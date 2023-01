Las propuestas para disfrutar de la Florida Central

Desde el destino presentaron un cronograma de los principales eventos que van a realizarse en los próximos meses, entre los que se destacan opciones en Legoland.

Visit Central Florida presentó un detalle de aquellos sitios que pueden gustarles a los pasajeros que prefieren empezar el año en pantalones cortos, camisetas y sandalias.

En lo referido a atracciones y eventos, el condado de Polk alberga el ¡Pirate River Quest que desde el jueves estará en Legoland Florida Resort. “Los visitantes podrán navegar con una ruidosa tripulación de piratas Lego siguiendo las órdenes del Capitán para explorar las turbias aguas y recuperar el tesoro perdido, robado por una tropa de traviesos monos“, relataron desde el destino.

En esta misma atracción, el viaje a través de las aguas desconocidas de los legendarios Cypress Gardens llevará a los viajeros a descubrir los secretos que protegen sus canales, mientras esta historia completamente nueva se desarrolla ladrillo a ladrillo en una búsqueda del tesoro para toda la familia.

Por su parte, Alafia River Rendezvous estará abierto al público en general del 20 al 21 de enero. “Podrán viajar en el tiempo y experimentar el campamento de historia viva anterior a 1840 más grande del sureste. El evento incluye aproximadamente 1000 participantes en ropa de época y cientos de viviendas históricamente correctas, además de música, juegos y demostraciones artesanales“, adelantaron.

Por otro lado, todos los fines de semana serán de PirateFest en Legoland Florida. En fechas selectas, los pasajeros podrán unirse a la diversión de la invasión pirata con encuentros y saludos exclusivos con personajes, espectáculos con temática de piratas, actividades de construcción con Lego y más.

Otras opciones con Lakeland PigFest, el 27 y 28 de enero; el festival de barbacoa Smoke on the Water, 3 y 4 de febrero; Ribs on the Ridge, el 18 de febrero; el entrenamiento de primavera de los Tigres de Detroit, del 25 de febrero al 26 de marzo. “La temporada de primavera de 2023 será la 58ª temporada consecutiva de los Tigres de Detroit jugando en el Publix Field en el Joker Marchant Stadium, alias: Tigertown”, detallaron.