revelar su identidad.

“Soy de Argentina y tenía una visa de 10 años que venció en 2021. Solicité una visa en abril de 2021 y me dieron cita para marzo de 2024. Ahora, después de más llamadas, dieron cita para julio de 2023”, indicó Sonia Cristina Dvorachuk.

Las posibles soluciones

Para mejorar el procesamiento de visas de visitantes de Estados Unidos, US Travel Association sostiene que la administración de Biden debería:

Reducir los tiempos de espera a 21 días en los principales países emisores de Estados Unidos para abril de 2023.

Para el 31 de septiembre de 2023, se debería restablecer la orden ejecutiva para brindar citas para entrevistas para el 80 % de los solicitantes de visas estadounidenses de no inmigrantes, con una demora máxima de 21 días.

Aumentar los recursos en países con un alto volumen de solicitantes y para grandes eventos estadounidenses que atraen visitantes internacionales.

Extender las exenciones de entrevistas para renovaciones de visas de no inmigrantes estadounidenses y aplicar exenciones de una forma más amplia a los solicitantes de renovación hasta 2024.

La visión desde Argentina

El jueves 15 de diciembre, Visit USA Committee Argentina realizó su habitual asamblea anual, pero en esa oportunidad se le sumó una cuestión prioritaria como la elección de nuevas autoridades. Allí se presentó una lista única de postulantes, cuya comisión directiva contará con la participación de Diana Brandon como colaboradora externa.

De este modo, Pablo Bazzetti, gerente general de All Seasons, asumió como presidente y, de no mediar inconvenientes, estará en el cargo por los próximos tres años. En una charla con Mensajero, el ejecutivo afirmó que los tiempos de demoras en la emisión de visas han mejorado notablemente: “La renovación no se retrasa más de un mes, mientras que la solicitud de una nueva no tarda más de dos meses aproximadamente”. Incluso, detalló que las visas especiales de trabajo y las transferencias a empresas tardan, como máximo, 15 días.

Por otra parte, Bazzetti, quien recientemente mantuvo un encuentro con Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, adelantó que este año volverían las visas para grupos de turismo, como por ejemplo las quinceañeras.

Consultado acerca de los porcentajes de argentinos que viajaron a Estados Unidos a lo largo de 2022, el presidente de Visit USA explicó que habrían ido a Norteamérica alrededor de 500 mil viajeros, una cifra que representa un 65 % más en comparación a los 301 mil viajeros argentinos que fueron al destino en 2021.

Por último, el ejecutivo bregó por una mayor celeridad en los tiempos para llevar a cabo los trámites, precisamente para que más turistas puedan viajar y conocer los Estados Unidos.