Gol, la aerolínea que complica a los agentes de viajes

La compañía no para de anunciar cancelaciones y reprogramaciones que dificultan el trabajo diario y que preocupan al sector. ¿Cuál es la mirada de la Faevyt?

Desde hace unas semanas, los agentes de viajes se enfrentan a reiteradas complicaciones producto de las cancelaciones masivas de la aerolínea Gol. El problema es que esta situación está muy lejos de transformarse, en el mejor de los casos, en reprogramaciones.

Particularmente, desde la pandemia, la aerolínea no recuperó el estatus previo y dejó de responder las consultas de los pasajeros construyendo una mala imagen ante el cliente final. Actualmente, los agentes de viajes argentinos explican que uno de los mayores problemas es que no tienen un gerente en el país con el que se pueda dialogar sobre estas cuestiones.

Oscar Juárez, director de Principios Tour Operator, comentó a este medio que Gol canceló todos los servicios a Fernando de Noronha y no les dieron una solución. El destino es uno de los sitios elegidos por el viajero de alta gama que opta por Brasil (ver nota).

Mensajero se comunicó con representantes de la aerolínea, quienes explicaron que por decisión de la ANAC de Brasil, desde el 12/10/22, está prohibida la operación de aviones jet en el Aeropuerto Fernando de Noronha. En este sentido, aclararon que hasta ahora sólo se completó la etapa de emergencia de las obras y, por lo tanto, la compañía tuvo que extender la suspensión de todos sus vuelos a la isla hasta fines de marzo de 2023.

LAS OTRAS CANCELACIONES Y REPROGRAMACIONES DE GOL

En las últimas horas, Gol anunció una reducción de sus vuelos hacia Córdoba y Rosario desde San Pablo para febrero y marzo, mientras que aclararon que mantendrán las frecuencias hacia Río de Janeiro desde ambas ciudades.

Pero, más allá de estos anuncios, las complicaciones se agudizan porque hay agencias que tienen pasajeros que están en Brasil y no saben cómo los van a traer de regreso porque no dan una reprogramación.

Al respecto, Juárez señaló que Gol perdió credibilidad y hay agentes que no quieren venderla: “Y con justa razón porque no dan una solución”. A su vez, comentó: “Hasta cinco o seis veces tuvimos que reprogramar a un mismo pasajero. Hace unas semanas logramos hablar con ejecutivos que vinieron al país y en ese momento nos dijeron que vendamos tranquilos, que no iba a haber más reprogramaciones. A la semana llegó una catarata de reprogramaciones”.

Desde Gol respondieron a Mensajero que están reduciendo ocasionalmente la oferta de vuelos en algunos de sus mercados internacionales. “Sin embargo, la compañía permanece atenta a las variaciones de la demanda en estos mercados para ajustar la capacidad en esas rutas, en cuanto sea necesario“, señalaron.

En el caso de la Faevyt, comentaron a este medio que, por medio de su Comisión de Transporte, están intentando avanzar en una resolución porque es realmente un panorama complejo. Incluso, adelantaron que este será uno de los temas por los cuales intentarán mantener un diálogo con la IATA durante Fitur.

“Un pasajero que tenía vuelo desde Cancún. Cancelan la ruta y ahora tiene que hacer Cancún, Florianópolis, noche ahí, luego ir a San Pablo y recién en ese momento tomar el vuelo a Buenos Aires“, es un solo ejemplo. Otro agente de viajes, comentó: “Tienen que pagarse las noches porque Gol no se hace cargo de nada. Hace minutos llegaron cancelaciones de las reprogramaciones ya aceptadas y en el caso de Florianópolis no tenemos cómo hacer volver a los pasajeros”.

Por otro parte, otro agente comentó que están desde el viernes “dando vueltas” con este tema: “Lo que vemos es que hay cancelaciones desde Río, San Pablo y desde Florianópolis. Ahora estamos viendo cómo hacer con las reprogramaciones de los pasajeros que tenemos para febrero, porque Gol no nos da lugares para poder reprogramarlos”. A su vez, lo que remarcó es que lo más complicado es la falta de respuestas de la compañía. Algo similar a lo que indicó otro agente, pero en lo referido a devoluciones, más que nada porque cambiaron el procedimiento y en el nuevo no es posible cargar la información que piden.